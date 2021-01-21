‫Mindtree تُساعِد Aflac في تبسيط تجربة المطالبات التأمينية للعملا

تطبيق MyAflac ، هو جزء من أجندة التحول الرقمي لشركة Aflac ، و يُوفِّر الراحة والدعم لأصحاب الوثائق التأمينية خلال الأوقات الصعبة

وارين، نيوجيرسي وبنغالور

، الهند، 21 يناير 2021/PRNewswire/ — أعلنت اليوم Mindtree -وهي شركة رائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات التكنولوجيا- أنها قد عملت مع Aflac من أجل تطوير تطبيق جوّال محسّن، يُدعى MyAflac Mobile، وهو يقوم بتمكين المستخدمين من تقديم المطالبات التأمينية بسهولة مباشرةً من أجهزتهم الجوَّالة، مما يُبسِّط عملية المطالبة. وبينما يتنقل أصحاب الوثائق التأمينية في طريقهم خلال وقت عصيب بسبب الوباء العالمي، تقوم Aflac بالتركيز على تسهيل عملية المطالبات التأمينية المدارة بواسطة أدوات الخدمة الذاتية الآلية من أجل تحسين تجربة المستخدم وتقديم مزيد من التركيز على العملاء.

ويتيح تطبيق الهاتف الجوَّال المُحسَّن MyAflac Mobile لأصحاب الوثائق التأمينية تقديم المطالبات التأمينية في الوقت الذي يناسبهم، وتلقي الإخطارات، وتحميل المستندات الصحيحة بسهولة وبسرعة بحيث يمكن معالجة المطالبات بشكل أسرع. كما يمكن للعملاء أيضًا إعداد إيداع مباشر من خلال التطبيق حتى يتمكنوا من تلقي المدفوعات دون أية خطوات إضافية. ويستخدم التطبيق المُحسَّن مجموعة من التقنيات الحديثة ويُوفِّر تجربة أكثر استجابة وسلاسة مع الأجهزة الجوَّالة.

قال تايلر بينيت، نائب رئيس الخدمات الرقمية في Aflac: “هدفنا الأساسي في Aflac هو ضمان شعور عملائنا بالدعم والقدرة على دفع النفقات التي لا يغطيها التأمين الصحي”. “ويمنح عرض التأمين التكميلي الخاص بنا العملاء راحة البال بأننا سنقف بجانبهم عندما يحتاجون إلينا. لقد كان مشروعًا معقدًا، لكن فريق Mindtree قد ارتقى إلى مستوى التحدي، وتَعاوَن مع فريق Aflac، وساعد في خلق تجربة تُوفِّر تأثيرًا ملموسًا على الأعمال وتحسين مشاركة العملاء”.

تطبيق MyAflac، الذي تم تطويره بالتعاون الحصري بين Mindtree وAflac، متاح الآن على متجر جوجل بلاي ومتجر آبل. وقد تم تنزيله أكثر من 60000 مرة خلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقه.

قال فينو لامبو، المدير التنفيذي ورئيس الأسواق العالمية في” :Mindtree تم الاعتراف بشركة Aflac في الصناعة كعلامة تجارية متميزة عندما يتعلق الأمر بتبسيط تجربة العملاء”. “إننا نحييهم على إدراكهم حاجة عملائهم إلى عمليات مطالبات بسيطة ومبسطة، وهي جزء من مبادرة التحول الأكبر. نحن فخورون بالتعاون معهم لتطوير التجربة الجديدة، والتي تساعد على الوفاء بوعد علامتهم التجارية الذي ينص على تقديم حلول لأصحاب الوثائق التأمينية بسرعة ودون عناء خلال الأوقات الصعبة”.

حول Mindtree

Mindtree (في البورصة الوطنية الهندية: MINDTREE) هي شركة استشارات وخدمات تكنولوجية عالمية، تُساعِد الشركات على التوفيق بين التوسع وخفة الحركة من أجل تحقيق ميزة تنافسية. “وُلدَت رقميًا” في عام 1999، والآن أصبحت إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro Group، تُطبِّق Mindtree معرفتها العميقة بالمجال على التعاقدات مع أكثر من 275 شركة عميلة لكسر الصوامع وفهم التعقيد الرقمي وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق بشكل أسرع. ونحن نقوم بتمكين تكنولوجيا المعلومات من التحرك بسرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الناشئة وكفاءات التسليم المستمر من أجل تحفيز الابتكار في الأعمال. كما نعمل في أكثر من 15 دولة حول العالم، ويُنظر إلينا باستمرار على أننا أحد أفضل أماكن العمل، حيث يتجسد ذلك كل يوم في ثقافتنا الرابحة التي تتكون من أكثر من 22000 “عقل” ريادي وتعاوني ومتفاني في Mindtree.

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