‫500 شركة مختارة بعناية من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة تنطلق نحو العالمية في معرض UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 المقرر عقد افتراضيًا عبر الإنترنت

العاصمة جاكرتا، إندونيسيا, 19 نوفمبر 2021 – ينظم بنك راكيات إندونيسيا (BRI) معرض UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر 2021، بمشاركة 500 شركة مختارة بعناية من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لعرض منتجاتهم عبر الواقع الافتراضية)، وذلك عقب المعرض الناجح المنعقد لدورتين على التوالي عبر منصة /PRNewswire/.

صرح السيد/ سونارسو، رئيس ومدير بنك راكيات إندونيسيا قائلًا “نُركز هذا العام على اجتماعات التوفيق بين الأعمال، مستهدفين بذلك مَا يَرْبُو عَلَى 105 مشتري من 30 دولة. وبذلك، يُمكن للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة توسعة نطاق أسواقها على مستوى عالمي وكسب المنافسة العالمية”.

يُمثل UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2021 معرضًا ضخمًا لمنتجات التصدير عالية الجودة في إندونيسيا عبر القطاعات المختلفة، والتي تحمل بين طياتها التراث والثقافات المتعددة بإندونيسيا. وتشمل هذه المنتجات الأطعمة والمشروبات والأزياء والإكسسوارات ومستحضرات التجميل والديكور المنزلي والحِرَف اليدوية. ومن المحتمل أن تُساهم هذه القطاعات، لاسيما قطاعي الأطعمة والمشروبات وقطاع الأزياء، بصورةٍ إيجابية في تعزيز قيمة الصادرات الإندونيسية، والتي بلغت 20.36 مليار دولارًا أمريكيًا أو حققت زيادة 21.75% زيادة في شهر أغسطس لعام 2021؛ مقارنةً بشهر يوليو من العام نفسه، وذلك وفقًا لما أعلنه المكتب المركزي للإحصاءات ( Central Bureau Statistic ) 1].

في هذا العام، يتضمن معرض UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 الكثير من اجتماعات التوفيق بين الأعمال عبر الإنترنت، والذي من المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2021. وعقب النجاح الباهر الذى حققه المعرض السنة الماضية بتسجيل 74 عقدًا من 24 دولة بواقع 57.5 مليون دولارًا أمريكيًا، يأمل بنك راكيات إندونيسيا (BRI)أن يُحقق في هذه السنة أكثر مما حققه العام الماضي وذلك بإبرام عقود تصل إلى 65 مليون دولارًا أمريكيًا على الأرجح.

ويمكن لهذا الهدف أن يتحقق مع المشاركين الحاليين المختارين بعناية، بما في ذلك شركة CV Pelangi Nusantara (Pelanusa)، وهي شركة تختص بالصناعات المنزلية كانت في بدايتها منظمة تنموية نسائية في 2012. ومنذ ذلك الحين، عملت شركة Pelanusa على تصدير منتجاتها العالية الجودة خارج البلاد لدول مثل: اليابان وماليزيا وفيتنام.

وقد أتاح لنا معرض BRIlianpreneur تقوية شبكة اتصالاتنا بأكثر من 20 مجموعة من الحرفيين المهرة في شتى أنحاء البلاد، وهذا من خلال تحويل أفكارنا إلى قاعدة في المجال الرقمي أكثر ذكاءً. “نريد الحفاظ على التراث المحلي لإندونيسيا، من خلال الحرف اليدوية التي نتقنها والقائمة على بقايا النسيج مثل ديكورات المنزل” صرح بذلك السيد/ إنهاندينج نور سوريانتي، صاحب شركة Pelanusa.

ومن المشاركين أيضًا شركة Mutiara Handicraft، وهي شركة تجارية صغيرة ومتوسطة، أُنشئت لتمكين مجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة. وتقدم تلك الشركة منتجات مثل: الحرف اليدوية المرقعة والأخرى القائمة على البقايا كممسحة الأرجل والبطاطين، بأسعار تنافسية وتصاميم ملونة.

كما يضم البرنامج لقاءات حوارية مُلهمة يشارك فيها خبراء ومتحدثين بارزين؛ اكسبو الافتراضي، اكسبو ثلاثي الأبعاد، رحلة افتراضية، ورشة عمل DIY، وجوائز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.

للانضمام إلى المعرض الافتراضي للأعمال التجارية، يُمكن للمشترين المحتملين الآن التسجيل عبر الإنترنت وتحميل الكتالوج www.brilianpreneur.com/umkm/

للمزيد من التفاصيل حول المعرض والتسجيل، يُرجى زيارة www.brilianpreneur.com.

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/1691730/BRILianpreneur_2021_R1.jpg