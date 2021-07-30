‫BioIntelliSense تغلق جولة تمويل من السلسلة “ب” بقيمة اكتتاب بلغت 45 مليون دولار لتطوير منصة “Data-as-a-Service” وخدمة الاستخبارات السريرية

سيسهم التمويل الاستراتيجي في دعم نمو الشركة وتوسعها في نشر أجهزة المتابعة المستمرة وخدمات البيانات متعددة المعيار لضمان توفير رعاية طبية عن بعد واسعة النطاق

دنفر, 30 تموز/يوليو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليومBioIntelliSense, Incإحدى شركات المراقبة الصحية المستمرة والاستخبارات السريرية عن غلقها جولة تمويل من السلسلة “ب” والتي تجاوز حجم الاكتتاب فيها النسب المتوقعة ليبلغ 45 مليون دولار. جاءت جولة التمويل بعد انتهاء تمويل من الفئة الأولى (السلسلة “أ”) عام 2019، وانتهاء تمويل آخر من الفئة الأولى (السلسلة “أ” المميزة) في عام 2020 لدعم نمو الشركة المستمر وتوسعها العالمي والارتقاء بمستوى أجهزتها الطبية القابلة للارتداء وخدمات البيانات المتقدمة لأغراض الرعاية عن بعد القابلة للتطوير.

تصدرت شركة شيميرا الإماراتية (Chimera) المشاركين في جولة التمويل من السلسلة “ب”، والتي شهدت أيضًا مشاركة كل من شركة “7wire Technology Partners” ماري تولان من شركة “Chicago Pacific Founders”، وجيمس مورين من شركة “MGM Resorts International” سابقًا، بالإضافة إلى مؤسسة “Pendrell Corporation” ورويال فيليبس وفريزينيوس للرعاية الطبية بأمريكا الشمالية. وقد انضم هؤلاء إلى المستثمرين الحاليين في سلسلة التمويل من الفئة الأولى (السلسلة “أ”)، وهم “TripleTree Holdings” و “UCHealth” وصندوق دعم الابتكار في مجال الرعاية الصحية “CU Healthcare Innovation Fund“.

من جانبه، ذكر جيمس مولت، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة BioIntelliSense، أن “هذه السلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية تعزز ما حققناه من إنجازات حتى الآن، كما تشكل علامة فارقة في تاريخ نمو شركة BioIntelliSense وتوسعها. “وإننا نفخر بإطلاق منصتنا للاستخبارات السريرية Data-as-Service، إلى جانب طرح جهازنا الطبي “BioSticker™” المرخص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في يناير 2020.” ويسهم هذا الجهاز متعدد المعيار القابل للارتداء والأول من نوعه مع منصة خدمات البيانات لمراقبة المؤشرات الحيوية المستمرة في تمهيد الطريق نحو تعجيل الطرح لنظام الفحص الصحي “BioButton®” لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتوفير خدمة الرعاية عن بعد. ويعكس هذا النموذج من النجاح حماسنا المشترك والتزامنا الثابت بخدمة المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية بالإضافة إلى الشركاء والمستثمرين الاستراتيجيين ممن نثمن التعاون معهم. وبفضل هذا الدعم المالي القوي، سيستمر فريق العمل بشركة “BioIntelliSense” في الابتكار والترويج لملف نمو الشركة في مجال الأجهزة الطبية القابلة للارتداء وخدمات البيانات على مستوى أماكن الرعاية المختلفة، مع الحرص على ترك بصمة كبيرة في مجال تقديم رعاية مخصَّصة على مستوى العالم.”

وفيما يلي بعض تعليقات أطراف الاستثمار حول هذه جولة التمويل المعنية مع شركة BioIntelliSense:

ذكر سيد بصر شعيب، رئيس شركة شيميرا الإماراتية، إحدى أفرع مجموعة رويال بأبوظبي، “ترتب على الأعباء التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتزايد انتشار الأمراض المزمنة زيادة متسارعة في الطلب العالمي على تقنيات الرعاية عن بعد التي تضمن توفير رعاية طبية أفضل بتكلفة أقل.” “وتتمتع شركة BioIntelliSense بإمكانيات فريدة تؤهلها لدعم مبادرات جهات تقديم الرعاية الصحية ومبادرات الصحة السكانية بفضل ما تمتلكه من مجموعة أجهزة الاستشعار الحيوية وخبرة في مجال علم البيانات، والتي تجمع بين تجربة مستخدم ودقة سريرية طبية غير مسبوقة لضمان توفير رعاية صحية عن بعد ميسورة التكلفة وقابلة للتطوير. وكأبرز المشاركين في جولة التمويل من السلسلة “ب” التي أطلقتها BioIntelliSense، فأننا متحمسون لدعم ابتكار هذه الشركة وتوسعها العالمي وتأقلمها.”

