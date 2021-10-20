‫LONGi تعلن عن تعهدها “بمنشأة ذات صافي انبعاث صفري” في مؤتمر التنوع البيولوجي التابع للأمم المتحدة

كونمينغ، الصين، 20 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — أعلن مؤسس شركة LONGi ورئيسها لي تشنغو عن تعهد طموح بتحويل قاعدة إنتاج بواشان التابعة للشركة في مقاطعة يُونَّان إلى أول “منشأة ذات صافي انبعاث صفري” بحلول عام 2023. وصدر هذا الإعلان في مؤتمر التنوع البيولوجي التابع للأمم المتحدة (COP15) في كونمينغ، الصين، وسيشهد تنفيذ التعهد بداية “منشأة LONGi ذات صافي انبعاث صفري” وحقل اختبار لمفهوم التنمية المستدامة “Solar for Solar” الخاص بالشركة.

مع تزايد تحديات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وصل تحقيق التنمية المستدامة العالمية إلى مفترق طرق. وتؤمن شركة LONGi، بصفتها شركة الطاقة الشمسية الوحيدة المدعوة لحضور الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15)، إيمانًا راسخًا بأن الخلايا الكهروضوئية من شأنها تغيير بيئة الأرض والمساهمة في حماية التنوع البيولوجي.

وصرح لي بقوله: “يُؤثر تغير المناخ تأثيرًا شاملًا على التنوع البيولوجي، وتمثل أنماط تنمية الطاقة غير المعقولة وتطويرها عاملًا رئيسيًا يؤدي إلى تغير المناخ وتزايد قضايا التنوع البيولوجي”، مضيفًا أن شركة LONGi تُعد مؤيدة قوية للعمل المناخي، اعتقادًا منها بأن الخلايا الكهروضوئية بالإضافة إلى تخزين الطاقة قد تكون سلاحًا قويًا للتخفيف من تغير المناخ. وتولت الشركة زمام المبادرة في تعزيز خفض التكلفة وزيادة كفاءة المنتجات الكهروضوئية وخفض تكلفة توليد الطاقة الكهروضوئية بنسبة تزيد عن 90٪ على مدى العقد الماضي وتوفير الدعم الفني لتحقيق أهداف ذروة الكربون والحياد.

أطلقت شركة LONGi مفهومها “Solar for Solar” في ديسمبر 2018، استنادًا إلى تصنيع المنتجات الكهروضوئية التي يقودها توليد الطاقة الكهروضوئية، بهدف توسيع دور الكهروضوئية في الاستعادة البيئية. ونشأ هذا المفهوم في مقاطعة يونان، حيث كانت LONGi أول شركة للطاقة الكهروضوئية لتأسيس قاعدة، حيث لعبت دورًا رائدًا في تطوير صناعة الطاقة الجديدة في المقاطعة.

في عام 2020، انضمت شركة LONGi بصورة متعاقبة إلى مبادرات RE100 وEV100 وEP100 وScientific Carbon Target (SBTi)، لتصبح الشركة الصينية الوحيدة لتكنولوجيا الطاقة الشمسية التي تنضم إلى أربع مبادرات دولية في آنٍ واحد. وكانت قاعدة إنتاج الشركة في باوشان، في الواقع أول “منشأة ذات صافي انبعاث صفري”، أيضًا تنفيذًا ملموسًا للمبادرات الأربع ويمكن اعتبارها نقطة انطلاق “منشأة LONGi ذات صافي انبعاث صفري”.

تُعد يونان المقاطعة الأكثر وفرة للطاقة الخضراء في الصين. وتمثل السعة المركبة 85٪، مع وصول توليد الطاقة من الطاقة الخضراء إلى 90٪، مما يضع أساسًا متينًا للغاية لبناء منشأة صافية الصفر.

“نحن نخطط لمدة عامين لتحقيق انبعاثات صفرية ضمن النطاق التشغيلي لقاعدة LONGi Baoshan من خلال شراء الطاقة الخضراء والتحول التكنولوجي الموفر للطاقة وإجراءات تعويض انبعاثات الكربون.” وقسم لي تحقيق “منشأة ذات صافي انبعاث صفري” إلى أربع خطوات: أولاً، ضمان استخدام 100٪ من قاعدة باوشان للطاقة الخضراء على مدار العام؛ وثانيًا، استكمال التحول التكنولوجي للإنتاج لمواد ترسيب الكربون في القاعدة للحد بشكل كبير من تسرب الغاز الطبيعي؛ وثالثًا، تشجيع الإنتاج الأخضر في القاعدة، وأخيرًا، شراء شهادة الحد من الانبعاثات الصينية (CCER) لتعويض انبعاثات الكربون التي لا يُمكن القضاء عليها تمامًا.

واختتم لي قائلًا: “ستكون شركة LONGi دائمًا مدافعة عن الانسجام البيئي ومساهمة فيه، ولن تدخر أي جهد لتحقيق أهداف صافي الانبعاث الصفري وتعزيز التحول العالمي للطاقة والتكاتف مع شركاء من جميع مناحي الحياة لتحقيق هذه الرؤية بصورة مشتركة”.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1662604/LONGi_founder_president_Li_Zhenguo_announced_ambitious_pledge_convert_company_s.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg