‫Polte تُعلن عن تعاونها مع Deutsche Telekom من أجل دفع تقنية تحديد المواقع لإنترنت الأشياء على نطاق هائل

أكملت Polte تجارب ميدانية أولية ناجحة، وستعمل الآن مع Deutsche Telekom (DT) من أجل بدء برامج تجريبية ملتزمة بالعملاء في جميع أنحاء أوروبا.

دالاس وبون، ألمانيا،, 16 أبريل 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Polte -المبتكِرة لتقنية تحديد المواقع السحابية عبر الهاتف الخلوي (C-LoC)- عن تعاونها مع شركة Deutsche Telekom (DT)، وهي أكبر شركة اتصالات في أوروبا، من أجل إجراء برامج تجريبية للعملاء على نطاق واسع لواجهة برمجة تطبيقات تحديد المواقع الخاصة بـ Polte. وتهدف DT إلى استخدام تقنية Polte الحاصلة على براءة اختراع من أجل تعزيز دقة تحديد المواقع عبر الهواتف الخلوية وتعزيز تجارب المستخدم الدولية مع تتبع الأصول. المشروع حاليًا في مرحلة التحقق التجاري، حيث يتم تجريبه مع العديد من عملاء إنترنت الأشياء لدى DT البارزين الذين يحتاجون إلى رؤية شاملة للأصول. لمعرفة المزيد حول كيفية قيام Polte و DT بإحداث ثورة في تحديد المواقع أو للاستعلام عن المشاركة في البرنامج التجريبي، قم بزيارة https://iotcreators.com/en/iot-location-api/.

Polte هي الشركة الرائدة في مجال تحديد المواقع عبر الهواتف الخلوية على شبكات الجيل الرابع/الخامس، حيث تقوم بتوفير الرؤى العميقة الأكثر دقة والأكثر أمانًا للمواقع في الأماكن المغلقة والمفتوحة للأجهزة المتصلة على مستوى العالم. وتقوم Polte بإنشاء رؤية عالمية بدقة أكبر بكثير من مُعرِّف الهاتف الخلوي، وذلك ببساطة بالاستفادة من الشبكات الخلوية الحالية والحوسبة السحابية. وباستخدام واجهة برمجة التطبيقات البسيطة من Polte، يمكن للعملاء التخلص من نفقات وتعقيد الأجهزة الإضافية أو نقاط الوصول أو عمليات نشر أجهزة الإرشاد، مما يتيح وقتًا سريعًا لعائد الاستثمار. ومن خلال اتباع نهج ثوري وتفريغ التعقيد الحسابي من “الحافة إلى السحابة”، تعمل Polte على كل من إطالة عمر بطاريات الأجهزة الخلوية المتصلة مع حماية خصوصية بيانات الموقع.

أعلنت DT سابقًا عن إضافة Polte كشريك للحلول للنظام البيئي لـ مُحسِّن حلول إنترنت الأشياء الخاص بها، والمصمَّم للشركات التي ترغب في نشر حلول إنترنت الأشياء للأجهزة الجوَّالة تعمل بالبطاريات ويمكن الاعتماد عليها بتكلفة منخفضة، من تتبع الأصول إلى خدمات المدن الذكية.

قال جينس أوليجاك، رئيس “تقنيات الوصول الجديدة” في إنترنت الأشياء الخاص بـ Deutsche Telekom: “تفخر DT بشراكتها مع Polte من أجل استكشاف قدراتها الرائدة في طليعة المجال مع العملاء الذين يحتاجون إلى رؤية شاملة للأصول دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية”.

من المتوقع أن تبدأ تجارب العملاء على شبكات الجيل الرابع للآلات Cat-M (LTE-M) وإنترنت الأشياء ضيق النطاق NB-IoT في ألمانيا في أبريل 2021، مع اتباع نهج تدريجي على مراحل في جميع أنحاء أوروبا. وسيعتمد وقت التسويق على نتائج مرحلة التحقق التجاري هذه.

قال إد تشاو الرئيس التنفيذي لشركة Polte: “تُقدِّم Polte دقة أعلى من حيث المقدار مقارنة بتقنيات المواقع الخلوية المنافسة، مثل مُعرِّف الهاتف الخلوي”. “ونتطلع إلى العمل مع DT من أجل توسيع هذه الفوائد من حيث التكلفة والقوة والأمان للعملاء على مستوى العالم، ومساعدة المزيد من الشركات على استخلاص معلومات قيمة عن المواقع في الأماكن المغلقة والمفتوحة”.

حول شركة Polte Corporation:



تُوفِّر Polte -مبتكِرة تقنية تحديد المواقع السحابية عبر الهاتف الخلوي (C-LoC)- حلول تحديد المواقع لإنترنت الأشياء الثورية ومنخفضة التكلفة في الأماكن المغلقة والمفتوحة، والتي تُمكِّن الشركات من رؤية غير مسبوقة في الوقت الحقيقي لجميع الأشياء المهمة. وبالاستفادة من الإشارات الخلوية لشبكات الجيل الرابع والخامس العالمية، تقوم Polte بتحويل ما هو ممكن من خلال تتبع الأصول عن طريق مضاعفة سهولة الوصول وزيادة السرعة إلى عائد الاستثمار لسلاسل التوريد، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، ومجموعة واسعة من القطاعات الأخرى. لمزيد من المعلومات، قم بزيارتنا على www.polte.com.أو ابق على اطلاع دائم بكل شيء يخص Polte من خلال متابعتنا على تويتر, وفيسبوك, ولينكد إن.

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