‫Globe أول مَن تُسوِّق للبيانات باعتبارها كعملة في الفلبين

Press Release

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مانيلا، الفلبين، 29 مارس 2021 /PRNewswire/ — كشفت شركة الاتصالات الفلبينية الرائدة، Globe، النقاب عن ابتكاراتها الأولى في السوق، وهو برنامج GBs to Points أو “جيجا بايتس إلى نقاط”، خلال مهرجان Globe Innovation Fest الأول. هذه الميزة متاحة لعملاء Globe للأجهزة الجوَّالة والإنترنت فائق السرعة، مما يسمح بتحويل الجيجابايتس الغير مستخدمة من باقات الإنترنت الخاصة بالعملاء إلى نقاط Globe Rewards.

يُعَد برنامج المكافآت Globe Rewards بمثابة برنامج الولاء الذي لا يُضاهى لشركة الاتصالات، والذي يمكن استخدامه من أجل شراء الأشياء الأساسية مثل الطعام ولوازم البقالة ومنتجات الاتصالات وحتى الأجهزة والتبرع لأسباب محددة. ويحظى برنامج Globe Rewards بشعبية كبيرة في البلاد حيث يَستخدِم الفلبينيون نقاطهم كأموال من أجل مواجهة آثار وباء كوفيد-19.

وهذا يعطي عملاء الأجهزة الجوَّالة والإنترنت فائق السرعة قيمة أكبر مقابل المال لأنه مع “البيانات كعملة”، لا تضيع السعات الغير مستخدمة لباقات الإنترنت الخاصة بالعملاء.

قال عيسى جيفارا كابريرا، نائب الرئيس التجاري للشؤون التجارية في Globe، “لقد كان تأثير الوباء في البلاد هائلاً. لذلك قمنا بإعادة اختراع الطريقة التي يستخدم بها الفلبينيون باقات الإنترنت الخاصة بهم، لأننا نعتقد أن الآن هو أفضل وقت لمساعدة عملائنا الذين يعانون بالفعل من الأزمة. إن هذا يساعد على زيادة القيمة الحقيقية لما يدفعون مقابله”.

وبينما يمكن لعملاء الدفع المُقدَّم الحصول على نقطة واحدة مقابل كل جيجابايت يتم تحويلها، سيتمكن عملاء الدفع الآجل من تحويل 1 جيجابايت إلى 10 نقاط Globe Rewards. وبالمثل، يمكن لعملاء “واي فاي Globe في المنزل المدفوع مقدمًا” تحويل 3 جيجابايت إلى 3 نقاط مكافآت.

وأضاف جيفارا كابريرا، “يمكن تحويل البيانات إلى نقاط في أي وقت خلال صلاحية العرض الترويجي أو قبل تاريخ انتهاء باقة الإنترنت. يمكن تحويل البيانات الغير المستخدمة إلى نقاط Globe Rewards باستخدام تطبيق Globe One“.

ويمكن استخدام نقاط Globe Rewards في أكثر من 13000 متجرًا للتسوق وتناول الطعام والترفيه والسفر ومنتجات Globe في جميع أنحاء البلاد.

ويمكن للعملاء استخدام نقاط Globe Rewards للتسوق في Lazada، أو طلب وجبات من GrabFood، أو مشاهدة الأفلام الكورية باستخدام Viu، أو حتى ممارسة الألعاب من خلال بطاقات Razer Gold الافتراضية.

وقال جيفارا كابريرا، “يمكن للعملاء مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب والتسوق عبر الإنترنت وحتى شراء خدمات التأمين، دون الحاجة إلى الإنفاق، كل ذلك في أمان في منازلهم. “هناك عالم أكبر يمكن اكتشافه من خلال برنامج مكافآت Globe Rewards المعاد اختراعه”.

لمعرفة المزيد عن Globe، قم بزيارة www.globe.com.ph.

حول شركة Globe Telecom

شركة Globe Telecom, Inc.، هي شركة اتصالات رائدة تُقدِّم خدمات كاملة في الفلبين، وهي مدرجة في البورصة الفلبينية برمز سهم “GLO“. تخدم الشركة احتياجات الاتصالات السلكية واللاسلكية واحتياجات التكنولوجيا للمستهلكين والشركات عبر مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك الأجهزة الجوَّالة، والأجهزة الثابتة، والإنترنت فائق السرعة، واتصال البيانات، والإنترنت، والخدمات المدارة. ولديها اهتمامات كبيرة في التكنولوجيا المالية، وحلول التسويق الرقمي، وتمويل رأس المال المُخاطِر للشركات الناشئة، والرعاية الصحية الافتراضية. في عام 2019، أصبحت شركة Globe من الموقعين على الميثاق العالمي للأمم المتحدة، حيث تلتزم بتنفيذ مبادئ الاستدامة العالمية. مديروها هم شركة Ayala Corporation و شركة Singtel، وهما من رواد الصناعة المعترف بهما في الدولة والمنطقة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.globe.com.ph. تابع @enjoyglobe على فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب.