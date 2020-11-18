‫VoltDB تُعلِن عن برنامج شركاء القنوات العالمية

سيُساعِد البرنامج الجديد مصنعي المعدات الأصليين، وموزعي القيمة المضافة، والشركاء التقنيين، ومدمجي الأنظمة في إنترنت الأشياء، والخدمات المالية، وشركات الاتصالات

بيدفورد، ماساتشوستس، 18 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — VoltDB, أعلنت اليوم VoltDB -منصة البيانات الرائدة لاتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي- عن برنامج شركاء القنوات العالمية لمصنعي المعدات الأصليين، وموزعي القيمة المضافة (VARs)، والشركاء التقنيين، ومدمجي الأنظمة (SIs).

سيسمح البرنامج لهؤلاء الشركاء بالاستفادة من منصة البيانات الأفضل في فئتها من VoltDB من أجل الاستفادة بشكل كامل من قوة تحليلات البيانات السريعة والارتقاء بتحولاتهم الرقمية إلى المستوى التالي.

وتُقدِّم VoltDB منصة بيانات مثبتة ومستقرة وقابلة للتطوير مع إمكانات قابلة للتطبيق بشكل خاص على شركات الاتصالات، والخدمات المالية، وإنترنت الأشياء الصناعي، حيث تجعل المعالجة المتطورة وغيرها من التقنيات سريعة التطور من المستحيل البقاء على البنية التحتية القديمة وحدها.

وقال ديفيد فلاور، الرئيس التنفيذي لشركة VoltDB: “لقد شهدنا تحولًا جذريًا في مشهد إدارة البيانات في الوقت الحقيقي على مدى الأشهر الـ 18 الماضية”. “المزيد والمزيد من المنظمات تدرك الحاجة إلى التطبيقات التي يمكنها اتخاذ القرارات والتفاعل مع الأحداث عند إنشائها. وقد تم تصميم برنامج الشركاء الجديد لدينا خصيصًا لمساعدة الشركات على الاستفادة من هذه الفرصة وتمييز نفسها باستخدام تقنية أثبتت بالفعل أنها تُقدِّم ميزة تنافسية قابلة للقياس”.

يُقدِّم البرنامج:

الأسعار المفضلة والخصومات الحصرية

رُخَص الاختبار والتطوير المخصصة

تدريب شامل على الدعم الفني ودعم المستوى الأول L1 مع شهادة

موارد مخصصة من فريق نجاح العملاء والشركاء الخاص بـ VoltDB

دعم الأولويات وإدارة الأزمات

لقد عملت VoltDB بالفعل مع شركاء في جميع أنحاء العالم وتتفهم احتياجاتهم الخاصة بشأن التصميم المعماري، ودعم ما قبل الإنتاج، ودعم أفضل الممارسات، ونماذج الترخيص القابلة للتطوير، والتعاون في العطاءات، والحوادث الخطيرة.

وقال مايكل هولكروفت، مدير القنوات العالمية ونجاح العملاء في VoltDB: “يقوم شركاؤنا بنشر VoltDB في بعض من أكثر التقنيات تقدمًا التي يمكن تخيلها ويقودون نتائج تغيير قواعد اللعبة معها”. “ويسعدنا أن نكون جزءًا من تلك الرحلة من خلال التأكد من تمكينها ودعمها بالكامل في كل خطوة على الطريق”.

لاكتساب فهم أفضل لكيفية قيام الشراكة مع VoltDB بمساعدتك على تقديم الحلول الأكثر تقدمًا الممكِنة لعملائك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني . .

حول VOLTDB

تقوم VoltDB بتمكين المؤسسات العالمية من التطور من تحليلات البيانات الضخمة إلى قرارات البيانات السريعة واستخلاص القيمة على الفور من الأحداث الشاذة التي تم التقاطها عبر تيارات متعددة من البيانات السريعة. كما تُقدِّم المنصة قرارات دقيقة، يتم اتخاذها في أقل من 10 مللي ثانية، من أجل التأثير بشكل مباشر على تحقيق الدخل في الوقت الحالي، ومنع الاحتيال الرقمي، وتعزيز مبادرات التحول الرقمي. لمعرفة المزبد قم بزيارة VoltDB وتابعنا على لينكد إن.

الشعار من – https://mma.prnewswire.com/media/1334383/VoltDB_Logo.jpg