‫LTI تُطلِق حل التحول التكنولوجي التشغيلي مع ServiceNow

مومباي، الهند، 25 مايو 2021 — /PRNewswire/ أطلقت شركة Larsen & Toubro Infotech (في بورصة بومباي: 540005)، (وفي البورصة الوطنية الهندية: LTI) -وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية- حل إدارة التكنولوجيا التشغيلية القائمة على ServiceNow لمجال التصنيع. ويهدف الحل إلى تلبية الطلب الكامن للصناعة للحصول على سير عمل رقمي من أجل إدارة خدمات التحول التشغيلي (OT).

يستفيد الحل من خبرة LTI التقنية وخبرتها في المجال إلى جانب سير العمل الرقمي الذي يتيح إمكانات ServiceNow، من أجل تقديم حل قابل للتطوير وآمن لعمليات التصنيع باستخدام منصة Now Platform. سيساعد ذلك الشركات المصنعة على تبني مفهوم إدارة التحول التشغيلي، بالإضافة إلى ممارسات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM). ويقوم الحل أيضًا بتأمين البنية التحتية الحيوية من التهديدات والهجمات الخارجية المحتملة، من خلال المساعدة في ضمان العناصر الأساسية للأمن السيبراني للتحول التشغيلي.

من خلال الرؤى المستمدة من هذا الحل، يمكن للمصنعين الحصول على مزايا تجارية مثل توافر الأنظمة المضمونة والحل السريع للمشكلات من خلال نموذج بيانات خدمة مشترك لعمليات التصنيع. وتشمل الميزات الرئيسية للحل ما يلي:

· رؤية التحول التشغيلي: تمكين العرض الرقمي لجميع أصول التحول التشغيلي جنبًا إلى جنب مع الموقع والإعدادات والصحة

· إدارة خدمة التحول التشغيلي: وقت استجابة مُحسَّن لطلبات خدمة التحول التشغيلي

· أمن وحوكمة التحول التشغيلي: تقليل المخاطر وتحسين الامتثال

قال ناتشيكيت ديشباندي، الرئيس التنفيذي للتشغيل فيLTI، “فيLTI، نعتقد اعتقادًا راسخًا أن هناك فرصًا هائلة في تقارب العالمين المادي والرقمي. يتم تسريع هذا التحول بسبب متطلبات الاقتصاد الجديد الذي يعمل إلى حد كبير في وضع افتراضي مدعوم بالسحابة. ونحن على ثقة من أن هذا الحل الرائد الذي تم تطويره بالشراكة مع ServiceNow سيقوم بتحويل والارتقاء بإدارة العمليات للمصنعين في جميع أنحاء العالم”.

وقال بينوي جوساليا، الرئيس العالمي لشراكات الصناعة في ServiceNow، “تساعد خبرة LTI في إدارة عمليات أرض المصنع والشركة جنبًا إلى جنب مع ابتكار ServiceNow المستمر عبر منصة Now Platform على ضمان أن إدارة التحول التشغيلي تلبي جميع الاحتياجات الحالية للمصنعين. كما سيؤدي تعاوننا المشترك إلى تحسين الرؤية الشاملة وأوقات الاستجابة والأمن عبر سلسلة قيمة التصنيع بأكملها”.

LTI هي شريك النخبة لـ ServiceNow مع تطبيقات عبر شركات قائمة Fortune 500 وخبرات عبر ITSM و ITOM و ITBM و HRM و CSM و IRM و SecOps وخدمات إدارة المنصة. في تقريرها الأخير, قامت مجموعة خدمات المعلومات (ISG) بتسمية LTI كشركة رائدة في شركاء النظام البيئي لـ ServiceNow عبر جميع الخدمات في تقرير ISG Provider LensTM الخاص بهم لعام 2021 للولايات المتحدة.

حول شركة LTI :

LTI (في البورصة الوطنية الهندية: LTI) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال عملياتنا في 31 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بإتاحة خدماتهم على الأجهزة الجوّالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة Larsen & Toubro Limited، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. ويقوم فريقنا المكون من أكثر من 35000 موظف في LTI بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم كل يوم. تابعنا على @LTI_Global

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