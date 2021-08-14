‫HONOR تعلن عن تجربة الإطلاق العالمية لسلسة HONOR Magic3، وهي سلسلة رائدة مميزة تقدم تجربة مستخدم لا مثيل لها

شنجن، الصين، 14 أغسطس2021/PRNewswire/- أطلقت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا HONOR اليوم سلسلة HONOR Magic3 الجديدة كليًا، وهو هاتف ذكي رائد يتميز بتقنية فائقة وتصميم متطور. تشمل سلسلة HONOR Magic3، وهي أول سلسة هواتف رائدة تطلقها HONOR منذ استقلالها، من هاتف HONOR Magic3 وهاتف HONOR Magic3 Pro وهاتف HONOR Magic3 Pro+، ويتميز جميعها بالميزات والوظائف الاستثنائية لتوفير تصميم جميل وتصوير تسجيل فيديو سينمائي وتصوير غير مسبوق وتجربة أداء لا مثيل لها.

خلال الحدث، أعلنت HONOR أيضًا عن خططها لمواصلة التوسع والالتزام بتقديم خدمة عملاء استثنائية ومنتجات عالية الجودة بعد استقلالها في نوفمبر في العام الماضي. تضم القوة العاملة في HONOR الجديدة ما يقرب من 10000 موظف قادرين على تغطية جميع المهام المتضمنة في العمليات الشاملة. وقد كثفت HONOR استثماراتها في مجالي البحث والتطوير، بفضل أربعة مراكز للبحث والتطوير وأكثر من 100 مختبر في جميع أنحاء العالم، وقدمت أكثر من 5500 طلب براءة اختراع جديد حتى الآن، وسرعان ما أعادت إقامة شراكات إستراتيجية مع بعض كبار الموردين على المستوى العالمي. وفي غضون ثلاثة أشهر فقط، زادت حصة HONOR السوقية بنسبة 3٪ إلى 14.6٪ في السوق الصينية، وهو ما زاد من طموحها لتحقيق النجاح على المستوى العالمي.

وقال جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co، Ltd. “لقد أبرزت HONOR دائمًا أفكارنا الأكثر إبداعًا من خلال سلسلة HONOR Magic، تواصل سلسلة HONOR Magic3 هذا الإرث”.وأضاف “في إطار إبراز رؤية HONOR للمستقبل، نشعر بالفخر بالشراكات الصناعية التي عقدناها التي ساعدت في تطوير هذا الهاتف الذكي الجديد الرائد بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي يبذلها فريق البحث والتطوير لدينا لإعادة تقديم HONOR إلى السوق العالمية، في عرض تكنولوجي استثنائي لم يسبق له مثيل.”

تصميم ممتاز يوفر تجربة مشاهدة مبهرة ومقاومة فائقة

توفر سلسلة HONOR Magic3 تجربة مستخدم رائعة وتصميمًا متميزًا، وتتميز بشاشة منحنية للغاية تبلغ درجة انحنائها 89 درجة وحواف رقيقة للغاية لتجربة مشاهدة مبهرة حقًا. تعرض الشاشة 10 بت 1.07 مليار لون وتدعم شهادة HDR10+، وهو ما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بألوان زاهية وعرض دقيق للمرئيات.

تمثل السلسلة HONOR Magic3 Pro+ طفرة في براعة تصميم الهواتف الذكية، وهي تتميز بتصميم باهر مع درع نانو بلوري منحني للغاية وجسم نانو خزفي، مما يضمن تجربة ممتازة ومريحة لإمساك الهاتف ومستوى أعلى من الصلابة والمتانة. تتميز HONOR Magic3 بشهادة IP68 [1] لمقاومة الماء والغبار، وهو ما يضمن حمايتها من الغبار ويمكنها تحمل الغمر في الماء بعمق يصل 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة.

