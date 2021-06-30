‫Core Web Vitals & Content Discovery سيكون الموضوع الرئيسي لمنتدى الناشرين القادم الخاص بـProject Agora في 7 يوليو

سيضم الحدث لجنة من الخبراء الدوليين المتميزين، بما في ذلك جيرمان فراسا – رئيس تطوير المنتجات الرقمية والجمهور في شركة افتتاحية يونيداد (Unidad Editorial) – و سيرافينا ديفي و عمري أرياف – مديرة إدارة حسابات الناشرين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومدير المنتجات في شركة تابولا (Taboola)، على التوالي. تينا فيرينتينو، مديرة الشركة في المجموعة الإعلامية الكبرى DPG ديجيتال ميديا في اليونان، و ماكسيميليان ميليس، الرئيس التنفيذي للعروض الترويجية العقارية الشهيرة في المجر، والكثير من شركاء ناشري Project Agora سوف يقدمون منظور الناشر المحلي. سينضم قسطنطين كاماراس، رئيس مشروع اتحاد الناشرين على شبكة الإنترنت (OPA) في أوروبا، كمشرف على الفعالية.

سيستمع الحاضرون إلى مدى إمكانية أن يساعد Content Discovery في التكيف مع Core Web Vitals، مما يضمن زيادة إعادة التدوير العضوية ومشاركة المستخدم وعائدات الإعلانات – كل ذلك مع حماية وتعزيز مكانة علامتهم التجارية الخاصة بالمحتوى.

صرحت ماريلينا ماناتو، مديرة نجاح العملاء في Project Agora: “هذه الفترة وقت صعب بالنسبة للناشرين، حيث تلعب تصنيفات البحث دورًا هائلاً في حركة مرور مواقع الويب الأساسية. كما نأمل أنه من خلال الجمع بين هذه اللجنة من الخبراء المتميزين مع مجموعة متنوعة من وجهات النظر، يمكننا مساعدة الناشرين في التغلب على التحدي وتحسين استراتيجيات علامتهم التجارية وتحقيق الدخل”.

كما هو الحال مع الفعاليات الأخيرة الأخرى في Project Agora، سيتم عقد “Core Vitals of Content Discovery” بالكامل عبر الإنترنت. يتيح ذلك للناشرين من جميع أنحاء المنطقة الحضور، مما يساعد على ترسيخ Project Agora كرائد فكري في مجالهم.

ستُعقد الفعالية في 7 يوليو، 11 صباحًا (UTC +3).

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