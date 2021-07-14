‫VoltDB تُوسِّع فريقها، وتنقل المقر الرئيسي لدعم نمو الأعمال

وتأتي هذه الخطوة مع استمرار VoltDB في توسيع نطاق انتشارها العالمي استجابةً للطلب المتزايد على منصات البيانات التي يمكنها تشغيل تطبيقات فائقة الموثوقية وذات زمن استجابة منخفض تم تصميمها من أجل شبكات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، وحوسبة الحافة.

وبالإضافة إلى افتتاح المنشآت الجديدة، قامت VoltDB بعدد من التعيينات الإضافية الأخيرة عبر المؤسسة، والتي تغطي جميع جوانب الأعمال والمبيعات والتسويق والهندسة، كما أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن إضافة بول فارمر كنائب أول لرئيس المبيعات العالمية.

وأعلنت شركة VoltDB في المؤتمر العالمي للأجهزة الجوَّالة عن إطلاق أحدث إصدار من منصة البيانات الخاصة بها، V10.2، والتي تُقدِّم تحسينات كبيرة للقدرات السحابية الأصلية للمنصة، بما في ذلك تكامل كافكا وكوبيرنيتيس المحسَّن، وإصدار محسَّن من ميزة النسخ المتماثل لمراكز البيانات الخاصة بها والتي تُدعى Active-Active-Active Cross.

قال ديفيد فلاور، الرئيس التنفيذي لشركة VoltDB، “نحن بالطبع متحمسون للغاية لفرص النمو الجديدة هذه، لأنها تؤكد إيماننا بأننا نُقدِّم منتجًا يثير ضجة وفريدًا من نوعه حقًا يفرضه السوق في عصر البيانات السريعة”. “وتلبي مساحة المقر الرئيسي الجديد بشكل أفضل احتياجات أعمالنا المتوسعة، كما تُوفِّر مساحة عمل على أحدث طراز من أجل تسهيل التعاون والتواصل الفعال، مع دعم سياسات العمل المرنة المستمرة”.

حول شركة VoltDB

تعمل VoltDB على تمكين التطبيقات على مستوى الشركات بداية من استيعاب البيانات ومعالجتها والعمل وفقًا لها في أجزاء من المللي ثانية من رقم واحد للاستفادة من تدفقات الإيرادات الجديدة ومنع خسارة الإيرادات. ومع العملاء الرائدين في الصناعة في مجالات الاتصالات، والتمويل، والألعاب، والعديد من القطاعات الأخرى، فإن منصة بيانات VoltDB في وضع فريد لتكون بمثابة تقنية الانتقال لأي شركة تسعى إلى الاستفادة الكاملة من شبكات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، وأي شيء يأتي بعد ذلك.