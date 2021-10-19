‫1300 ميجاوات/الساعة فوز هواوي بعقد لأكبر مشروع لتخزين الطاقة في العالم

يُعد مشروع تخزين الطاقة خارج الشبكة بقدرة 1300 ميجا وات/الساعة هو المشروع الأكبر من نوعة في العالم، ويمثل المرحلة البارزة في صناعة تخزين الطاقة حول العالم.

وقد أُدرج مشروع البحر الأحمر في رؤية السعودية 2030 كأحد المشاريع الرئيسية. ويمثل من أكوا باور المطور الخاص بها، كما أنSEPCOLLl هو المقاول العام لEPC تقع نيوم على ساحل البحر الأحمر،، وتعرف أيضا بمدينة المستقبل التي تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة. وستعمل على قيادة أسلوبًا جديدًا للحياة ، مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي جديد مع تزايد نفاذ المصادر مثل النفط.

ومع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في عمليات بحث وتطوير أنظمة اتخزين الطاقة، بالإضافة إلى تطبيقات نظام تخزين الطاقة بقدرة تزيد عن 8 جيجا وات في الساعة، تلتزم هواوي ديجتال باور بدمج تكنولوجيا المعلومات الرقمية مع تقنيات تخزين الطاقة الكهروضوئية لبناء نظام تخزين طاقة متسلسل أكثر كفاءة، واستقرارًا، وأمانًا، وذكاءً باستخدام التصميمات المتسلسلة الذكية القياسية بهدف مساعدة الطاقة الكهروضوئية لتصبح المصدر الرئيسي للطاقة، وبناء مستقبل أخضر ومشرق.

نبذة عن هواوي

تأسست هواوي في عام 1987، وهي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. كما يعمل لدينا أكثر من 197.000 موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ونقدم خدمات لأكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

تتمثل رؤيانا ومهمتنا في تقديم التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. وتحقيقًا لهذه الغاية، فسوف نقود الاتصالات في كل مكان ونُعزِّز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ ونجلب الذكاء الاصطناعي والذكاء السحابي إلى جميع أركان الأرض الأربعة من أجل توفير قوة حوسبة فائقة أينما ووقتما تحتاج إليها؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية؛ وسنقوم بإعادة تعريف تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر تخصيصًا للأشخاص في جميع جوانب حياتهم، سواء كانوا في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع هواوي على الإنترنت عبر الرابط www.huawei.com أو متابعتنا عبر:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/1662625/image.jpg