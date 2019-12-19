‫Novo Nordisk Pars تحصل على جائزة أفضل مكان للعمل في إيران خلال 2019

Press Release

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طهران، إيران، 19 من ديسمبر 2019 /PRNewswire/ — حصلت شركة Novo Nordisk Pars على جائزة أفضل مكان للعمل في إيران خلال عام 2019 وفقًا لبرنامج أماكن العمل السنوي الذي تقوده شركة أبحاث عالمية لاختيار أفضل الأماكن للعمل. برنامج أفضل الأماكن للعمل هو برنامج شهادات دولي يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد عن مدى مشاركة موظفيهم ورضاهم، وممارسات الأشخاص القياسية مقارنة بأعلى المعايير في ظروف العمل وتكريم موفري أجواء العمل الرائعة.

Novo nordisk Pars هي جزء من شركة أدوية متعددة الجنسيات لها خبرة تمتد على مدى عدة سنوات بما في ذلك الابتكار والقيادة فيما يتعلق بمرض السكري. فهي توظف أكثر من 42,100 شخصًا على مستوى العالم في 79 دولة وتسوق منتجاتها في أكثر من 170 دولة. يصنف الموظفون في إيران الشركة عند أعلى المستويات فيما يتعلق بالظروف المحيطة بالموظف وثقافة مكان العمل وممارسات الأشخاص الذين يدركون أن الشركة واحدة من أكثر الأماكن إلهامًا وعطاءً للعمل حيث يمكن للأشخاص أن يطلقوا العنان لإمكاناتهم وأن يقدموا كل ما هو قيم للعملاء.

وقد صرح السيد علي ناصر مستوفي، المدير العام ونائب رئيس الشركة، قائلاً: “تضم شركة Novo Nordisk في إيران فريقًا يتسم بالحيوية والحماس من الأشخاص المتفانين والموهوبين للغاية الذين يسعون في كل يوم للتغلب على العديد من التحديات التي تهيمن على بيئة الأعمال في إيران خلال الوقت الحالي، لكي تتمكن الشركة من تقديم العلاج للمصابين بمرض السكري وبعض الأمراض المزمنة الأخرى في إيران وتيسير حياتهم في كل يوم”.

كما أضافت السيدة جانا راسك، مدير الموارد البشرية بالشركة، قائلة: “أشعر بالسعادة والتواضع لحصولنا على المرتبة الأولى لأفضل أماكن العمل في إيران خلال 2019. هذا إنجاز رائع، فضلاً عن كونه معيارًا مهمًا لطموحاتنا في الحفاظ على الموظفين ممن يشاركون بقوة وثقافة الشركة المتميزة، على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد.

كما صرح مدير البرنامج في إيران السيد، ميلاد شريف قائلا: “تؤكد هذه الشهادة أن شركة Nono nordisk Iran قد أوجدت بيئة عمل فريدة ومستدامة وظروف عمل رائعة لموظفيها بالإضافة إلى تطوير المواهب على جميع مستويات الشركة.

نبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل

يتيح برنامج أفضل أماكن العمل اعتماد أماكن العمل الرائدة في العديد من الدول وتكريمها، بما في ذلك البرامج الرائدة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. ينصب تركيز البرنامج على ثمانية عوامل في أماكن العمل؛ بما في ذلك ثقافة مكان العمل وفرص النمو ورضا الموظفين بشكل عام عن الممارسات المهنية المتعلقة بالأفراد في الشركة. كما يتم إجراء عملية تدقيق للموارد البشرية لفحص الممارسات المهنية المتعلقة بالموارد البشرية داخل المنظمة.

للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامجwww.bestplacestoworkfor.org