‫AppGallery (آب غاليري) يواصل الازدهار في سوق دولة الإمارات

آب غاليري الإمارات يواصل النمو، مقدما تنوعا أوسع للتطبيقات ذات الصلة وذات النوعية العالية للمستخدمين في الإمارات.

تقديرا لشركائه الملتزمين في الإمارات، أظهر آب غاليري قوته في التسويق الإقليمي لستة من تطبيقاته الأكثر شعبية.

شنجن، الصين، 3 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — موفرا لعملائه تطبيقاته الجديدة الأكثر ابتكارية، واصل تطبيق AppGallery (آب غاليري) في دولة الإمارات العربية المتحدة نموه في السنة الماضية. واحتفالا بهذا النجاح في سوق محلي، تم اختيار ستة شركاء لتجربة قيمة التسويق الإقليمي كجزء من حملة عالمية. وإذ تحفز المطورين لتحقيق إمكانية تطبيقاتهم التجارية، ستنطلق هذه الحملة عبر 20 دولة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

آب غاليري: سوق تطبيقات يجمع معا التطبيقات العالمية والمحلية عالية الجودة

يعتبر آب غاليريأحد أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات على مستوى العالم، وهو يعطي الأولوية للاحتياجات المتنوعة لجمهوره في جميع أنحاء العالم من خلال توفير أفضل التطبيقات الجديدة على الصعيدين العالمي والمحلي. يُظهر مستخدموآب غاليري الناشطون لبالغ عددهم 460 مليون مستخدم في 170 منطقة نمو هذه المنصة، مع وضع احتياجات المستهلك كنقطة محورية.

تتطلعهواويإلى المطورين المحليين، وتدعوهم إلى إدراج تطبيقاتهم علىآب غاليريلتلبية طلب المستهلكين مع دعم السوق المحلية. من خلال عروض التكنولوجيا المبتكرة ودعم التسويق المتقدم، يقدمآب غاليريطريقًا تنافسيًا للمطورين.

لكونها واحدة من الأسواق الرئيسية لـآب غاليري، فقد شهدت الإمارات العربية المتحدة تسارعاً في استخدام التطبيقات المحلية. يمكنآب غاليريالإماراتي العملاء بإمكانية الوصول إلى بعض التطبيقات والخدمات المحلية الأكثر شعبية التي يحتاجون إليها. يمكن للمستهلكين الآن الاستمتاع بتطبيقات مثل SoundCloud و BOTIM و Gulf News و Cricbuzz و Smiles UAE و Talabat و AWOK، وكلها متوفرة علىآب غاليري.

مساعدة الشركاء على النمو من خلال الترويج الإقليمي

وبما يدل على التزامآب غاليريبالنمو في السوق الإماراتي، تم اختيار ستة من أكثر التطبيقات شعبية في البلاد للترويج الإقليمي الإضافي كجزء من حملة عالمية.

وبتشجيع الشركاء على تحقيق إمكانات أعمالهم من خلال التسويق المستهدف، توضح الحملة قيمة الترويج الداعم لـآب غاليري. تمت ترقية الشركاء الستة عبر الإعلانات التجارية التلفزيونية ومنصاتآب غاليريالإقليمية، والتي تضم لقطات فيديو تم إنشاؤها خصيصًا مع صور داعمة.

كجزء من الحملة الأوسع، استفاد شركاءآب غاليريفي الإمارات العربية المتحدة من زيادة الوعي بالعلامة التجارية في السوق المحلية، مما أدى إلى زيادة تنزيل التطبيقات والمشاركة.

وبالاستفادة من إمكانات التسويق الشاملة، تلقت التطبيقات التالية دعمًا إضافيًا كجزء من الحملة:

• SC Mobile Banking – تهتم بجميع الاحتياجات المصرفية من خلال تطبيق SC Bank وتمتع بالوصول إلى أكثر من 70 خدمة مباشرة من جهازك. استمتع بطريقة جديدة للخدمات المصرفية من الآن فصاعدًا.

• noon shopping – بصفتها منصة التسوق المفضلة في المنطقة، تقدمnoon shopping أكبر مجموعة مختارة من العلامات التجارية الرائدة لجميع احتياجات التسوق.

• Carrefour – ابق على اطلاع بأحدث العروض الترويجية والصفقات مع تطبيق كارفور واستمتع بتجربة التسوق الكاملة وأنت مرتاح في منزلك.

• Talabat – قل وداعا للوقت الضائع في البحث عن تفاصيل الاتصال الخاصة بالمطاعم وقوائم الوجبات. مع طلبات، يمكن للمستخدمين الطلب بسهولة من مطعمهم المفضل والاستمتاع بوجبة دسمة.

• ToToK — لم يكن التواصل مع الأحبة أفضل، إذ يوفر ToToK تجربة الاتصال والمراسلة النهائية مع ميزات مثل مرشح التنقيح وتحسين المكالمات بالذكاء الاصطناعي.

• FAB – باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول هذا، بنك أبوظبي الأول، يمكن المستخدمين من إدارة أموالهم بسرعة وسهولة وقتما يريدون وأينما كانوا.

شهد كل من هؤلاء الشركاء الستة زيادة في تنزيلات المستخدمين، مع موارد التسويق الإقليمية لـآب غاليريالتي تقود هذا التقدم.

التزام آب غاليري

من خلال التزامه بالسوق الإماراتي، قاد تطبيقآب غاليريأرقام التنزيل ومشاركة المستهلكين في تطبيقاته المحلية. من خلال دعم المطورين في مناطق السوق الرئيسية، يمكن لـآب غاليريضمان تزويد عملائه بأفضل اختيار ممكن للتطبيق.

آب غاليريمكرس للاستماع إلى عملائه. من خلال خدمة “قائمة الأمنيات”، يمكن للمستخدمين إرسال التطبيقات التي يرغبون في رؤيتها علىآب غاليري، وتلقي إشعار بمجرد توفرها. منذ كانون الثاني/يناير 2019، قامآب غاليريبتضمين أكثر من 580 تطبيقًا استجابة لقائمة الرغبات.

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