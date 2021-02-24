‫”AdaniConneX”، مشروع مشترك جديد لمركز البيانات تم تشكيله بين مجموعة Adani Enterprises وشركة EdgeConneX، من أجل تمكين برنامج “الهند الرقمية”

المشروع المشترك لتطوير 1 جيجاوات من سعة مركز البيانات على مدى العَقد المقبل

أحمد آباد، الهند وهيرندون، فيرجينيا، 24 فبراير 2021 /PRNewswire/ —

AdaniConneX لتوفير مجموعة كاملة من حلول مراكز البيانات في جميع أنحاء الهند من المجمعات الفائقة النطاق إلى منشآت Edge المحلية للغاية، والتي تستفيد من خبرة EdgeConneX العالمية.

لتوفير مجموعة كاملة من حلول مراكز البيانات في جميع أنحاء الهند من المجمعات الفائقة النطاق إلى منشآت المحلية للغاية، والتي تستفيد من خبرة العالمية. المشروع المشترك لتوفير حلول مراكز بيانات مستدامة وعالية الجودة، والاستفادة من خبرة Adani في إدارة الطاقة المتكاملة، والطاقة المتجددة، والعقارات والخبرة في إدارة مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

EdgeConneX بصفتها مزودًا رائدًا لمراكز البيانات العالمية مدفوعًا بالتكنولوجيا، مع 50 منشأة في أكثر من 30 سوقًا، فإنها ستُقدِّم خبرتها في بناء وتشغيل مراكز البيانات على وجه السرعة في جميع أنحاء العالم.

بصفتها مزودًا رائدًا لمراكز البيانات العالمية مدفوعًا بالتكنولوجيا، مع 50 منشأة في أكثر من 30 سوقًا، فإنها ستُقدِّم خبرتها في بناء وتشغيل مراكز البيانات على وجه السرعة في جميع أنحاء العالم. وسيرُكِّز المشروع المشترك على بناء شبكة من مراكز البيانات فائقة النطاق في الهند، بدءًا من أسواق تشيناي، ونافي مومباي، ونويدا، وفيزاغ، وحيدر آباد. وقد بدأ بالفعل التطوير والبناء في هذه المواقع.

أعلنت كل من Adani Enterprises ، الشركة الرائدة في مجموعة Adani Group ، وإحدى أكبر مؤسسات البنية التحتية المتعددة في الهند وشركة EdgeConneX ، الشركة العالمية الرائدة في تشغيل مراكز البيانات التي تمتلك 50 منشأة في 30 سوقًا حول العالم، اليوم عن تأسيس مشروع مشترك بنسبة 50:50. سيقوم المشروع المشترك بتطوير وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء الهند، والاستفادة من الخبرات والقدرات التكميلية للشريكين. ومن أجل تلبية الحاجة المتزايدة بسرعة إلى بنية تحتية عالية الجودة وموثوقة لتكنولوجيا المعلومات، تلتزم الشركتان باستثمار رأس مال كبير في المشروع المشترك على مدار العَقد المقبل من أجل بناء منصة مركز البيانات الخضراء الرائدة في الهند.

وبالإضافة إلى مراكز البيانات واسعة النطاق، ستعمل AdaniConneX أيضًا على تطوير مجموعة من مراكز بيانات Edge الموجودة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الهند، والتي ستدعم الحاجة إلى المزيد من السعات التقريبية. تم تصميم مواقع Edge هذه والتخطيط لها من أجل توسيع نطاقها بسهولة حسب الطلب ولكي تصبح مجمعات ضخمة لمراكز البيانات. الأهم من ذلك، هو أن هذه المنصة لعموم الهند من مراكز البيانات فائقة النطاق والمحلية للغاية سيتم تشغيلها إلى حد كبير بواسطة الطاقة المتجددة.

وكمزود موثوق لحلول مراكز البيانات لبعض من أكبر مزودي الخدمات وأكثرهم تطلبًا في العالم، تُقدِّم شركة EdgeConneX خبرة واسعة في مراكز البيانات والحلول التقنية الرائدة في الصناعة للمشروع.

قال راندي بروكمان ، الرئيس التنفيذي لشركة EdgeConneX، “في Adani، لدينا الشريك المثالي في الهند”. “إنهم يمتلكون القدرات اللازمة والخبرة الفريدة في الهند المطلوبة من أجل بناء بنية تحتية رقمية مهمة يمكنها تقديم أفضل دعم لعملائنا في جميع أنحاء البلاد. نتطلع إلى الاستثمار في الاقتصاد الرقمي للهند وتلبية احتياجات عملائنا في جميع أنحاء المنطقة بالتعاون مع Adani.

