‫‫Americaneagle.com يفوز بوضعية وكالة الشريك الذهبية الهامة من WordPress 

ديس بلاينز، إلينوي، 6 أيلول/سبتمبر 2022 / PRNewswire / — تفخر Americaneagle.com ، وهي وكالة رقمية عالمية ومطورة WordPress خبيرة، بالإعلان عن حصولها على وضع وكالة الشريك الذهبية الهامة من WordPress ، وهو أعلى مستوى من شراكات WordPress الهامة. وبصفتها شريك وكالة ذهبية، فإن WordPress VIP تعترف بـ Americaneagle.com كواحدة من أفضل وكالات التصميم والتطوير في العالم.

WordPress VIP هو منصة للمحتوى ومنظومة رشيقة مبنية على إطار عمل المصدر المفتوح. وبالإضافة إلى المحتوى المتقدم، والتجارة، وحلول التحليلات من WordPress VIP ، تساعد Americaneagle.com على تنمية الأعمال التجارية وإدارتها. Americaneagle.com و WordPress VIP متخصصتان في العمل مع مؤسسات متعددة الأوجه وذات محتوى واحتياجات أمنية معقدة.

وقال أنطوني سفاناسيني، الرئيس التنفيذي لشركة Americaneagle.com : يعتبر الحصول على وضع الشريك الذهبي مع WordPress VIP درجة أخرى في الحزام لممارسة WordPress بالكامل.” “نحن فخورون جدًا بالعلاقة القوية التي طورناها مع WordPress VIP ونتطلع إلى تزويد عملاء WordPress الحاليين والمستقبليين بتجارب رقمية مذهلة.”

مع ما يقرب من عقدين من الخبرة في مجال WordPress ، وأكثر من 800 مشروع WordPress مكتمل وترحيل، وفريق يضم أكثر من 700 خبير حول العالم، فإن Americaneagle.com لديها القدرة على وضع إستراتيجيات وتطوير وتنفيذ حلول متقدمة ومخصصة. يستفيد فريق الخبراء التابع لها من أحدث التقنيات مفتوحة المصدر لتلبية احتياجات المؤسسات من أي حجم.

وقال Riley Fike ، رئيس شراكات WordPress VIP : “نحن متحمسون لإتاحة الفرصة لنا لمواصلة الشراكة الوثيقة مع Americaneagle.com والترحيب بهم في فئة الشريك الذهبي لدينا.” “واصل موقع Americaneagle.com في زيادة مساهمته في منظومة WordPress VIP على مدار العامين الماضيين، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين شركتينا، والاستفادة التي سيحصل عليها عملاؤنا نتيجة لذلك.”

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للتواصل:

مايكل سفاناسيني، الرئيس

press@americaneagle.com

0300-699-847

حول Americaneagle.com

Americaneagle.com هي شركة رائدة في مجال تصميم مواقع الويب وتطويرها واستضافتها والتسويق الرقمي ودعم ما بعد الإطلاق ، وهي شريك وكالة ذهبي هام لـ WordPress مع فريق من المبتكرين حائز على الجوائز ، يطلق موقع Americaneagle.com تجارب استثنائية لكبار الشخصيات في WordPress .

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1427094/Americaneagle_com_Logo.jpg