‫”4 آي آبس” توقع تبرم ثلاث صفقات كبرى لتطبيقات Oracle Fusion Cloud مع القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ختام الربع الأول من السنة المالية 2020-21

تشيناي، الهند، 25 يوليو/تموز 2021 /PRNewswire/ — ترسخ شركة 4i Apps (4 آي آبس) -شركة حائزة على جوائز من أبرز شركاء مؤسسة Oracle (أوراكل)- مكانتها باعتبارها شركة رائدة في مجموعة خدمات أوراكل السحابية من خلال توقيع ثلاث صفقات كبرى لخدمات أوراكل السحابية مع القطاع العام في الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان على التوالي.

ستعمل عمليات التعاون هذه على تسريع التحول الرقمي وستمثل معيارًا مرجعيًا لمؤسسات القطاع العام الأخرى في المنطقة. وتُعد تطبيقات Oracle Fusion Cloud المجموعة الأكثر ابتكارًا من الجيل التالي من التطبيقات السحابية التي تمثل واحدًا من أهم المناهج الرقمية للشركات. وتصدرت تطبيقات Oracle Fusion قائمة تصنيفات كبرى مجموعات البحوث، مثل Gartner (غارتنر).

وقع اختيار إحدى مؤسسات القطاع العام المرموقة الواقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعاملة في قطاع الخدمات اللوجستية على خدمات Oracle Fusion Cloud للارتقاء بنظامها التقليدي لتخطيط موارد المؤسسة عن طريق إقامة شراكة مع شركة 4 آي آبس. وسيساعد فريق خبراء 4 آي آبس هذه المؤسسة على الترقية إلى خدمات Oracle Fusion Cloud التي تغطي البيانات المالية وإدارة أداء المؤسسات وتدفقات إدارة سلسلة الإمداد وإدارة رأس المال البشري.

أقامت شركة استثمارية عالمية مقرها قطر ذات اهتمامات متنوعة في مجالات العقارات والبنية التحتية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة تعاونًا مع شركة 4 آي آبس. وهذا التعاون سيتيح للعميل تحقيق أقصى فائدة باستخدام خدمات أوراكل السحابية. ويشمل هذا التعاون البيانات المالية وخدمات إدارة سلسلة الإمداد وإدارة رأس المال البشري والامتدادات اللازمة لتحديث خدمات Oracle PaaS.

اختارت أيضًا إحدى مؤسسات المرافق العامة الواقعة في عمان شركة 4 آي آبس لتعزيز عمليات إعداد الموردين وتقديم العطاءات الخاصة بها من خلال تطبيق خدماتOracle Fusio Sourcing السحابية.

صرّح السيد Ravisankar. P (رافيسانكار بي)، رئيس عمليات الشرق الأوسط في شركة 4 آي آبس، قائلًا “إن إبرام تلك المشروعات الثلاثة بنجاح مع شركات القطاع العام يُعتبر بمثابة إنجاز ضخم بالنسبة لنا. كما يعزز بصمة 4 آي آبس في المنطقة.”

كما صرّح السيد Saravanan Murugesan (سارافانان موروغيسان)، الرئيس التنفيذي لشركة 4 آي آبس، قائلًا “نتطلع لتلك المشروعات الثلاثة الكبرى التي أبرمناها خلال فترة انتشار الوباء التي ساعدت في تعزيز قاعدة 4 آي آبس باعتبارها المزود الرائد للحلول السحابية الذي يخدم عملاء القطاعين العام والخاص في مختلف أنحاء العالم على مدار عقد من الزمان.”

وأشار السيد Kathiresh (كاثيريش)، مدير المبيعات بشركة 4 آي آبس، قائلًا “يساعدنا التزامنا في المنطقة وكذلك دعم أوراكل لنا على ضمان حصاد الصفقات الرابحة.”

نبذة عن شركة 4 آي آبس:

تُعتبر 4 آي آبس شركة تعمل في مجال خدمات واستشارات التطبيقات السحابية. وهي إحدى مؤسسات التكنولوجيا التي تواصل توسعها، كما أنها إحدى المؤسسات الشريكة لشركة أوراكل التي تلبي احتياجات مختلف الصناعات بالنظر إلى خبرتها التي تبلغ 13 عامًا. وتتولى الشركة مهام إعداد الحلول الرقمية ووضع إستراتيجياتها وتنفيذها في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة الإحصائيات في أكثر من عشرة بلدان.

معلومات الاتصال:

بريم كومار

8754401177 – 91+

البريد الإلكتروني: [email protected]

ثانيغايفيل

971529989126+

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: https://www.4iapps.com/

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