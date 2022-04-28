Press Release

‫Actyv.ai تطلق حملة “قريبا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوليد الوعي حول سهولة الوصول إلى B2B اشتر الآن وادفع لاحقا

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بنغالورو، الهند، 28 أبريل، 2022 /PRNewswire/ — أطلقت Actyv.ai، وهي منصة Enterprise SaaS مدعومة من الذكاء الاصطناعي، أول حملة إعلانية لها على الإطلاق تضم أيقونة الكريكيت الهندي، سونيل جافاسكار، تزامنا مع موسم الكريكيت الجاري. إنها سلسلة من الإعلانات القصيرة التي تعرض كيف يمكن للشركات الاستفادة من الوصول إلى ائتمان أسرع وأسهل من خلال خيار B2B Buy Now Pay Later (BNPL) من Actyv.ai. تأتي هذه الحملة الإعلانية في وقت تتطلع فيه الشركة إلى توسيع نطاق وصولها خارج الهند إلى أسواق عالمية أخرى مثل دبي وسنغافورة ولندن.

يتم الآن بث الإعلانات على Beln Sports في دول الخليج بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين. كما أنها تعمل على ديزني+ هوت ستار في الهند جنبًا إلى جنب مع قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى خلال حدث الكريكيت الضخم المستمر في الهند.

مع تسارع التبني الرقمي الذي ينقل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs) عبر الإنترنت، لا تزال الشركات والشركات تواجه اختناقات متعددة في سلسلة التوريد – بما في ذلك في إعداد / إيقاف شركاء القنوات وتزويدهم بسهولة الوصول إلى الائتمان. مع أخذ ذلك في الاعتبار، توصلت Actyv.ai إلى شعار “Actyv.ai pe score karo, aur Buy Now Pay Later se grow karo” في إعلاناتها، والتي تعرض كيف يمكن للشركات التأهل للحصول على ائتمان فوري للشراء الآن الدفع لاحقا على Actyv.ai، باستخدام درجة الائتمان التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتعليقًا على تعاونه كسفير جديد للعلامة التجارية في Actyv.ai، قال سونيل جافاسكار: “يسعدني أن أكون مرتبطا بالعلامة التجارية Actyv.ai. إن تركيزهم على المصداقية والثقة والاتساق يضرب على وتر حساس في حياتي ومسيرتي المهنية. ومع تفوقهم التكنولوجي وتركيزهم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أنا متأكد من أنهم سيلعبون دورا حاسما في تحويل النظام البيئي لسلسلة التوريد، بدءا من الموزعين وتجار التجزئة”.

وقال راغوناث سوبرامانيان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Actyv.ai، التي تتخذ من دبي مقرا لها: “نحن متحمسون للغاية لوجود السيد الصغير الأصلي وصوت الكريكيت الهندي، سونيل جافاسكار، سفيرا للعلامة التجارية Actyv.ai. وكما لعب السيد جافاسكار دورًا حاسمًا في وضع فريق الكريكيت الهندي على الساحة العالمية في 1970 والثمانينات، فإننا نسعى جاهدين لنقل منصة B2B BNPL الخاصة بنا إلى العالمية في السنوات القليلة المقبلة، بدءًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “.