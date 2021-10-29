‫ ZTE تحصل على شهادة المعايير الدولية ISO/IEC 27701 للأجهزة الطرفية الخاصة بها

ترمي شهادة المعايير الدولية إلى حماية خصوصية المستخدم بشكل كامل

شنتشن، الصين، 28 أكتوبر 2021، /PRNewswire/ — اجتازت شركةZTE (0763. HK / 000063.SZ) – وهي مقدم خدمات عالمي رئيسي لحلول تكنولوجيا الاتصالات والمؤسسات والمستهلكين للإنترنت عبر الهاتف المحمول – مراجعة المعهد البريطاني للمعايير وحصلت على شهادة المعايير الدولية ISO/IEC 27701:2019 لنظام إدارة معلومات الخصوصية.

وتثبت هذه الشهادة إقرار السلطات الدولية بان الأجهزة الطرفية الخاصة بشركة ZTE تحمي سياسية الخصوصية للمستخدم وسوف تسهل التطوير المبتكر لمنتجات ZTE الطرفية في مجالات أمن بيانات المستخدم وحماية الخصوصية.

وتركز ZTE حتى الآن على الفرضيات الجوهرية، وتبني نظاما يمتثل لحماية الخصوصية من بدايته إلى نهايته، ومغلقًا، وقائمًا على العمليات، كما وحدت الشركة مفهوم حماية الخصوصية في عمليات البحث والتطوير.

وتشمل شهادة حماية الخصوصية هذه خدمات البحث، والتطوير، والصيانة، والتشغيل الخاصة بالتطبيقات التابعة لنظام تشغيل MyOS الخاص بشركةZTE (Message Service، Z-Voice، ZTE Cares، ZTE Market، ZTE Mall and Z-Board) بالإضافة إلى الوظائف المستندة إلى نظام التشغيل (تحديث النظام والتعرف على الوجه وحساب ZTE). حيث قامت ZTE ببناء نظام كامل لحماية معلومات المستخدم يتضمن وجه المستهلك وصوته واستهلاكه وتسوقه والتفاعل بين الانسان والحاسوب وغيرها من المجالات الأساسية التي يمكن أن تحمي خصوصية المستخدم بشكل شامل

وتُعد شهادة ISO / IEC 27701: 2019 حاليًا أكثر معايير حماية الخصوصية موثوقية في العالم. وتهدف المعايير التي اُصدرت بشكل مشترك من قبل المنظمة الدولية للمعايير واللجنة الكهروتقنية الدولية في أغسطس 2019 إلى مساعدة المنظمات على حماية المعلومات الشخصية التي تم جمعها ومعالجتها بشكل فعال.

كما توفر هذه المعايير ضمانًا قويًا للشركات للوفاء بمتطلبات الامتثال للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات المعترف به من قبل الأوساط الصناعية باعتباره أكثر النظم صرامة في التاريخ لحماية بيانات المستخدم. وحصول ZTE على هذه الشهادة هذه المرة يشير إلى أن حمايتها لخصوصية المستخدم قد وصلت إلى مستوى عالمي متقدم.

وتلتزم ZTE بإنشاء نظام قابل للتطبيق، وفعال، ورائد؛ يمتثل لحماية بيانات المستخدم. لذا قامت ZTE بدءًا من عام 2019 باختيار معايير شهادة ISO/IEC 27701:2019 لنظام إدارة معلومات الخصوصية كمرجع لها بالإضافة إلى تبنيها أفضل الممارسات الصناعية. وأدخلت شركة ZTE نظام إدارة معلومات الخصوصية في خط الانتاج الأساسي وأنشأته مماد أدى إلى تحسنها بشكل مستمر بموجب الأعمال الفعلية. لذلك حصلت خلال عامي 2020 و2021منتجات شبكة الجيل الخامس لشركة ZTE ومنتجات الشبكة الأساسية اللاسلكية ومنتجات التكنولوجيا الرقمية على شهادة ISO/IEC 27701:2019 مرتين على التوالي.

وستلتزم شركة ZTE؛ لكونها مقدم خدمات للأجهزة الطرفية في النظام البيئي الذكي بالكامل بتحسين نظام حماية الخصوصية لإنشاء بيئة مستدامة، وتتسم بالشفافية، ومفتوحة، وذات مصداقية لحماية خصوصية المستخدم. وستأخذ الشركة لتحقيق مزيد من التطور وبحكم مزاياها التكنولوجية الأمن كركيزة أساسية مهمة وستطلق مزيد من الأجهزة الطرفية التي تحتوي على شبكة الجيل الخامس وتزود المستهلكين بمنتجات وخدمات متنوعة ومريحة، وتتبنى أسلوبًا رقميًا ذكيًا أكثر أمنًا وروعة.

للتواصل الإعلامي:

مارجريت ما

شركة ZTE

الهاتف: +86 755 26775189

البريد الإلكتروني: ma.gaili@zte.com.cn