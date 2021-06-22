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Press Release

‫JetClub تنطلق نحو مستقبل مستدام بطائرة باي إيروسبيس إي فلاير 800 الكهربائية

 |  Jun 22, 2021

لندن، 22 يونيو/حزيران 2021 /وكالة أنباء بي آر إن نيوزوير/ — أكدت رائدة الشركات الأوروبية ذات الملكية الجزئية تصنيع الطائرات الخفيفة، JetClub، أحد أفرع شركة Jet It الأمريكية، إضافة طائرة باي إيروسبيس إي فلاير 800 الكهربائية إلى أسطولها، وهو ما يمثل إنجازًا هامًا على طربق استدامة قطاع الطيرن المدني. توفر طائرة إي فلاير 800 الكهربائية بالكامل والمزودة بمحرك تيربو مزدوج وتتسع لسبعة ركاب وسيلة سفر مستدامة تلبي احتياجات السفر الضرورية مع مراعاة المخاوف المتعلقة بتغير المناخ.

"Sustainability is at the core of the JetClub and Jet It philosophy. I want to be clear. Aviation is necessary for us to connect, to travel, to explore and to understand. When we travel and learn about each other, we become better versions of ourselves. Travel is truly the best education. Only aviation has made this possible. When we can do this with 100% clean air and zero emissions, it is a win-win for us and the environment. With the addition of the eFlyer 800 to our fleet, we take a leap forward in our sustainability goals without compromising on business travel and economic development," said JetClub CEO & Co-Founder, Vishal Hiremath.

يذكر فيشال هايرماث، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة JetClub: “إن الاستدامة في صميم عمل شركة JetClub، كما تلخص فلسفة شركة Jet It. دعوني أكون واضحًا. يُعد السفر ضروريًا لنا للتواصل والاستكشاف والفهم. في أسفارنا نتعرف على بعضنا البعض، كما تتطور شخصيتنا إلى الأفضل. السفر هو بحق أفضل وسيلة للتعلم. وقد جعل الطيران وحده هذا أمرًا ممكنًا. وإذا استطعنا توفير هذه الفرصة دون المساس مطلقًا بجودة الهواء وبلا أي انبعاثات، سيعود ذلك بالنفع علينا وعلى البيئة من حولنا. بإضافة طائرة إي فلاير 800 إلى أسطولنا، فإننا بذلك نخطو خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف الاستدامة دون المساس بأهدافنا الأخرى المرتبطة بالسفر لأغراض العمل والتنمية الاقتصادية.

تتسع الطائرة، التي من المقرر أن تدخل طور التشغيل في عام 2025، لسبعة ركاب وواحد أو اثنين من الطيارين. وستكون طائرة طائرة إي فلاير 800 عديمة الانبعاثات، كما أن تكاليف تشغيلها لن تتعدى 1/5 من تكاليف تشغيل الطائرات التقليدية المزودة بمحركات تيربو مزدوجة، بالإضافة إلى تصميمها للاستخدام كملكية الخاصة أو كطائرات مستأجرة أو استخدامها في الشحن الجوي أو في رحلات الطيران المستأجرة.

في حين يذكر جورج باي، مؤسس شركة باي إيروسبيس “Bye Aerospace” ومديرها التنفيذي، “لقد طورنا طائرة تلبي احتياجات العدد المتزايد من سكان عالمنا دون الإضرار بالبيئة. ونتطلع من خلال شراكتنا مع JetClub إلى توفير هذا النوع من الطائرات الكهربائية في دول أوروبا وآسيا.”

نبذة عن شركة JetClub

تعتبر شركة JetClub المالطية، أحد أفرع شركة Jet It القائمة بالولايات المتحدة، إحدى شركات طيران الأعمال ذات الملكية الجزئية التي تهتم بتوفير حلول سفر ميسورة التكلفة وتمتاز بالشفافية. ويشتري المالكون حصة في طائرة هوندا جيت، كما تُتاح لهم الطائرة لعدة أيام في المرة الواحدة. وتوفر JetClub فريق خدمة متفان لعملائها.

 نبذة عن شركة باي إيروسبيس

تتخذ شركة باي إيروسبيس من مطار كونتيننتال بالقرب من مدينة دنفر بولاية كولورادو مقرًا لها، وتتخصص الشركة في تصميم الطائرات الكهربائية وتصنيعها، بما في ذلك مجموعة طائرات إي فلاير. أسسها جورج إي. باي، وهو  أيضًا رئيسها ومديرها التنفيذي.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة هذا الموقع www.jetclubgroup.com 

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1537767/ef800_JetClub_2_051921.jpg

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