تتوفر سلسلة HONOR Magic3 بتصميم كاميرا رائع يسمى ‘The Eye of Muse’، وهو تصميم يرمز إلى المزيج المثالي بين الفن والتكنولوجيا وتتميز الكاميرا بسطح مقعر، وهو ما يوفر مصدرًا إضاءة كبير للعدسة لتحسين الأداء وتوفير إمكانات تصوير فائقة يستمتع بها المستخدمون. وفي إطار تقدير الهيكل الكلاسيكي لغالق الكاميرا، تتميز HONOR Magic3 Pro+ بتصميم سداسي فريد يمنح المستخدمين إحساسًا بالتوازن والانسجام.

تجربة تصوير ثورية مع محرك صور HONOR المتقدم والتصوير الحسابي متعدد الكاميرات

تتوفر سلسلة HONOR Magic3، التي ترتقي بمستوى HONOR للتصوير الفوتوغرافي إلى آفاق غير مسبوقة، تتوفر بمحرك الصور HONOR Image Engine المطور ذاتيًا، وهو نظام تصوير متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يتيح الحصول على صور عالية الجودة ومذهلة في كل مرة. تم تزويد سلسلة HONOR Magic Series بقدرات تصوير متعدد الكاميرات هي الأفضل في فئتها، بينما تتوفر سلسلة HONOR Magic3 Pro+ بإعداد كاميرا رباعية، يتميز بكاميرا أحادية اللون بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا عريضة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل [2] وكاميرا منظار أفقي لتصوير الأجسام البعيدة بدقة 64 ميجابكسل [3]، مما يسمح للمستخدمين بإنتاج صور مذهلة بغض النظر عن الشيء الذي يقومون بتصويره.

توفر الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل ألوانًا زاهية وصورة واقعية، وتحتوي على مستشعر ألوان كبير جدًا 1/1.28 بوصة [4] بالإضافة إلى وظيفة التركيز البؤري التلقائي لاكتشاف الطور ثماني البكسل (PD) [5]، وهو ما يسمح بالتقاط صور الأشياء المتحركة بسرعة وتحقيق التركيز البؤري الدقيق بتفاصيل استثنائية. تتميز كاميرا المنظار الأفقي لتصوير الأجسام البعيدة بدقة 64 ميجابكسل 64 ميجابكسل وظيفة زوم بصري بمعدل 3.5x [6] وزوم رقمي يصل بمعدل 100x، وهو ما يتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة من بعيد. بدعم من مثبت الصورة البصري (OIS) [7]، يمكن للمستخدمين التقاط صور واضحة، حتى بدون حامل ثلاثي القوائم. توفر العدسة ذات الزاوية فائقة الاتساع 126 درجة بدقة 64 ميجابكسل المقترنة بعدسة الزوم البصري 7P [8] أعلى كاميرا عريضة من HONOR، وهو ما يسمح بمجال رؤية أوسع مع تقليل تشوه المنظور وعرض المباني والمعالم بالكامل بشكل مثالي بوضوح مذهل. بالنسبة إلى صور الماكرو، يمكن للمستخدمين التقاط تفاصيل مذهلة موجودة على مسافة 2.5 سم.

هاتف ذكي يوفر تجربة تصوير سينمائي بالفيديو

تتيح سلسلة HONOR Magic3 إمكانات تصوير الفيديو بمستوى Magic-Log والمستوى السينمائي ثلاثي الأبعاد LUT (جدول الألوان المرجعي). يتيح تنسيق السجل، شائع الاستخدام لتصوير أفلام احترافية، يتيح للمستخدمين تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بهم بدرجات ألوان سينمائية ومرئيات مذهلة بوضوح عالي الدقة (HDR). تساعد جداول الألوان المرجعية السينمائية ثلاثية الأبعاد المستخدمين على إنشاء درجات لونية تناسب التصوير السينمائي.

يمكن لسلسلة Magic3 تصوير محتوى بدقة 4K HDR وهي تتميز بثلاثة ميكروفونات متعددة الاتجاهات لالتقاط صوت واضح، مما يضمن أيضًا تحسين جودة الصورة والصوت للمحتوى المطابق للمستوى السينمائي.

