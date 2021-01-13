‫1.15 مليار دولار أميركي متوفرة للفوز بها في جوائز مسابقتي اليانصيب Powerball و Mega Millions على موقع PlayHugeLottos.com

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 يناير / كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ —

سجلت مسابقتا اليانصيب US Powerball و Mega Millions الأميركيتان مبالغ هائلة للفوز بالجائزة الكبرى فيهما الآن، حيث اندفع لاعبو اليانصيب من جميع أنحاء العالم لشراء بطاقاتهم. بلغت Mega Millions (ميغا مليونز) قيمة الجائزة الكبرى لمسابقة يانصيب يوم الثلاثاء، 12 كانون الثاني/يناير 2021 مبلغا مذهلا قدره 600 مليون دولار أميركي، في حين تصل قيمة الجائزة الكبرى للعبة US Powerball ليوم الأربعاء 550 مليون دولار.

مع وصول كل من جوائز يانصيب Mega Millions و US Powerball إلى هذه المبالغ المرتفعة في وقت واحد، فقد تسبب ذلك في إثارة محمومة في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يشارك عدد قياسي من الناس في كلتي المسابقتين، مع توقع ارتفاع مبيعات التذاكر إلى أرقام غير مسبوقة.

بول روبنسون، ممثل PlayHugeLottos.com قال: “لقد شهد موقع PlayHugeLottos.com تدفقًا هائلاً من العملاء من جميع أنحاء العالم الذين يندفعون للمشاركة في جوائز هذا الأسبوع التي تسيل اللعاب. غالبا ما لا تصل الجوائز الكبرى لكل من Powerball و Mega Millions الكبرى إلى هذه المبالغ في نفس الوقت. يتمتع عملاؤنا بفرصة الفوز بأكثر من مليار دولار أميركي عندما يلعبون هاتين المسابقتين هذا الأسبوع.”

يعتبر كل من يانصيب Mega Millions و US Powerball مرادفين لتقديم الجوائز الكبرى التي تحطم الأرقام القياسية. كانت أكبر جائزة كبرى في Mega Millions جائزة ضخمة بلغت 1.537 مليار دولار أميركي وفاز بها فائز مجهول في تشرين الأول/أكتوبر 2018. شهد شهر كانون الثاني/يناير 2016 تسجيل أعلى جائزة كبرى في الولايات المتحدة على الإطلاق، حيث بلغت قيمتها 1.586 مليار دولار أميركي وفاز بها جون وليزا روبنسون.

يتمتع لاعبو اليانصيب من الإمارات العربية المتحدة بفرصة دخول مسابقتي اليانصيب هاتين والحصول على فرصة الفوز بمبلغ إجمالي قدره 1.1 مليار دولار أميركي. على موقع PlayHugeLottos.com، يمكن للعملاء الجدد شراء تذكرة يانصيب Mega Millions والحصول على تذكرة Powerball مجانًا.

للعب Mega Millions و US Powerball، ستحتاج إلى:

· • تسجيل حساب على موقع PlayHugeLottos.com وهو أمر يستغرق بضع دقائق فقط.

· قم بإيداع مال في حسابك باستخدام إحدى طرق الدفع الآمنة والمتنوعة.

· بمجرد أن ينعكس دخول أموالك في حسابك، يمكنك شراء تذكرة Mega Millions لك والحصول على تذكرة US Powerball مجانية. ستتم إضافة تذكرة Powerball المجانية إلى حسابك في غضون 48 ساعة بعد شراء تذكرة Mega Millions الخاصة بك.

حول PlayHugeLottos.com

تم إطلاق موقع PlayHugeLottos.com في العام 1998، وهو أحد أقدم مواقع مراهنات اليانصيب عبر الإنترنت المرخصة. يمكن للاعبين في جميع أنحاء العالم المشاركة في الجوائز الدولية التي تحطم الرقم القياسي على الإنترنت، بما في ذلك US Powerball و Mega Millions والمزيد.

منذ إنشائه، دفع موقع PlayHugeLottos.com أكثر من 15 مليون يورو على هيئة جوائز للاعبين في جميع أنحاء العالم.