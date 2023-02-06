‫360 منحة دراسية لتسهيل استمرار التعليم للفتيات حول العالم

نيويورك، 6 فبراير 2023 / PRNewswire / — أصبحت طلبات التقديم متاحة للفتيات (في عمر 15-17.5) حول العالم للتقديم على AFS Global STEM Accelerators ؛ وهي منحة دراسية مُمولة بالكامل لبرنامج تبادل افتراضي للاستدامة، STEM (العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات)، وللتأثير الاجتماعي الإيجابي .

البرنامج برعاية AFS Intercultural Programs ، وهي مؤسسة غير ربحية للتبادل الثقافي بخبرة أكثر من 75 عام في التعليم الدولي. حصلت AFS على جائزة Diversity Abroad لعام 2022 للتمميز في التنوع والشمول في التعليم الدولي ( EDIIE ) عن الافتتاح الناجح لبرنامج المنح. سيتم تخصيص نسبة 20٪ من المنح الدراسية على وجه التحديد للاجئين والفتيات من السكان النازحين، سواء من الحرب أو العنف أو الكوارث الطبيعية.

يُعد برنامج Accelerators جزء من مبادرة منحة الخمس سنوات التي تهدف إلى الوصول إلى 5,000 شاب حول العالم، مع التركيز على دعم النساء. تُمول bp هذه المبادرة، وتُطور AFS المناهج بشكل مشترك مع مركز جامعة بنسلفانيا لاستراتيجية التأثير الاجتماعي. تقوم AFS بتقديم الخدمة بدعم من SPARK ، وهي منظمة غير حكومية دولية تخلق مسارات للشباب، وخاصة النساء واللاجئين، في المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم. ويوفر البرنامج أيضًا الإنترنت والدعم الفني للمستخدمين عند الحاجة.

يظهر الحاصلون على المنح الدراسية السابقة التنوع الذي تم تصميم البرنامج لاحتضانه: حيث كان 20% لاجئين أو نازحين؛ 82٪ تم تحديدهم على أنهم أشخاص ملونون، و 51٪ كانوا من أسر منخفضة الدخل؛ و 10٪ من المقرر أن يكونوا أول من يتخرج من المدرسة الثانوية في عائلاتهم.

تعكس أصوات الدارسين في AFS الرغبة في مستقبل أكثر إشراقًا وأكثر شمولًا. صرحت حريرة، ومشاركة من أفغانستان، قائلة: “أنا من مجتمع مُنغلق حيث لا يحق للفتيات حتى الذهاب إلى المدرسة. ستكون المشاركة في هذا البرنامج خطوتي الأولى نحو تحقيق هدفي المتمثل في استكشاف العالم وأن أصبح شخصية مؤثرة في تحسين المجتمعات المستدامة”.

يتوج برنامج AFS Global STEM Accelerators بدارسين يطورون مشاريع تتويجا للتأثير الاجتماعي وعروض تقديمية تقدم حلولاً محتملة لتحديات العالم الحقيقي، مع التركيز على الاستدامة. يحصل المشاركون على الشهادة المتقدمة في الكفاءة العالمية للتأثير الاجتماعي، التي تمنحها AFS وجامعة بنسلفانيا.

صرح كيري دريبورج، نائب الرئيس التنفيذي للشعوب والثقافة في bp قائلًا: “من المثير دائمًا أن نرى اهتمامًا قويًا من الفتيات الرائعات حول العالم من خلال شغفهن بإحداث فرق والمهارات التي سيتعلمونها، فهن صانعات التغيير والقائدات والمبدعات في المستقبل”.

باب التقديم مفتوح حتى 15 مارس 2023، وتبدأ المجموعة الأولى في 13 مايو.

للتقديم ولمزيد من التفاصيل: https://afs.org/global-stem/accelerators .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1995738/AFS_Intercultural_Programs_Accelerators.jpg