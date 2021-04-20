‫Mindray تقوم بإطلاق منصة M-Connect المتصلة عالمياً والواسعة النطاق لمراقبة المرضى

شنجن، الصين, 20 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ — أطلقت شركة Mindray ، الشركة العالمية الرائدة في مجال التطوير والمزود للأجهزة الطبية والحلول المتكاملة ، منصتها المتصلة عالميًا ، M-Connect ، والتي تتيح إمكانية المراقبة الفردية للمرضى باستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة. تساعد هذه المنصة المبتكرة مقدمي الخدمات الطبية على بناء نظام بيئي شامل للرعاية الصحية وخلق فرص تواصل أكاديمي للمجتمع الطبي العالمي.

تتضمن منصة M-Connect العديد من حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة ، حيث يمكنها الربط بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية والأجهزة وأنظمة الرعاية الصحية من أجل رؤية أوسع ، وسير عمل مبسط ، واتخاذ قرارات سريرية محسنة ، وخصوصية أفضل للمرضى. تسمح هذه الحلول لمقدمي الرعاية الصحية بتخصيص الموارد بكفاءة وتمكين الأطباء من الوصول إلى بيانات المرضى في أي وقت وفي أي مكان.

“العالم الذكي قادم”

بحسب الدكتور Li Xinsheng ، نائب رئيس المجموعة في Mindray ، “إن شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الناشئة تعد بإمكانيات وفرص وتجارب جديدة للجميع في كل مجال. تعمل M-Connect على تشكيل المستقبل ، وإلهام عصر جديد من التواصل ، وربط المرضى بمقدمي الخدمات الطبية. يمكننا جميعاً الاستفادة من مزايا التكنولوجيا في صناعة الرعاية الصحية. “

بهدف تحسين اتخاذ القرارات السريرية وسير العمل ، تم تجهيز M-Connect بأدوات ذكية ، مثل ملخص تخطيط القلب على مدار 24 ساعة والتحليل المستمر لضغط الدم ، لمساعدة الأطباء على الاستجابة بثقة أكبر للأحداث الغير متوقعة ولتشخيص وعلاج المرضى بشكل أكثر كفاءة.

بالإضافة لذلك ، يمكن لـ M-Connect أن ترفع بشكل كبير من كفاءة إدارة الأجهزة الطبية وتحمي استثمار المستشفيات. وباستخدام تقنية Mindray IoT (M-IoT)، يمكن لهذه المنصة المتصلة عالميًا الحصول على معلومات حول جميع المعدات الطبية المتصلة، وتوفير التحليل الإحصائي للمعدات، واستخلاص معلومات أماكن توزيع الأجهزة الطبية في مختلف الأقسام بالمستشفى وعرضها بواسطة رسوم توضيحية.

علاوة على ذلك، مع دمج البيانات الكاملة من جميع الأجهزة الطبية، تضع M-Connect أساسًا متينًا لتحليلات البيانات الضخمة، مما يسمح لأخصائيين الرعاية الصحية بتحليل بيانات المريض بشكل شامل وبناء استراتيجيات علاج أفضل طوال رحلة المريض بأكملها.

من الآن فصاعدًا، ستعمل Mindray باستمرار مع الشركاء المصنعين للاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة لـ M-Connect، وبالتالي تطويرصناعة الرعاية الصحية بأكملها.

لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: https://www.mindray.com/en/solutions/M_Connect.html

الصورة من – https://mma.prnewswire.com/media/1456070/image.jpg