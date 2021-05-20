‫e.GO تتوصل إلى اتفاق لدخول السوق في المكسيك

– شركتي Next.e.GO Mobile SE و Quimmco Autopartes y Maquinados, S.A. DE C.V . QUESTUM )) تتعاونان في بدء دخول السوق واختبار السوق في المكسيك

آخن، ألمانيا،20 مايو 2021– /PRNewswire/ تخطط شركة Next.e.GO Mobile SE (e.GO)-وهي الشركة الأوروبية المستقلة الوحيدة لتصنيع السيارات الكهربائية- لدخول السوق المكسيكية بالتعاون مع الاتحاد الصناعي Grupo Quimmco من مونتيري بالمكسيك، وتحديدًا مع شركة QUESTUM التابعة لها. وتهدف e.GO إلى بناء منشأة إنتاج في المكسيك. ويُعَد مصنع e.GO الفريد الذي يدعم شبكات الجيل الخامس مناسب تمامًا ليس فقط لخدمة السوق المكسيكي المتنامي، بل لاحقًا أيضًا لتوريد قطع الغيار لمنشآت e.GO الأخرى في القارة الأمريكية.

تأسست شركة e.GO من أجل إنتاج واحدة من أكثر المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات استدامة (BEV)، وهي تستفيد من مصنعها المصغر القابل للتطوير والذي تم إنشاؤه بنظام الوحدات التركيبية. وقد نجحت الشركة في تطوير نموذج إنتاج قائم على الصناعة التي تقلب موازين الأسواق 4.0 (إنترنت الإنتاج) والذي يقلل بشكل كبير من متطلبات النفقات الرأسمالية والوقت إلى السوق، مع ضمان إنتاج عالي الكفاءة مع نقطة تعادل منخفضة. كما سيساهم نظام الإنتاج اللامركزي الخاص بـ e.GO جنبًا إلى جنب مع خبرة QUESTUM في الاقتصاد المحلي ويساعد في خلق فرص عمل.

QUESTUM هي الشريك الاستراتيجي والتقني للسوق المحلي مع إمكانية الوصول ليس فقط إلى المنطقة بل أيضًا إلى العملاء الرئيسيين وأساطيل السيارات الكبيرة. مع مركبات e.GO، تُخطِّط Quimmco لتحويل أساطيل المركبات في جميع أنحاء البلاد لكي تعمل بالكهرباء.

أوضح علي فيزفاي، رئيس مجلس الإدارة في Next.e.GO Mobile SE، “من خلال هذه الاتفاقية، لم تجد e.GO فقط الشركاء الصناعيين المناسبين الذين يتمتعون بوصول قوي إلى السوق المحلية، بل أيضًا في الوقت نفسه ومن خلال علاقة التوريد الراسخة مع المجموعات الصناعية الرئيسية والأساطيل، تقوم بخلق دفتر طلبات متزايد سيؤكد على تطلعاتنا للنمو في المكسيك منذ البداية”.

ويرى مانويل فالديز، الرئيس التنفيذي لشركة QUESTUM، أن e.GO بمثابة ركيزة جديدة مهمة لتنويع الأعمال: “لقد عملنا على تطوير سوق التنقل الكهربائي داخل المكسيك لسنوات عديدة، ولذلك عندما ظهرت فكرة e.GO، كنا متحمسين على الفور. وسنكون جزءًا من قصة نجاح حقيقية للهندسة الألمانية وبناء الجودة للتنقل الكهربائي الصديق للبيئة. وتُعَد هذه الاتفاقية مع e.GO بمثابة علامة فارقة بالنسبة لنا من أجل توسيع أعمالنا في قطاع التنقل الكهربائي والسيارات”.

حول شركة Next.e.GO Mobile SE

Next.e.GO Mobile SE ، التي يقع مقرها الرئيسي في آخن، هي شركة تصنيع المركبات الكهربائية وأنظمة التنقل المستدامة. . في الحرم الجامعي للجامعة الراينية الفستفالية العليا بآخن، يستخدم 370 موظفًا في Next.e.GO Mobile SE شبكة فريدة من العلوم والأعمال مع 420 شركة تقنية بالإضافة إلى بنية تحتية بحثية شاملة. وتعمل الفِرَق المرنة والبارعة على العديد من المركبات الكهربائية الفعالة من حيث التكلفة، والتي تتحمل بشكل خاص السير لمسافات قصيرة.

www.e-go-mobile.com

حول شركة Quimmco Autopartes y Maquinados, S.A. de C.V . (“ QUESTUM”)

QUESTUM هي شركة تابعة لـ Grupo Quimmco تجمع بين إمكانات الصب والصقل والتصنيع عالي الدقة من أجل تقديم حلول متكاملة من شأنها توحيد موظفينا وعملائنا. كما تعمل QUESTUM من خلال Atmovum على تطوير نظام بيئي للتنقل الكهربائي مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية والأساطيل والجمعيات والمؤسسات الأخرى منذ عام 2014

Grupo Quimmco هو اتحاد صناعي ذو مستوى عالمي يخدم العملاء في المكسيك وخارجها، الذين يطالبون بمعايير عالية من الجودة والقدرة التنافسية والابتكار. وتتكون Quimmco من عشرة منشآت ذات موقع استراتيجي من أجل خدمة سوق اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ( NAFTA ).

www.questum.com

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Next.e.GO Mobile SE

العلاقات العامة

الحرم الجامعي-بوليفارد 30

52074 آخن

هاتف: 227-47574 241 49+

presse@e-go-mobile.com

Questum

العلاقات العامة

طريق روبل 701، الطابق الـ 11، كولونيا فالي ديل كامبيستر،

سان بيدرو جارزا غارسيا، N.L. C.P. 66265, المكسيك

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