‫IKO تستحوذ على مجموعة روز روف

تُعد مجموعة روز روف مُصنع ومصدر لبلاط الأسقف المعدنية المغطاه بالحجارة، وتمثل مؤسسة عائلية منذ ما يقارب 80 عام، سوف تنضم مجموعة روز روف إلى عمليات IKO العالمية تحت مظلة مجموعة روف تايل كجزء من الدور التوسعي للشركة في صناعة الأسقف المعدنية.

ذكرهارتلي كوسشتزكي- الرئيس المشارك لشركة IKO– “تتميز مجموعة روز روف وموظفيها بالعديد من السمات المشتركة التي تتسم بها أعمالنا العالمية، بدءً من الملكية العائلية والقيم، وصولا إلى التاريخ الطويل لصناعة المنتجات عالية الجودة، “ونتطلع إلى انضمام فريق روز روف لعملياتنا، ومواصلة تزويد العملاء بالبضائع والخدمات المتوقعة من هذه العلامة التجارية المحترمة،

حول IKO

تُعد IKO شركة عالمية رائدة في صناعة الأسقف، والعزل المائي، والعزل للأسواق السكنية والتجارية، وباعتبارها شركة متكاملة على نحو رأسي، فهي تدير ما يزيد عن 35 منشأة صناعية داخل أمريكا الشمالية، وأوروبا، والمحيط الهادي. تمثل IKO شركة عائلية تأسست عام 1951

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للتواصل: ديريك في، مدير- التواصل بين الشركات،, 300-1 Yorkdale Road, TORONTO, ON M6A 3A1, 1-416-780-5898, Email: derek.fee@iko.com