“يشهد سوق مراقبة المرضى عن بعد طفرة في معدلات النمو، مع توقعات بأن تبلغ قيمة الاستثمارات في هذا المجال 117.1 مليار دولار بحلول عام 2025،” حسبما نوه لي شابيرو، المدير المالي السابق بشركة “Livongo Health” والمؤسس المشارك والشريك الإداري بمؤسسة “7wireVentures”. “وتستعد شركة BioIntelliSense لترك بصمة أكبر في هذا المجال بالتعاون مع جهات تقديم الرعاية الصحية ومؤسسات التمويل ذات الصلة والتي تسعى لتسريع عملية وتشغيل برامج الرعاية الافتراضية الخاصة بها من خلال توفير تقنيات مراقبة طبية مريحة وتحليلات متقدمة مصصمة بحيث يمكن تطويرها.”

من جانبه ذكر د. ريتشارد زين، مدير الابتكار بمؤسسة “UCHealth” والذي يعمل أستاذًا جامعيًا ورئيس قسم طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة كولورادو، أن “شركة BioIntelliSense تمثل مستقبل الرعاية الصحية والمتابعة الطبية التي تعتمد على أفضل التقنيات التي يوفرها علم البيانات لدعم تحليلات توجيهية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لها أثرها البالغ في حياة المرضى بتكلفة ميسورة.” ويضيف زين، “كواحدة من أقدم شركاء BioIntelliSense، بدأت مؤسسة UCHealth استخدام هذا التقنية بالفعل لمراقبة المرضى عن بعد لكشف أي تدهور في حالتهم، ما يسمح بالتدخل المبكر لتحسين حالتهم.”

في حين ذكرت ماري تولان، إحدى المستثمرات في القطاع الخاص والشريك المؤسس والعضو المنتدب في شركة “Chicago Pacific Founders“: “أثبت التحول الرقمي في مجال رعاية كبار السن ورعاية ما بعد الحالات الحادة، والتي تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من سير العمل السريري وسبل الرعاية ونماذج التعويض عن تكاليف الرعاية، فعاليته في تحسين تجربة التعاون بين جهة تقديم الرعاية والمريض.” وتضيف تولان، “وتقدم شركة BioIntelliSense معيارًا جديدًا في مجال مراقبة المرضى عن بعد، والذي يتوافق مع أنظمة التعويض المعتمدة من مراكز خدمات برنامج Medicare و Medicaid ونماذج التعويض عن التكلفة المتوقعة لدعم نموذج رعاية مستمرة قائم على تقنيات أجهزة استشعار حيوي متطورة قابلة للارتداء واستخبارات سريرية عملية.”

بينما يذكر كريج ماكاو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المشارك لدى مؤسسة “Pendrell Corporation”، أن “البيانات تشكل عملة بيئة الأعمال المعاصرة.” ويضيف ماكاو، “تعمل شركة BioIntelliSense على تسخير بيانات المراقبة الصحية السلبية المستمرة وتطبيق تحليلات لوغاريتمية متقدمة لتقديم تجربة رعاية مخصّصة تضمن تحقيق نتائج مالية وسريرية محسَّنة.” وتستفيد منصة Data-as-a-Service (المشار إليها اختصارًا بـ”DaaS“) من أحدث تقنيات أجهزة الاستشعار والأجهزة اللاسلكية، مع الالتزام بالخصوصية التامة ومعايير الأمن، ما يمَكن مؤسسات الرعاية الصحية من المضي بخطى واثقة نحو تطوير خدماتها.”