مجموعة شرائح قوية وأجهزة مطورة لتحسين الأداء

توفر السلسلة HONOR Magic3 مستوى كفاءة وأداء رائدين في الصناعة وقوة حوسبة محسّنة بالذكاء الاصطناعي، وهي مزودة بنظام التشغيل الأساسي للهواتف المحمولة Snapdragon® 888 Plus 5G [11] تتميز HONOR بأنها من رواد مصنعي المعدات (مصنعي المعدات الأصلية) الذين أطلقوا هاتفًا ذكيًا مدعومًا من Snapdragon 888 Plus. بالمقارنة مع Snapdragon 888، تتميز مجموعة الشرائح الجديدة بترقيات تركز على وحدة المعالجة المركزية وحوسبة الذكاء الاصطناعي. تعمل مجموعة الشرائح على تحسين حوسبة الذكاء الاصطناعي مما ينتج عنه ما يصل إلى عدد 32 عملية فاصلة عائمة في الثانية (TOPS) وتعزيز أداء الذكاء الاصطناعي بنسبة 20٪.

في إطار تعزيز الشرائح، تتميز سلسلة HONOR Magic3 بنظام OS Turbo X، الذي تم نقله إلى مجموعة شرائح Snapdragon 8 لأول مرة. وهي يحتوي على محرك منخفض زمن الانتقال ومحرك مضاد لتقادم عمر الأجهزة ومحرك ذاكرة ذكي يعمل على تحسين الأداء ومقاومة تقادم عمر الأجهزة ويسمح بتشغيل مزيد من التطبيقات في الخلفية. تم تصميم سلسلة HONOR Magic3 لتحسين أداء الألعاب، وهي مزودة بتقنية تسريع الرسوميات GPU Turbo X، وتطبيق التحسينات التي تقلل من استهلاك الطاقة، وتحسن الأداء. بفضل تقنية Superconductive Hexagonal Graphene، يتم خفض درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تجربة ألعاب أكثر استقرارًا وراحة بشكل عام. وبفضل LINK Turbo X، وهي تقنية حديثة تم تطويرها ذاتيًا، تستخدم سلسلة HONOR Magic3 شبكة Wi-Fi والشبكات الخلوية معًا بنجاح لتقديم سرعة تنزيل قصوى تبلغ 6.1 جيجابت في الثانية [12]، وهي أعلى سرعة تنزيل متاحة على الهواتف الذكية حاليًا.

يحظى أداء سلسلة HONOR Magic3 بإشادة كبيرة من شركاء HONOR في الصناعة. يقول كريستيانو آمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Qualcomm Incorporated: “إن HONOR شركة مبتكرة حقًا ولها مساهمات كبيرة وقيمة في مجال التكنولوجيا”. “لقد ساعدت هذه المؤسسة التكنولوجية في خلق بيئة تعاونية وثقة بين شركاتنا. وسمحت بالاستفادة من Snapdragon 888 Plus بالكامل لإطلاق أفضل تجربة Android على سلسلة HONOR Magic3 الجديدة.”

عمر بطارية طويل للغاية وقدرات شحن فائق السرعة

بفضل تميزها ببطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة [13]، تجنبك سلسلة HONOR Magic3 صعوبة شحن جهازك بشكل متكرر. تدعم سلسلة HONOR Magic3 كلاً من HONOR SuperCharge بقدرة 66 وات أو SuperCharge Wireless بقدرة 50 وات [14]. يمكن أيضًا استخدام Magic3 Pro وMagic3 Pro+ كمخزن طاقة لشحن الأجهزة الأخرى بشحن لاسلكي عكسي [15].

ميزات الخصوصية والأمان من المستوى التالي بفضل استخدام Smart AI

الخصوصية من أولى الأولويات لدى HONOR.ولتأكيد هذا المبدأ، تم تزويد سلسلة HONOR Magic3 بقدرات أمان محسّنة، تشمل ذلك كاميرا أمامية ثلاثية الأبعاد ToF [16] لإلغاء قفل الهاتف باستخدام معرف الوجه ثلاثي الأبعاد، مما يضمن تحسين الأمان عند استخدام التعرف على الوجه للوصول إلى هاتفك الذكي.

