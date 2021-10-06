‫AACC 2021 عن نظام اختبار جزيئي مؤتمت بالكامل في Seegene تكشف

تكشف Seegene عن أول نظام MDx آلي بالكامل، STARlet-AIOS : نظام الكل في واحد في 2021 AACC الذي عقد في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة

عن أول نظام آلي بالكامل، : نظام الكل في واحد في 2021 الذي عقد في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة AIOS هو نظام MDx الذي يدمج معالج السائل وأدوات PCR في الوقت الفعلي من Seegene .

هو نظام الذي يدمج معالج السائل وأدوات في الوقت الفعلي من . سيصل نظام MDx من Seegene بكفاءة إلى مجموعة واسعة من الاختبارات المتلازمية من Seegene .

سيول، كوريا الجنوبية, 6 أكتوبر / تشرين أول 2021 / PRNewswire / – Seegene Inc. (KQ 096530) ، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية المتخصصة في التشخيص الجزيئي، تكشف عن نظام اختبار PCR مؤتمت بالكامل (MDx) في الاجتماع العلمي السنوي لعام 2021 AACC & Clinical Lab Expo في الفترة من يوم 26 إلى يوم 30 سبتمبر 2021 في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

AACC هو معرض رئيسي لمنتجات وخدمات المختبرات السريرية مع 73 عامًا من التاريخ. ويدعو هذا الحدث العالمي ممثلين من مجتمع طب المختبرات الكبير، بما في ذلك 700 شركة عالمية للتحاليل المخبرية. وشاركت Seegene في هذا المعرض منذ عام 2007 جنبًا إلى جنب مع شركات الاختبار التشخيصي خارج الجسم IVD العالمية الأخرى.

وخلال هذا المعرض، ستكشف Seegene عن AIOS – أول نظام MDx مؤتمت بالكامل. ويوفر AIOS سير عمل PCR في الوقت الفعلي العالي الإنتاجية بدءًا من استخراج الحمض النووي، ثم إجراء اختبار PCR في الوقت الفعلي، وأخيراً تفسير النتائج. AIOS هو نظام MDx متلازمي مؤتمت بالكامل مصمم بمفهوم معياري أثناء تجميع تقنيات إجراء اختبار PCR الرائدة في الوقت الفعلي متعدد الأهداف من Seegene.

والميزة الرائعة لـAIOS هي أن نظام MDx الخاص بها يتكون من وحدات مستقلة وقابلة للفصل بالإضافة إلى بنية برمجية خاصة بها. وعلى عكس نظام أحادي الجسم للشركات الأخرى، تم تصميم AIOS مع مناور استخراج / سائل وأداة PCR مدمجة مع وحدة ذراع روبوتية مطورة داخليًا. ويمكن للمستشفيات والمختبرات شراء المجموعة الكاملة من نظام “AIOS” أو دمج أدواتهم الحالية في الموقع إذا كان لديهم بالفعل معالج سائل من Seegene وأداة اختبار PCR في الوقت الفعلي.

وتشمل بعض الميزات البارزة الأخرى ما يلي: “نظام MDx المتلازمي الآلي عالي الإنتاجية”. كما أنها تتبنى مجموعة متنوعة من فحوصات Seegene، المتوفرة حاليًا في السوق، والتي تسمح بإجراء اختبارات قائمة على الأعراض. وأخيرًا، يمكنه تحديد السبب الدقيق لأعراض معينة باستخدام أنبوب واحد، مما سيمكن من إجراء اختبارات فعالة من حيث التكلفة والوقت. ولذلك، أضافت شركة Seegene أن AIOS ستكون معقولة التكلفة للمستشفيات الصغيرة والمتوسطة الحجم نظرًا لميزاتها المعيارية والجرعات الوحيدة.

قال الدكتور جونغ يون تشون، الرئيس التنفيذي لشركة Seegene: “تمثل AIOS التزام Seegene المستمر منذ عقود بتطوير تقنيات متطورة في التشخيص الجزيئي، وأعتقد أن AIOS ستساهم في الصحة العامة من خلال جعل MDx أكثر سهولة في الحياة اليومية. “

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