من جانبه ذكر ريتش ويلموت، الشريك الإداري بمؤسسة “Philips Health Technology Ventures”، “تحرص Philips Ventures على الاستفادة من استثماراتها المستهدفة وتعاوناتها للمساعدة في تطوير حلول تسمح لجهات تقديم الرعاية الصحية بتوفير تجربة أفضل للمرضى والعاملين في المجال، مع الحد من تكلفة الرعاية.” “وفي إطار نهجنا في التعامل مع هذه البيئة المتداخلة لتيسير عملية مراقبة المرضى في مختلف أماكن الرعاية، ترتبط Philips Ventures بعلاقة تجارية مع شركة BioIntelliSense للاستفادة من أجهزتها الطبية BioSticker و BioButton القابلة للارتداء وخدمات البيانات التي تساعد في مراقبة المرضى المعرضين للخطر عن بعد.”

بينما يذكر جيف بيربانك، مدير الاستراتيجية والتحول المؤسسي بشركة فريزينيوس للرعاية الطبية في أمريكا الشمالية، “تحرص فريزينيوس على مساعدة المزيد من حالات مرضى الكلى المزمن من خلال التدخل المبكر لمعالجتهم، وتفخر الشركة باستثماراتها في شركة BioIntelliSense أحد رواد الابتكار في مجال تقنيات الاستشعار والخدمات الصحية عن بعد لتطوير المتابعة الطبية بالمنزل.” ويضيف بيربانك، “بفضل جهازي BioSticker و BioButton، يستطيع طاقمنا الطبي متابعة المرضى باستمرار بين فترات العلاج على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، معتمدين على معارفهم السريرية العملية، وتيسير ما يلزم من التدخلات الدقيقة في الوقت المناسب للحد من تكاليف الرعاية.”

“طورت شركة BioIntelliSense نهجًا جديدًا شاملًا في مجال المتابعة الطبية عن بعد بأسعار مغرية وتغطية تكاليف فعالة، ما يدعم إمكانية نشرها على نطاق واسع بما يحقق طفرة في هذا المجال،” وذلك حسبما صرح دون أوينز، الرئيس التنفيذي لشركة “TripleTree Holdings“.

“كانت جائحة كورونا محفزًا على التأقلم السريع واتجاه مقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المشروعات نحو استخدام التقنيات الصحية الرقمية،” حسبما علَّق جيمس مورين، أحد المستثمرين في القطاع الخاص، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لدى “MGM Resorts International”. ويضيف مورين، “من خلال الشراكات العامة والخاصة، أسهم عصر جديد من الابتكارات التقنية في تحقيق تقدم غير مسبوق في خدمات الاستجابة للطوارئ الصحية العامة والاستعداد لها.” ويُعد جهاز BioButton من شركة BioIntelliSense واحد من أبرز النماذج التي تثبت ذلك، إذ يجمع بين تقنيات الأجهزة الطبية القابلة للارتداء والتحليلات التي تساعد في الكشف المبكر عن أي علامات أو أعراض ترتبط بأي عدوى. وقد أثبتت هذه المتابعة المستمرة للمؤشرات الحيوية وإمكانية الفحص الصحي فوائدها بالنسبة للمرضى والعاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية وكذلك الشركات، وذلك بدعم إمكانية العودة الآمنة إلى العمل والدراسة واستئناف الرحلات والفعاليات على نطاق واسع.”

نبذة عن شركة BioIntelliSense

تستشرف BioIntelliSense مرحلة جديدة في مجال المتابعة الصحية المستمرة والاستخبارات السريرية لأغراض متابعة المرضى عن بعد. تعمل منصة Data-as-a-Service (المشار إليها اختصارًا بـ”DaaS“) التي طورتها الشركة بسلاسة تامة لتسجيل المؤشرات الحيوية والقياسات الحيوية الفسيولوجية متعددة المعيار والحالات العرضية، من خلال تجربة متابعة تلقائية. كما يسهم جهازيها BioSticker™ و BioButton® المرخصين من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في تبسيط عملية المتابعة والكشف المبكر عن بعد. وبفضل التحليلات المتقدمة التي توفرها منصة الشركة، يستطيع الأخصائيون السريريون الآن الاستفادة من إمكانيات عالية الدقة لتوجيه المرضى ورفع تقارير عن حالتهم بما يمكنهم من تقديم رعاية طبية مميزة عن بعد.

لمزيد من المعلومات حول جهود شركة BioIntelliSense لتغيير مفهوم متابعة المرضى عن بعد من خلال خدمات البيانات الطبية ميسورة التكلفة، يمكنكم التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي: BioIntelliSense.com.

التواصل الإعلامي

BioIntelliSense, Inc.

كارولين والش

الرئيس التنفيذي

[email protected]

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