ولخلق تجربة مستخدم أكثر ذكاءً وسلاسة، تم أيضًا تحسين الإعدادات اليومية المختلفة في سلسلة HONOR Magic3 لتحقيق حياة ذكية لجميع المواقف. تشمل الترقيات الذكية تجربة UX، والسفر الذكي، والأمان والخصوصية والعمل عبر الهاتف المحمول، مما يضمن تجربة ذكاء اصطناعي سلسة تسمح للمستخدمين بإدارة عملهم وحياتهم اليومية بكفاءة.

اللون والسعر ومدى التوافر

في إطار استلهام فكرة ساعة التصوير الذهبية (MAGIC HOUR (، وهو وقت ذروة التصوير لهواة التصوير ومخرجي الأفلام، يبدأ HONOR Magic3 بسعر يبدأ من 899 يورو، ويتوفر باللون الذهبي الفاتح والأزرق الداكن [17]، من الجلد الصناعي، بالإضافة إلى اللونين الأسود والأبيض. يبدأ سعر HONOR Magic3 Pro، من 1099 يورو، ويتوفر باللون الذهبي الفاتح والأبيض والأسود، بينما يتوفر HONOR Magic3 Pro+، بأسعار تبدأ من 1499 يورو، باللون الأسود الخزفي والأبيض الخزفي، مما يوفر مظهرًا وملمسًا فاخرًا وكلاسيكيًا.

ستتوفر سلسلة HONOR Magic3 لأول مرة في الصين. سيتم الإعلان عن توافرها بالأسواق العالمية الأخرى في وقت لاحق، ترقبوا المزيد من المعلومات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة متجر HONOR عبر الإنترنت على www.hihonor.com.

نبذة عن HONOR

تأسست HONOR في عام 2013، وهي مزود عالمي رائد للأجهزة الذكية. ونحن ملتزمون بالتحول إلى علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتمكين حياة ذكية عبر جميع المواقف وجميع القنوات، لجميع الأشخاص. من خلال التركيز الإستراتيجي على الابتكار والجودة والخدمة، تكرس HONOR جهودها لتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من استباق قدرات البحث والتطوير والتقنيات المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال مجموعة من منتجات مبتكرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة HONOR عبر الإنترنت على www.hihonor.com أو مراسلة البريد الإلكتروني [email protected] [18]

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Snapdragon هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Incorporated.

Snapdragon هي منتج لشركة Qualcomm Technologies، Inc. و/ أو الشركات التابعة لها.

[1] هذه الميزة متاحة لإصدارات Pro وPro+. [2] متاحة فقط في إصدار Pro+. تتميز الإصدارات القياسية والاحترافية بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل. [3] متاح فقط لإصدارات Pro+ وPro. [4] متاح فقط لإصدارات Pro+. تتميز الإصدارات القياسية والاحترافية بمستشعر ألوان 1 / 1.56 بوصة. [5] متاح فقط لإصدارات Pro+. [6] متاح فقط لإصدارات Pro+ وPro. [7] متاح فقط في الإصدارين Pro وPro+. [8] متوفر فقط في إصدار Pro+. [9] يتطلب ترقية OTA [10] يتطلب ترقية OTA [11] النظام الأساسي للهواتف المحمولة Snapdragon 888 Plus 5G متاح فقط لإصدارات Pro وPro+. يتميز الإصدار القياسي من Magic3 بمعالج Snapdragon 888 [12] بيانات الاختبار أقل من تردد Sub-6G من HONOR lab. [13] تشير السعة 4600 مللي أمبير في الساعة إلى القيمة النموذجية للبطارية. [14] متاح فقط لإصدارات Pro+ وPro. [15] متاح فقط لإصدارات Pro وPro+. [16] متاح فقط لإصدارات Pro+ وPro. [17] يتوفر اللون الذهبي الفاتح في الإصدارات القياسية والإصدارات الاحترافية بينما يتوفر لون الأزرق الداكن في الإصدار القياسي فقط. [18] البيانات صادرة عن HONOR Lab. قد يختلف الأداء الفعلي بناءً على إعدادات الجهاز وبيئة الاستخدام.

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Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1593660/HONOR_s_CEO_George_Zhao_HONOR_Magic3_Series_flagship_smartphones.jpg