‫Artmarket.com:آرت برايس (Artprice) وسيجن (Cision) توسعان من تحالفهما ليشمل 119 دولة لتصبحا وكالة الأنباء الرائدة عالميًا المتخصصة في سوق الفن والرموز غير القابلة للاستبدال وعالم الميتافيرس.

تؤكد هذه الشراكة الممتدة على الدور الذي تضطلع به سيجن بصفتها الموزع الرسمي للأخبار والمحتوى لآرت برايس التابع لشركة آرت ماركت الرائدة عالميًا في معلومات سوق الفن.

ووفقًا لفريديريك دوما، نائب رئيس مبيعات شركة سيجن فرنسا:”تدعم سيجن العلامات التجارية العالمية التي تحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم.إن سعينا تجاه إقامة شراكة مع Artmarket.com وتعزيزها يمنح سيجن الفرصة لتكون في طليعة الابتكار التكنولوجي في مجال سوق الفن وعالم الفن الرقمي”.

بينما صرّح السيد تييري إيرمان، مؤسس آرت برايس والرئيس التنفيذي لـ Artmarket.com:”يسمح لنا هذا التحالف مع سيجن، والذي يقدم خدماته الآن في 119 دولة، بالوصول إلى البلدان الناشئة في جميع القارات، والتي حققت تقدمًا ملحوظًا على “العالم الغربي” في مجالات العملات المشفرة وسلسلة الكتل والرموز غير القابلة للاستبدال.ويرتكز هذا التحالف الإستراتيجي على 21 عامًا من الاحترام المتبادل والتعاملات اليومية بين شركتي سيجن لتوزيع البيانات الصحفية وآرت برايس التابع لشركة آرت ماركت.

على مدار الـ 120 عامًا الماضية، قامت شركة سيجن تدريجيًا وبخطىً ثابتة ببناء شبكة توزيع أخبار عالمية تحظى بثقة وتقدير أكثر من 100000 عميل مرموق في القطاع المالي.سيجن هي أيضًا الشركة الرائدة عالميًا في برامج العلاقات العامة والتأثير.

فمن خلال قاعدة بياناتها التي تضم 1.6 مليون صحفي ومَنفَذ إعلامي، تنشر سيجن الأخبار والمعلومات ذات القيمة المضافة العالية إلى جميع القارات الخمس في العالم.

وهذا الاتفاق الأخير يمثل النتيجة المباشرة للعلاقة طويلة الأمد على مدى عقدين بين آرت برايس وسيجن، وكلتاهما رائدتان في أسواقهما.

وفقًا لتييري إيرمان:”تتجاوز وكالة أنباء سيجن معايير الصناعة لنشر الأخبار.وهو الأمر الذي سيُمَكِّن آرت برايس من الوصول إلى جمهور أكبر، والذي يمثل الآن ما يقرب من 900 مليون من عشاق الفن وجامعي النفائس الفنية والمتخصصين في السوق (المعارض ودور المزادات والمؤسسات/ المتاحف)، وقد توسع مؤخرًا ليشمل مجموعة جديدة أخرى أصغر سنًا من الفنانين والمبدعين والمستهلكين الذين تحفزهم روابط سوق الفن مع عالم العملات المشفرة “crypto-verse” وظهور الرموز غير القابلة للاستبدال والميتافيرس”.

سيصل هذا الموجز الإخباري اليومي واسع النطاق جغرافيًا إلى 119 دولة “متقدمة” و”ناشئة”.وتتصدر بعض من هذه الدول الناشئة المشهد في ظاهرة الرمز غير القابل للاستبدال، التي حملتها على عاتقها مجتمعات الفنانين الذين يغيرون العالم إلى نموذج جديد يصبح فيه الفنان اللاعب الرئيسي في سوق الفن.ويتماشى هذا التطور تمامًا مع قناعاتنا الراسخة وبياننا الأخير.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-manifesto—the-future-of-nfts-and-the-metaverse-301428347.html

يمتلك آرت برايس بالفعل مجتمعًا مفتوحًا يضم 765000 فنان و5.4 مليون عضو مساهم نشط، ويشمل ذلك 4.5 ملايين من جامعي النفائس الفنية وعشاق الفن بالإضافة إلى 900000 متخصص في الفن.

وعبر هذا التحالف مع سيجن – والذي امتد الآن إلى 119 دولة – يستطيع آرت برايس التابع لآرت ماركت الوصول إلى عوالم جديدة … وأكوانها الموازية.

