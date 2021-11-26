‫MoEngage تطلق مجلسًا استشاريًا استراتيجيًا للعملاء للمشاركة في رسم خارطة طريق ابتكار المنتجات، وصياغة مستقبل تفاعل العملاء وتجاربهم

دبى، الإمارات العربية المتحدة, 26 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم MoEngage، منصة تفاعل العملاء الرائدة في مجال استطلاع الرؤى والأفكار، عن مجلسها الاستشاري للعملاء (CAB) الذي يضم قيادات الصناعة من أصحاب التفكير المستقبلي الأكثر خبرة، وحبًا للمبادرة، مما يجعل العملاء أصحاب مصلحة متساوين في رحلة تطوير المنتجات الخاصة بهم. سيعمل المجلس الاستشاري للعملاء (CAB) باعتباره مستشارًا استراتيجيًا لمنصة MoEngage، حيث تواصل الشركة الابتكارات حول التكنولوجيا المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحويل مستقبل إدارة تجارب العملاء وتفاعلاتهم.

سيضم مجلس الإدارة بين أعضاءه ممثلين عن كبار عملاء MoEngage من المؤسسات في مختلف المجالات مثل الخدمات المصرفية والاتصالات والضيافة وتجارة التجزئة والتعليم والإعلام والترفيه. شهدت شركة MoEngage نموًا سريعًا خلال العام الماضي، ومن ذلك التوسع الكبير الذي تجاوز 80٪ في قاعدة عملائها.

قال رافيتجا دوددا ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في منصة MoEngage : “نحن محظوظون للعمل مع بعض من أفضل العلامات التجارية في العالم”. “يُعد المجلس الاستشاري للعملاء موردًا لا يقدر بثمن لمنصة MoEngage، ونحن ممتنون للدعم الذي تقدمه لنا مجموعة من رواد المجال البارزين. هذه الخطوة مبادرة رئيسية ستكون مفيدة في تسريع نجاح عملائنا. سيساعد ذلك أيضًا في تحديد أفضل السبل التي يمكننا من خلالها خدمة عملائنا والمشاركة في رسم خارطة طريق ابتكار المنتجات. كلي حماس لريادة مستقبل تفاعل العملاء جنبًا إلى جنب مع عملائنا”.

“نحن ممتنون للمديرين التنفيذيين لعملائنا الذين قضوا وقتًا طويلاً من جدول أعمالهم المزدحم ليكونوا جزءًا من المجلس الاستشاري للعملاء لعام 2022. قال أتما جونوبودي، نائب رئيس MoEngage لنجاح العملاء العالمي، خلال اجتماع افتتاحي للترحيب بأعضاء المجلس الاستشاري للعملاء: إننا نؤمن بأن أعضاء مجلس الإدارة سيستمتعون بالتعلم من بعضهم البعض ويوجهون استراتيجيتنا ورؤيتنا في MoEngage”. “إنه لشرف لنا أن نكون قادرين على التعاون مع بعض من ألمع العقول في المنطقة للمشاركة في رسم مستقبل تفاعل العملاء الذي تقوده الرؤى.”

يسر MoEngage أن ترحب بأعضاء المجلس الاستشاري للعملاء لعام 2022. كما نتشرف بالشراكة مع تلك القيادات المتميزة.

راجان بانسال – رئيس تسويق النمو، Airtel

باراسار شارما، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Wakefit

مها إيير، نائب الرئيس الأول للتسويق، Landmark

ياتيش جاين، الرئيس التنفيذي للنمو، OYO

مينال ثوكرال، نائب الرئيس الأول للرئيس – التسويق، CoinDCX

عاصم شارما، رئيس قسم النمو، Navi

سوراب جويل، رئيس القسم الرقمي، HT Media

· أناند بهاسكاران، رئيس التسويق الرقمي والاتصالات التسويقية، Bigbasket

بهارجاف إرانجي، رئيس تسويق الاحتفاظ، Flipkart

فيكرامان، مدير المنتجات، Sharechat

“أود أن أهنئ MoEngage على تنظيم فعالية المجلس الاستشاري للعملاء (CAB) حيث كان من دواعي سروري المشاركة مع أقراني من رواد المجال ذوي التفكير المماثل بعد وقت طويل. لدينا شراكة دائمة مع MoEngage، ومن الجيد أن نرى المعدل السريع لتطور منتجاتهم. قال أناند باسكاران، رئيس التسويق الرقمي والاتصالات التسويقية في BigBasket، خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس الاستشاري الجديد للعملاء، إن الحلول المتطورة من MoEngage كانت مفيدة لنا في جهودنا للاحتفاظ وإعادة التفاعل.

“إنها لفرصة رائعة أن أكون حاضرًا في فعالية المجلس الاستشاري للعملاء (CAB) التي نظمتها MoEngage. فذلك يُعطينا نظرة على خطط MoEngage وخريطة النمو. لقد كانوا شركائنا لأكثر من خمس سنوات وساعدونا في تطوير كيفية تفاعلنا مع عملائنا وتحسين تجارب المستهلكين. لقد تمكنا من إطلاق العديد من التدخلات الصناعية الأولى مع MoEngage. نتمنى أن ننمو معًا”، جاء ذلك على لسان ياتيش جين، كبير مسؤولي النمو في OYO.

يجتمع المجلس على فترات منتظمة للمداولة وتقديم المشورة بشأن التحديات التي تواجه العملاء واتجاهات التكنولوجيا الناشئة. ستساعد هذه الأفكار MoEngage على مواءمة خارطة طريق ابتكار منتجاتها مع المتطلبات الاستراتيجية للعلامات التجارية الاستهلاكية وبناء الحلول المناسبة للسوق. سيتمكن عملاء MoEngage الرئيسيون من المؤسسات أيضًا من الحصول على رؤية مبكرة للقدرات المتقدمة التي سيتم إدخالها في منصة الشركة.

نبذة عن MoEngage

MoEngage هي منصة تفاعل مع العملاء تقودها الرؤى، موثوق بها من قبل أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية للمستهلكين مثل Ally Financial و McAfee و Flipkart و Nestle و T-Mobile و Travelodge وغيرها الكثير. تمكّن منصة MoEngage المسوقين وأصحاب المنتجات من الحصول على رؤى حول سلوك العملاء والقدرة على العمل بناءً على تلك الأفكار لإشراك العملاء عبر قنوات الويب والجوّال والبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي والرسائل. تستخدم العلامات التجارية الاستهلاكية في 35 دولة منصة شركة MoEngage لدعم التجارب الرقمية لأكثر من 900 مليون مستخدم شهريًا. ومن خلال مكاتبها المنتشرة في تسعة بلدان، تحظى MoEngage بدعم من Multiples Private Equity وEight Roads وF-Prime Capital وMatrix Partners وVentureast وHelion Ventures.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة:www.moengage.com