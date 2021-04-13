‫UnionPay و Network International تدعم التجار الإماراتيين من خلال حلول الدفع الذكية لمرحلة ما بعد الكورونا

استفاد من الدعم ما يزيد عن 10.000 تاجر إماراتي حتى الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 أبريل 2021 / PRNewswire/ — تُسرعUnionPay International (“UPI”)، المزود العالمي الرائد لخدمات الدفع، بالتعاون مع Network International، الشركة الرائدة في مجال تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، وتيرة طرح الإمارات العربية المتحدة لحل الدفع القائم على مسح رمز الاستجابة السريعة لدعم التجار المحليين حيث تستعد البلاد لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي وعودة السائحين الأجانب.

وقد استفاد بالفعل أكثر من 10.000 تاجر في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة من حل الدفع القائم على مسح رمز الاستجابة السريعة المبتكر من UnionPay والذي يهدف إلى توفير المزيد من الراحة لحاملي بطاقات UnionPay بالإضافة إلى العديد من خدمات الدفع الآمنة والفعالة والسريعة التي تقدمها الشركة. يهدف طرح حل الدفع أيضًا إلى دعم التحول الرقمي الكامل في دبي بالإضافة إلى هدف ‘مئوية الإمارات 2071‘.

“انضممنا إلى مشروع الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة UnionPay عند إطلاقه لأول مرة في مارس 2020. ولقد اثبت المشروع كفاءته بمعدل خطأ صفر حتى الآن. وذكر السيد/ أيك هين، صاحب مطعم هان كوزين، مطعم صيني يقع في سوق الينابيع بدبي، لقد ساعدنا المشروع بشكل كبير في إدارة تدفقنا النقدي على النحو الأنسب لاحتياجات معاملاتنا. “نشجع عملائنا بشدة على الدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع من UnionPay لأنه آمن ومريح. وسوف يحصل عملاؤنا أيضًا بالعديد من المزايا التي تقدمها UnionPay في الوقت نفسه”.

وأشار جيمس يانغ، المدير العام لشركة UnionPay International Middle East، إلى أن “UnionPay ملتزمة بتقديم تجربة دفع رقمية أكثر أمانًا وسلاسة وراحة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة مع إعطاء الأولوية لأمان الدفع لكل معاملة للتجار والمستهلكين”. “يتم قبول بطاقات UnionPay في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة على جميع أجهزة الصراف الآلي ومحطات نقاط البيع، ونود دعوة المزيد من العملاء والتجار لتجربة رمز الاستجابة السريعة المبتكر وخدمات الدفع الأخرى عبر الهاتف المحمول.”

وأضاف أحمد بن طراف، الرئيس الإقليمي – الإمارات العربية المتحدة، لشركة Network International: “سنواصل العمل عن كثب مع UnionPay لدعم القبول المتزايد للمدفوعات المستندة إلى رمز الاستجابة السريعة بين التجار في الإمارات العربية المتحدة. ويلعب قبول المدفوعات الرقمية دوراً أساسياً في تعزيز عرض القيمة الذي يقدمه التجار لعملائهم ويسعدنا أن نأخذ زمام المبادرة في دعم التجار الإماراتيين وهم يستعدون لاستعادة الحياة الاقتصادية والتعافي فيما بعد كوفيد”

ولقد اصبح رمز الاستجابة السريعة خيارًا مفضلاً ومواتياً للدفع للمستهلكين والتجار من العديد من البلدان بما في ذلك الصين وسنغافورة وكوريا، من بين بلدان ومناطق أخرى، ويغطي العديد من الصناعات مثل البيع بالتجزئة والنقل والأغذية والمشروبات.

من خلال شبكة UnionPay International العالمية الواسعة، يمكن للزوار الدوليين الاستمتاع بتجربة دفع سلسة ومريحة حيث يتم دعم مدفوعات رمز الاستجابة السريعة من UnionPay ليس فقط من خلال تطبيق UnionPay ولكن أيضًا من خلال أكثر من 80 محفظة رقمية إضافية في جميع أنحاء العالم

حول يونيون باي إنترناشيونال

بالشراكة مع أكثر من 2400 مؤسسة حول العالم، أتاحت UnionPay International قبول البطاقات في 180 دولة ومنطقة، مع إصدارها في 68 دولة ومنطقة، مما يوفر خدمات دفع عالية الجودة وآمنة عبر الحدود لأكبر قاعدة لحاملي البطاقات في العالم.

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