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نُبذة عن سيجن/موزع البيانات الصحفية:

سيجن هي الشركة الرائدة عالميًا في برامج الإعلام المكتسبة والعلاقات العامة والتأثير لخبراء وسائط الاتصال.وتتيح سيجن لخبراء وسائل الاتصال تحديد الصحفيين والمؤثرين الرئيسيين والتفاعل معهم، وتطوير المحتوى وتوزيعه وقياس تأثير حملاتهم عبر:التلفزيون والراديو والصحافة والويب والشبكات الاجتماعية.ولدى سيجن قوة عمل تزيد عن 4000 موظف ومكاتب في 22 دولة مختلفة (الأمريكتان، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ).

حقوق الطبع والنشر1987-2021 تييري إيرمان www.artprice.com – www.artmarket.com

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نُبذة عن آرت ماركت:

Artmarket.com مدرجة في القائمة الأوروبية عبر يورونكست باريس، وخدمة التسوية المؤجلة (SRD)، طويلة الأجل فقط، ويوروكلير:7478 – رمز السهم لدى بلومبيرغ: PRC – رمز السهم لدى رويترز:.ARTF

اكتشف آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها عبر الفيديو: www.artprice.com/video

تأسست شركة آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها في عام 1997 على يد رئيسها التنفيذي، تييري إيرمان.وتتحكم شركة جروب سيرفر التي تأسست عام 1987 في شركة آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها.

انظر السيرة الذاتية المعتمدة في من يكون من ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

شركة آرت ماركت من المؤسسات الفاعلة عالميًا في سوق الفن بفضل قسم آرت برايس التابع لها، وهو واحد من هياكلها الكثيرة الأخرى، ومعروفة بريادتها العالمية في مجال تجميع معلومات سوق الفن التاريخية والحالية، وإدارتها واستغلالها في بنوك البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون مؤشر ونتائج مزاد، تضم أكثر من 770000 فنان.

يطمح قسم آرت برايس التابع لآرت ماركت، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المعلومات الخاصة بسوق الفن، لنفسه بأن يكون أكبر منصة رائدة في العالم لعرض الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون الجميلة من خلال سوقه العالمي الموحد.

ويسمح معرض آرت برايس للصور (®Artprice Images) بالوصول غير المحدود إلى أكبر بنك صور لسوق الفن في العالم: يحتوي على ما لا يقل عن 180 مليون صورة رقمية للصور الفوتوغرافية أو نسخ منقوشة للأعمال الفنية من عام 1700 حتى اليوم، مصحوبة بتعليقات المؤرخين الفنين لدينا.

تقوم آرت ماركت من خلال قسم آرت برايس التابع لها بتجميع البيانات على أساس دائم من 6300 دار مزادات، وتقدم معلومات أساسية عن سوق الفن للوكالات الصحفية والإعلامية الرئيسية (7200 مطبوعة).يتمتع 5.4 ملايين مستخدم (عبر تسجيل دخول الأعضاء + وسائل التواصل الاجتماعي) بإمكانية الوصول إلى الإعلانات التي ينشرها أعضاء آخرون، وهي شبكة تمثل اليوم السوق العالمي الموحد® الرائد لشراء الأعمال الفنية وبيعها بسعر ثابت أو حسب سعر المزاد (المزادات التي يجري تنظيمها بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة ل321-3 من القانون التجاري الفرنسي).

وقد حصلت شركة آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها، على وسام الدولة “شركة مبتكرة” من قِبل بنك الاستثمار العام (للمرة الثانية في نوفمبر 2018 لفترة جديدة مدتها 3 سنوات) وهو ما يدعم الشركة في مشروعها لتوطيد مكانتها كلاعب عالمي في سوق الفن.

تقرير آرت برايس عن عام 2020/2021 لسوق الفن المعاصر بواسطة Artmarket.com:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

تقرير آرت برايس التابع لآرت ماركت لعام 2020 حول سوق الفن العالمي المنشور في مارس 2021:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020

فهرس البيانات الصحفية التي تنشرها آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها:

serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm

تابع جميع أخبار سوق الفن في الوقت الفعلي مع آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها على فيسبوك وتويتر:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (أكثر من 5.4 ملايين متابع)

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twitter.com/artpricedotcom

اكتشف الفنون الخيميائية وعالم آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لهاhttps://www.artprice.com/video ومقره في متحف أورغن للفن المعاصر الشهير “The Abode of Chaos” (وفقًا للنيويورك تايمز): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

لوبس – متحف المستقبل: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4.4 ملايين متابع)

https://vimeo.com/124643720

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تواصل مع Artmarket.comوقسم آرت برايس التابع له – جهة الاتصال: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com