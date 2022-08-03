‫10000 يوان! “قصتي في قوانغدونغ” فيديو قصير يدعو للدخول في مشاركات عالمية

الحدث الذي تستضيفه مجموعة نانفانغ الإعلامية مفتوح لجميع الفرق والأفراد في جميع أنحاء العالم من 2 أغسطس إلى 15 أكتوبر، مع حدث مشاركة غير متصل بالإنترنت في نوفمبر من هذا العام.

يحتاج المشاركون فقط إلى إنشاء مقطع فيديو لمشاركة قصصهم الفريدة عن قوانغدونغ، وهي قوة اقتصادية رئيسية في الصين ومركز ثقافة لينغنان. حياتك وحياتك المهنية في قوانغدونغ، لدغة من الثقافة المحلية، السفر مرة واحدة في العمر هنا… الجميع مرحب به

كيفية المشاركة أدخل صفحة الويب الرسمية للحدث على الصفحة الرئيسية Newsgd.com (www.newsgd.com/mygdstory) ، وأرسل إدخالاتك.

الوقت

التقديم : من 2 أغسطس إلى 15 أكتوبر 2022

التصويت عبر الإنترنت: من نهاية أغسطس إلى نهاية أكتوبر 2022

حدث المشاركة في وضع عدم الاتصال: نوفمبر, 2022

خلال الحدث، سيتم عرض جميع الإدخالات المطابقة للموضوع على صفحة الويب الرسمية. سيتم عرض بعض الأعمال المختارة على منصات مختلفة، بما في ذلك Southcn.com، Yuexuexi App ، منصات الوسائط الجديدة لمجموعة Nanfang Media Group ، قناة Guangdong التابعة ل Xuexi Qiangguo ؛ شاشات LED في الهواء الطلق وعلى مترو وحافلات قوانغدونغ. المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. سيتم عرض مقاطع الفيديو الحائزة على جوائز في معالم قوانغتشو خلال الحدث غير المتصل بالإنترنت في نوفمبر.

المتطلبات

فيديو مدته أقل من ست دقائق مع موضوع “قصتي في قوانغدونغ” بصيغة MP4 أو FLV أو MOV أو تنسيقات أخرى، تظهر قوانغدونغ في عينيك.

لا توجد قيود على لغة الفيديو. إذا كان هناك حوار أو سرد، فيرجى إضافة ترجمات باللغة الصينية أو الإنجليزية.

يجب ألا يتضمن العمل أي إعلانات تجارية، ويلزم تقديم وصف في غضون 150 كلمة.

يجب أن تكون المشاركات مقاطع فيديو أصلية ويمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال، مثل المقابلات أو الأفلام الوثائقية الصغيرة.

مكافآت

جائزة الفيديو المتميز: 10,000 يوان لكل فائز، 10 فائزين في المجموع (قبل الضريبة)

الترشيح لجائزة الفيديو المتميز : 5000 يوان لكل فائز، 20 فائزا في المجموع (قبل الضرائب)

جائزة الفيديو الشهير : 2,000 يوان لكل فائز، 20 فائزا في المجموع (قبل الضريبة)

يمكن للمشاركين الاطلاع على جميع التفاصيل حول الحدث بما في ذلك جدول أعمال الحدث ودليل المشاركة ومتطلبات حقوق الطبع والنشر على صفحة الويب الرسمية.

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1870639/video_1.mp4

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1870637/image_1.jpg