ستستفيد الشراكة من خبرة Adani في الإدارة الكاملة للطاقة، والطاقة المتجددة، والتطوير العقاري، فضلاً عن خبرتها في بناء وإدارة مشاريع البنية التحتية الكبيرة في جميع أنحاء الهند.

قال جوتام عداني ، رئيس مجلس إدارة مجموعةAdani Group، “أحد أفضل مظاهر رؤية برنامج “الهند الرقمية” لرئيس الوزراء الموقر، هي السرعة التي أصبح بها سكان الهند بالكامل على الإنترنت والنمو المتسارع المستمر اللاحق في استهلاك البيانات”. “يوجد في الهند حاليًا أحد أكبر عدد من المشتركين في الإنترنت في العالم، ومن أجل تلبية الحاجة إلى بنية تحتية موثوقة لدعم متطلبات الحوسبة السحابية والمحتوى والشبكة وإنترنت الأشياء والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والشركات، فإن مراكز البيانات هي حاجة أساسية للبنية التحتية لأي دولة. تُقدِّم مجموعة Adani مزيجًا فريدًا من الطاقة الخضراء والخبرة العقارية والوصول إلى محطات هبوط الكابلات البحرية والعديد من العُقَد في جميع أنحاء البلاد، والتي ستكون بمثابة مواقع Edge. بالإضافة إلى خبرة EdgeConneX في مجالها والتكنولوجيا المتطورة للغاية في أعمال مراكز البيانات، فقد تأثرنا كثيرًا بالمرونة الفائقة التي يضيفونها إلى المشروع المشترك”.

وسيرُكِّز مشروع AdaniConneX المشترك على بناء شبكة من مراكز البيانات فائقة النطاق في الهند، بدءًا من أسواق تشيناي، ونافي مومباي، ونويدا، وفيزاغ، وحيدر آباد. وقد بدأ بالفعل التطوير والبناء في هذه المواقع.

حول شركة EdgeConneX – تُوفّر EdgeConneX مجموعة كاملة من حلول مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم، من المحلية للغاية إلى فائقة النطاق، بدءًا من المصمَّمة خصيصًا لغرض معين إلى الإنشاء حتى يتم طلبها، والعمل عن كثب مع عملائنا لتقديم خيارات في الموقع والنطاق ونوع المنشأة. من خلال توفير المرونة والاتصال والقُرب والقيمة، تُعَد شركة EdgeConneX بمثابة شركة عالمية رائدة في أي وقت وفي أي مكان وفي أي خدمات لمراكز البيانات الضخمة لمجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك المحتوى والحوسبة السحابية والشبكات والألعاب والسيارات والبرمجيات كخدمة، وإنترنت الأشياء، والحوسبة عالية الأداء، والأمن، والمزيد. لمزيد من المعلومات قم بزيارة: https://www.edgeconnex.com

حول شركة Adani Enterprises – شركة Adani Enterprises Limited (AEL) هي الشركة الرئيسية في مجموعة Adani Group، وهي إحدى أكبر مؤسسات البنية التحتية المتعددة في الهند. على مر السنين، ركزت شركة Adani Enterprises على بناء أعمال البنية التحتية الناشئة، والمساهمة في بناء الدولة وتقسيمها إلى كيانات منفصلة مُدرَجة. وبعد أن نجحت في بناء شركات أحادية القرن مثل Adani Transmission و Adani Power و Adani Ports & SEZ و Adani Green Energy وشركة Adani Gas التي تم تشكيلها مؤخرًا، فقد ساهمت الشركة بشكل كبير في جعل البلاد تعتمد على نفسها من خلال ملف الأعمال القوي الحالي الخاص بنا. ويتركَّز الجيل القادم من استثماراتها التجارية الاستراتيجية على مجالات تصنيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وإدارة المطارات، ومراكز البيانات ومجمعات التكنولوجيا، والبنية التحتية للمياه. وقد أدى اتباع هذه المبادئ إلى تحقيق عوائد قوية جدًا لمساهمينا. كما أصبح عائد الاستثمار بقيمة روبية واحدة في شركة Adani Enterprises، والتي كانت أول طرح عام أولي للمجموعة في عام 1994، يساوي أكثر من 800 ضعف من قيمته. لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.adanienterprises.com

الاستفسارات الإعلامية: جسا لـ EdgeConneX، هاتف رقم: 3629-695-866-1 خارجي 13، jsa_EdgeConneX@jsa.net؛ أو Adani Enterprises، الهند: روي باول، roy.paul@adani.com، أستراليا: كيت كامبل، ausmedia@adani.com.au، سنغافورة: إيرين يونغ، irene.yong@adani.in