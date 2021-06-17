‫LTI تستحوذ على شركة Cuelogic ‫للهندسة الرقمي

الاستحواذ من أجل زيادة قدرات تطوير المنتجات السحابية الأصلية

مومباي، الهند، 17 يونيو 2021/PRNewswire/ — قامت شركة Larsen & Toubro Infotech Ltd. (في بورصة بومباي: 540005) (وفي البورصة الوطنية الهندية: LTI) -وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية- بتوقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على Cuelogic Technologies , وهي شركة متخصصة في الهندسة الرقمية وتطوير المنتجات بنظام التعهيد لجهات خارجية، ويقع مقرها الرئيسي في بيون، الهند. تأسست Cuelogic في عام 2010، وقد قامت ببناء قدراتها في الهندسة الرقمية، وتُركِّز بشكل أساسي على تطوير تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة الجوَّالة السحابية الأصلية، والتحديث، وتشغيل مختبر الابتكار (Innovation Lab) كخدمة لعملائها في الولايات المتحدة والهند.

تُعَد الهندسة الرقمية فرصة كبيرة في السوق، وسيُوفِّر هذا الاستحواذ وصولاً فوريًا إلى شركة سريعة النمو ذات قائمة عملاء رائعة، وأكثر من 300 موظف. وتعمل Cuelogic مع عملاء المؤسسات على جوانب متعددة للرقمنة مثل استشارات تجربة المستخدم (UX Consulting)، وتطوير البرمجيات وعمليات تكنولوجيا المعلومات (DevOps)، واستشارات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IoT)، وتحديث التطبيقات، والبنية السحابية والتكامل السحابي. ومع أكثر من 100 منتج تم تطويره بنجاح، تساعد Cuelogic الشركات العالمية على بناء وتنمية الأعمال التجارية الرقمية الحديثة.

قال سانجاي جالونا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة LTI : “نعتقد أن الإنتاجية السريعة هي مطلب أساسي لتسريع الرقمنة عبر المجالات المختلفة. يبحث عملاؤنا عن حلول رشيقة من أجل المنافسة بفعالية في عالم متغير. وستساعد قدرات الهندسة الرقمية لشركة Cuelogic Technologies جنبًا إلى جنب مع أدواتها ومنهجياتها عملاءنا على الابتكار، وإطلاق المنتجات، وتسريع الوقت إلى السوق، والحفاظ على المنتجات على النحو الأمثل. وأنا أُرحِّب بفريق Cuelogic وعملائهم وشركائهم في عائلة LTI“.

قال نيخيل أمبيكار، الرئيس التنفيذي لشركة Cuelogic Technologies : “عندما اشتركت أنا وفيكرانت ونيل في تأسيس Cuelogic، كان هدفنا هو تقديم خدمات تطوير للمنتجات سريعة وموثوقة للشركات ومساعدتها على توسيع نطاق تحولها الرقمي. وقد ساعدتنا خبرتنا الرقمية وثقافتنا الفريدة من نوعها في بناء أساس متين. وكشركة مهووسة بالتميز الهندسي، نجد أن LTI هي شريكنا المثالي في المرحلة القادمة من رحلتنا. إن LTI هي الشركة الرائدة للنمو في هذا المجال، ونحن متحمسون لإضافة المزيد من القوة إلى قدراتها الرقمية الهائلة”.

سيتم دمج Cuelogic مع الممارسة الرقمية لـ LTI. هذا هو الاستحواذ السابع لشركة LTI منذ أن تم إدراج الشركة في البورصة في عام 2016. وقد عززت عمليات الاستحواذ السابقة خبرة الشركة حول البيانات والتحليلات والاستشارات السحابية والأتمتة الذكية والمنصات الخاصة بكل مجال.

حول شركة LTI

LTI (في البورصة الوطنية الهندية: LTI) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال عملياتنا في 31 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بإتاحة خدماتهم على الأجهزة الجوّالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة Larsen & Toubro Limited، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. كما يقوم فريقنا المكون من أكثر من 35000 موظف في LTI بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم كل يوم. تابعنا على @LTI_Global

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