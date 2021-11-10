‫ Yellow.ai تُطلِق INBOX – منصة مساعدة موظفي خدمة العملاء متعددة القنوات من أجل الارتقاء بتجربة العملاء والموظفين

دبي، الإمارات العربية المتحدة10 نوفمبر 2021/PRNewswire/ — أعلنت اليوم Yellow.ai ، منصة الأتمتة الرائدة في العالم لتجربة العملاء (CX)، والموثوق بها من قِبَل أكثر من 1000 شركة على مستوى العالم، عن إطلاق حل جديد -“INBOX” – وهو مكتب مساعدة موحد لدعم العملاء ومتعدد القنوات للموظفين من أجل إدارة استفسارات العملاء بسلاسة عبر أكثر من 35 قناة محادثة. ومن خلال تجربة مستخدم تتسم بسهولة الاستخدام الشديدة، تقوم منصة INBOX بتمكين الموظفين من معالجة الطلبات من لوحة معلومات واحدة بأي لغة، مما يوفر سجلًا كاملاً للعملاء مع سياق متفوق، ويقلل من وقت حل الاستفسار.

وفقًا لشركة جارتنر، تعمل التجارب منخفضة الجهد للعملاء على خفض التكاليف عن طريق تقليل حتى 40٪ من المكالمات الهاتفية المتكررة، وعمليات تصعيد تذاكر الدعم بنسبة 50٪، والتبديل عبر القنوات بنسبة 54٪. عندما يُقدِّم ممثلو الخدمة تجارب أفضل، فإنهم يشعرون بتحسن حيال وظائفهم، ويعتزمون الاستمرار في الزيادة بنسبة تصل إلى 17٪. ويقوم نهج “الأتمتة أولاً” من Yellow.ai للتعامل مع طلبات العملاء وعمليات توصيل العميل بأحد موظفي الدعم والتعامل مع الاستثناءات، بإعادة تعريف كيفية تقديم الشركات لدعم العملاء وتحسين CSAT (رضاء العملاء).

وتعليقًا على الإطلاق، قال رشيد خان، مدير الإنتاج التنفيذي والشريك المؤسس لـ Yellow.ai، “يُعَد INBOX بمثابة نظام تذاكر آلي متطور وسهل التشغيل يعتمد على البريد الإلكتروني من أجل تتبع وتحديد الأولويات وحل تذاكر دعم العملاء بالمعلومات المناسبة في الوقت المناسب. إنه يدمج جميع معلومات العملاء ويديرها في مكان واحد، بحيث يكون الاتصال بين الشركات وعملائها فعالًا وملائمًا وشخصيًا”.

قال راغو رافينوتالا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ Yellow.ai، “تم تصميم حلول الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الخاصة بنا من أجل توفير السرعة والراحة والاتساق. ولكن الأهم من ذلك أننا نؤمن بضمان اللمسة البشرية من أجل تجربة عملاء لا تُنسى حقًا – أي إنشاء اتصالات حقيقية من خلال جعل التكنولوجيا تبدو أكثر بشرية ومنح الموظفين ما يحتاجون إليه لخلق تجارب عملاء أفضل”.

ومع قدرتها على التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرائدة، تعمل منصة INBOX على تبسيط التفاعل مع العملاء من قنوات الاتصال المختلفة – الصوت، والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وموقع الويب، وتطبيق الأجهزة الجوَّالة، في محادثة سياقية واحدة، مما يحول دعم العملاء إلى عملية أكثر منطقية وفعالية.

تُعزِّز منصة INBOX من Yellow.ai تجربة العملاء عن طريق:

توفير مشاهدة شاملة لتذاكر الدعم عبر القنوات المختلفة في مكان واحد

أتمتة المهام والسماح للموظفين بالاستجابة بشكل أسرع

الوصول إلى “جهات الاتصال” التي توفر سجلًا كاملاً للعملاء عبر القنوات المختلفة من أجل توفير سياقًا متفوقًا لحل المشكلات بشكل أفضل

الترجمة الآلية من أجل إزالة حواجز اللغة

حل المحادثة (المحادثات) المناسبة بحيث لا يتم استبعاد أي استفسار

SLAs (اتفاقيات مستوى الخدمة) وآليات التصعيد من أجل كفاءة الأعمال

(اتفاقيات مستوى الخدمة) وآليات التصعيد من أجل كفاءة الأعمال إرسال إشعارات استباقية على الواتساب والقنوات الأخرى من أجل البقاء على اتصال مع العملاء

توفير واجهة مستخدم تتسم بسهولة الاستخدام الشديدة مع ميزات إنتاجية الموظف من أجل حل التذاكر في غضون دقائق

قدرات الاتصال الصوتي والمرئي من أجل تجربة دعم شخصية

منشئ سير عمل منخفض/بدون أكواد برمجية من أجل التخصيص العميق

وقد شهد أحد أكبر عملاء Yellow.ai في جنوب شرق آسيا زيادة بنسبة 20٪ في درجات رضاء العملاء بعد نشر INBOX لدعم العملاء. وتجمع حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة الخاصة بالشركة بين محرك معالجة اللغات الطبيعية (NLP) وفهم اللغات الطبيعية (NLU) من ابتكار الشركة، وبين قدرات التعرف على النوايا متعددة العوامل ومحرك الرؤى العميقة القائم على التعلم العميق، من أجل تقديم تجربة عملاء كاملة على نطاق واسع.

حول Yellow.ai

Yellow.ai هي منصة الذكاء الاصطناعي وأتمتة تجربة العملاء الرائدة عالميًا، والمعترَف بها كمنصة رائدة من قِبَل شركة جارتنر و IDC و G2 Crowd. والمنصة موثوق بها في أكثر من 50 دولة من قِبَل أكثر من 1000 شركة، مثل دومينوز (Domino’s)، وسيفورا (Sephora)، وهيونداي، وكارفور، وشركة الكويت للأغذية (أمريكانا)، وكورامز (Choithrams)، وأمواج عُمان، وشبكة الإذاعة العربية، وإم جي موتورز. وتهدف الشركة، من خلال دمج أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري الخاص بأتمتة تجربة العملاء والموظفين، إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي من خلال بناء روبوتات الويب منخفضة/بدون الأكواد البرمجية، والمساعدين الافتراضيين متعددي القنوات، ومجموعة أتمتة إصدار تذاكر الدعم. وقد جمعت Yellow.ai أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين كبار، كما أن لديها مكاتب في ستة بلدان.

قم بزيارة www.yellow.ai لمزيد من المعلومات. وتَواصَل معنا على contact@yellow.ai

للتواصل الإعلامي:

سوفينا راي

مديرة الاتصالات

Yellow.ai

البريد الإلكتروني: suvina@yellow.ai