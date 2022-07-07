‫ 5G-Advanced تتسارع نحو مستقبل رقمي ذكيًا

بكين، 7 يوليو 2022 / PRNewswire / — تقرير إخباري من قبل C114 :

بعد ثلاث سنوات من ترخيص نطاق الجيل الخامس، شهدت الصين نموًا أسرع من المتوقع في شبكات الجيل الخامس، وهي الآن أحد المحركات الرئيسية في العالم وراء التطور السريع لشبكة الجيل الخامس ونظامها البيئي المنبع والمصب. مع الاستمرار في تعزيز تطوير 5G ، بدأت الصناعة في العمل على إدخال 5G في مرحلة جديدة: 5G-Advanced ، والتي أصبحت موضوعًا ساخنًا للمناقشات بين المشغلين وشركاء الصناعة.

أثبتت تقنية 5G أنها تقنية متطورة تتيح لعالم رقمي ذكي يتمتع بتجربة جيجابت في كل مكان وإمكانية اتصال تصل إلى 10 مليارات مستوى. تم تعيين 5G-Advanced لتعزيز سابقتها من خلال خبرة 10 جيجابت في الثانية في كل مكان واتصال 100 مليار مستوى، مما يزيد من تعميق التحول الرقمي الذكي. بعد مرور عام على تعريف 3GPP رسميًا لشبكة 5G-Advanced لتطور 5G ، توصل المشغلون وبائعو المعدات وشركاء الصناعة إلى توافق في الآراء بشأن حالات الاستخدام والمتطلبات والتوجيهات الرئيسية لـ 5G-Advanced . سيكون الإصدار 18 هو الإصدار الأول للمواصفات التي ستجعل هذا الإجماع حقيقة واقعة.

في مؤتمر حول إنجازات تقارب سلسلة الابتكار المتقدم في صناعة الجيل الخامس 5G في 6 يونيو 2022، كشفت شركة China Mobile النقاب عن أولى معارضها على الإطلاق في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس 5G-Advanced E2E ، جنبًا إلى جنب مع Huawei وشركاء آخرين، وأصدرت مستندًا تقنيًا حول الإمكانات الجديدة. وآفاق التطور لـ 5G-Advanced . أعلنت شركة China Mobile أيضًا عن خطط جديدة لتعزيز التقارب المتعمق بين الابتكار المتقدم للجيل الخامس وسلاسل الصناعة. اقترح المستند التعريفي التمهيدي ثلاثة اتجاهات رئيسية لشبكات الجيل الخامس المتقدمة: شبكات عالية الجودة وشبكات ذكية ومبسطة وأهداف منخفضة الكربون، إلى جانب 10 تقنيات رئيسية تعتمد على الاتجاهات الثلاثة.

اقترحت شركة China Unicom ثلاثة حلول تقنية لـ 5G-Advanced : رؤية جديدة ذكية، ووصلة ذكية عالية، واستشعار ذكي فائق في 15 مايو 2022 في مؤتمرها الذي يغطي الابتكارات وإنجازات الممارسة. ستشكل هذه المقترحات الفنية جزءًا مهمًا من جهودها الجديدة لاستكشاف قدرات جديدة لـ 5G-Advanced ، بما في ذلك الوصلة الهابطة بسرعة 10 جيجابت في الثانية، والوصلة الصاعدة Gbps ، ونشر الطيف الجديد. كما دعت الشركة إلى التعاون بين شركاء الصناعة لزيادة حجم السوق بشكل عام.

أطلقت China Telecom Super TimeFreq Folding لـ 5G-Advanced في مؤتمر مشترك في 10 مايو 2022. يعمل هذا الحل الجديد على نطاق 3.5 جيجاهرتز، ويدعم ما يصل إلى 100 ميجاهرتز من عرض الوصلة الصاعدة المكافئة و 1 جيجابت في الثانية من معدل ذروة الارتباط الصاعد، مع تقليل زمن انتقال E2E لمدة 10 مللي ثانية إلى أقل من 4 مللي ثانية. شاركت China Telecom أيضًا خططها الجديدة لتحسين هذا الحل باستخدام نطاق mmWave ، مما قد يؤدي إلى خفض زمن الوصول حتى أقل من 1 مللي ثانية. سيوفر هذا المستوى من السعة الفائقة والموثوقية العالية لعملاء الصناعة حلولاً أفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة لتسريع التحول الرقمي.

نظرًا لأن الانتقال إلى 5G-Advanced أصبح مسألة إجماع، فقد حان الوقت للصناعة لتحديد الميزات الرئيسية واستراتيجيات النشر وتوجيهات المنتج لـ 5G المتقدمة بناءً على متطلبات المشغل، وتطوير التقنيات الجديدة المطلوبة اجعلها حقيقة واقعة.

لا يزال جميع أصحاب المصلحة داخل وخارج سلسلة صناعة الاتصالات بحاجة الآن إلى العمل معًا على التحقق التكنولوجي والنظامي والتجاري المطلوب لترقية 5G إلى 5G-Advanced لتسخير إمكاناتها الكاملة لجلب الذكاء الرقمي للجميع.