‫Ariel وHoerbiger يعلنان عن شراكة لحلول ضاغط خالي من زيت لأسواق نقل الهيدروجين

ماونت فرنون، أوهايو، 28 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Ariel ، وهي أكبر مصنع في العالم لضواغط الغاز الترددية القابلة للفصل، وشركة Hoerbiger ، الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا مكونات ضواغط الغاز التبادلية، عن موافقتها على توفير حلول ضواغط خالية من الزيت قادرة على تلبية متطلبات ضغط الهيدروجين في سوق نقل الهيدروجين في المستقبل مثل النقل العام، ومركبات الأساطيل الكبيرة، وشركات النقل الخاصة، والقطارات، والقوارب/السفن وغيرها من التطبيقات ذات الحجم الكبير، والضغط العالي وتزويد المركبات بالوقود.

لقد عملت Ariel و Hoerbiger معًا خلال العام الماضي؛ للاستفادة من قدرات البحث والتطوير والتصميم وعلوم المواد والتصنيع والتجميع المشتركة لتوفير حلول الضاغط المطلوبة من طرف العديد من مشاريع تزويد المركبات بالوقود كبير الحجم/عالي الضغط في مراحل التخطيط أو التنفيذ حول العالم.

سيتم تمكين Hoerbiger لتوفير حلول الضاغط المعبأة كمكون لمرافق الوقود ذات الحجم الكبير/الضغط العالي باستخدام أي مصدر للهيدروجين.

شركة Ariel : Ariel هي أكبر شركة مصنعة ل ضواغط الغاز الترددية في العالم، محددة لمعايير الجودة والموثوقية ودعم العملاء. منذ سنة 1966، قامت شركة Ariel بشحن أكثر من 65000 ضاغط مع التركيبات في أكثر من 100 دولة. تُستخدم ضواغط Ariel في عدد كبير من التطبيقات التي تخدم أسواق الطاقة العالمية وأسواق الغاز الصناعي ونقل الغاز المضغوط وتخزينه وتسليمه. كشركة مصنعة على مستوى عالمي، تضع Ariel معايير الصناعة من خلال تصميم وتصنيع الخبراء، والبحث والتطوير الرائدين في الصناعة ودعم العملاء الذي لا مثيل له.

تنشط HOERBIGER في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة، وصناعة العمليات، وصناعة السيارات، وقطاع الهندسة الميكانيكية، وهندسة السلامة وفي الصناعة الكهربائية. في عام 2021، حقق موظفيها الذين يبلغ عددهم 5862 مبيعات بلغت 1.119 مليار يورو في 131 موقعًا في 46 دولة. تُستخدم منتجاتنا وخدماتنا في الضواغط الترددية، ووحدات التحكم في تدفق الغاز، ومحركات المركبات، والوحدات الدوارة، والحماية من الانفجار، والمحركات التي تعمل بالغاز وفي المكونات الهيدروليكية للسيارات.