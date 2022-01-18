‫OP Retail تصلح نظامها لمكافحة متحور أوميكرون

سوتشو، الصين، 17 يناير 2022 /PRNewswire / — أعلنت OP Retail، المزود الصيني الشهير لحلول البيع بالتجزئة الذي يساعد تجار التجزئة على مكافحة كوفيد-19 منذ عام 2020، مؤخرًا عن تحسين وحدة إدارة الإشغال. ستعمل الوظيفة المعدلة الجديدة على زيادة دقة قياس مستوى المخاطر لمتحور أوميكرون.

صرح جيسون تشو، الرئيس التنفيذي لشركة OP Retail: “يمكن لجهاز الاستشعار عالي الدقة أن يولد أكثر 98% من بيانات تدفق العملاء الدقيقة التي يمكن معالجتها وعرضها على لوحة القيادة الجديدة، مما يوفر معلومات مفصلة عن الإشغال”.

إلى جانب إدارة الإشغال التي تم إصلاحها، تحتوي الحلول التي تعتمد على الأشخاص في OP Retail على الميزات الرئيسية التالية:

ليس فقط الاعتماد على العامل البشري

1. العديد من عوامل المقاومة متوفرة

يوفر OP Retail مجموعة واسعة من خيارات المستشعرات، بدءًا من المستشعر ثنائي الأبعاد متعدد الوظائف، ومستشعر ثلاثي الأبعاد عالي الدقة إلى مستشعر التعرف على ملامح جسم الإنسان والسمات ومستشعرات الذكاء الاصطناعي.

2. وظائف متعددة

يمكن استخدام مستشعر ثنائي الأبعاد من OP Retail للتنبؤ بحركة مرور العملاء مثل ساعات الذروة والترويج للعطلات من خلال توزيع المستشعرات عند المداخل. يمكن استخدامه أيضًا لتحسين تدفق حركة مرور العملاء وخرائط الحرارة من خلال النشر فوق الممرات أو الأرفف.

3. الاعتماد على اتجاهات متعددة

تم تصميم مستشعرات OP Retail بجودة قوية وتقنية الكشف الفوري، والتي تتميز بالدقة العالية والمتانة الطويلة والعمل في الهواء الطلق (بعض الطرز المحددة). تتضمن وظائف المستشعر حسابًا دقيقًا لحركة المرور والمغادرة، والمرور من قبل العملاء، ومعدل الدخول، وغيرهم.

4. تحسين التعرف على المحيط

تمكن خوارزمية التعلم العميق الحاصلة على براءة اختراع أجهزة الاستشعار من التعرف على ملامح جسم الإنسان وسماته مثل العمر والجنس وقناع الوجه ومجموعة الأشخاص وما إلى ذلك مع احترام الخصوصية واستبعاد الموظفين.

تحويل البيانات إلى قرارات تسويقية قابلة للتنفيذ

يسمح النظام التحليلي لـ OP Retail للمستخدمين بتصور أنشطة المتجر اليومية مثل تدفق العملاء والمبيعات وأوقات السكون. ستتم معالجة البيانات وحسابها بشكل أكبر لمنح صانع القرار تشخيصًا بانوراميًا لتشغيل المتجر، مما يمكنهم من العثور بسرعة على مشكلات المتاجر المختلفة التي تحتاج إلى تحسين، واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لتحسين تجربة العميل بسلاسة.

نبذة عن شركة OP Retail

OP Retail هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال توفير تكنولوجيا البيع بالتجزئة، حيث تقدم حلولاً شاملة لتجار التجزئة من التحليل المتعمق لحركة العملاء إلى عرض المنتجات، وإدارة عمليات المتجر، وغيرهم. وقد ساعدت أكثر من 2,000 علامة تجارية مشهورة و 300,000 متجر على مستوى العالم. تعرف على المزيد من خلال زيارة www.OPRetail.com .

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