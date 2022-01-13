‫Apex Medical تغير اسم علامتها التجارية لتصبح Wellell، لتعيد تعريف القيم الأساسية

تايبيه الجديدة، تايوان، 13 يناير 2022 /PRNewswire / — وضعت شركة Apex Medical أهمية قصوى على قيمة الحياة البشرية، مع توفير خدمات ذكية وأجهزة طبية عالية الجودة منذ عام 1990. ويؤكد تغيير العلامة التجارية في عام 2022 على الإصرار على إنشاء موطئ قدم عالمي وزيادة تطوير تنظيم الشركات، ووضع أهداف أكثر طموحًا للمستقبل.

ويعتبر اسم العلامة التجارية الجديدة “Wellell” ، مصطلحًا جديدًا تم ابتكاره من خلال الجمع بين لفظي ” Wellbeing ” و” Wellspring “. وقال دانيال لي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة: “بالنسبة لنا، يعني مصلح Wellell مصدر الصحة – أي دعم حالة المريض الصحية وراحته من خلال المنتجات والخدمات التي تولي الاعتبار الكامل لتجارب المستخدمين”. وللحفاظ على القدرة التنافسية في السوق سريع التغير، سيعزز مشروع تغيير اسم العلامة التجارية استراتيجية الشركة الموجهة نحو العلامة التجارية، وإعادة وضع خطة مبيعات جديدة للمنتجات والخدمات، ويعكس عرض قيمته من خلال التركيز على تجارب المستخدمين لخلق ميزة تنافسية تميز Wellell عن المنافسين الآخرين.

كما أكد دانيال لي أن رؤية الشركة سيتم إعادة تصورها بحماس وتعاطف تجاه المجتمع، قائمة على أساس الصدق والانفتاح. خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كانت الشركة تساعد المجتمع من خلال توفير المنتجات والخدمات المنقذة للحياة.

ومن خلال تفانينا المستمر في التحول الرقمي، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الرقمية مثل الإنترنت ومنصات الحوسبة السحابية، ستتعاون Wellell مع الشركاء العالميين لإعادة تصور مستقبل الصحة. “نعمل معًا على تحسين النتائج السريرية وتعزيز خدمات الصحة الرقمية للجميع”. كن على ما يرام، عش بشكل جيد.

تعد Wellell شركة عالمية رائدة في مجال الحلول الطبية للرعاية المركزة والرعاية ما بعد المركزة، وتعمل في أكثر من 60 دولة من خلال شبكة توزيع وخدمة مخصصة. منذ أن تأسست الشركة في عام 1990، وهي تدمج حلول إدارة الجروح، والعلاج التنفسي، وخدمات الرعاية الصحية الرقمية لتقديم نتائج سريرية محسنة وخدمات صحية رقمية للمرضى والمرافقين ومقدمي الرعاية الصحية. وبدافع من الاحترام العميق لحياة جميع الأفراد، تطمح شركة Wellell إلى مساعدة جميع المرضى في العيادات الداخلية والخارجية، وأولئك الذين يقدمون الرعاية لهم ليعيشوا حياة صحية سعيدة.