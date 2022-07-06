‫Bankai Group تفوز بـ “أفضل موفر برامج مبتكر” لعام 2021 في جوائز CC – Global Awards، برلين

نيويورك6 يوليو / تموز 2022/PRNewswire/ — أعلن مجتمع الناقلين ( CC ) عن الفائزين في الجوائز السنوية السادسة CC – Global Awards (CCGA) التي عقدت في 23 يونيو 2022 في برلين. أطلقت CCGA على BridgeVoice Pluto من Bankai اسم “أفضل مزود برامج مبتكر” لعام 2021 . تم الاعتراف بأفضل ما في صناعة الاتصالات – المهنيين والخدمات، لإنجازاتهم في أكثر من 70 فئة، بما في ذلك الابتكارات والإنجازات والقيادة والمهنيين الواعدين في المستقبل.

BridgeVoice Bluto هي بوابة نقل آلية تغطي أكثر من 180 دولة لخدمات الصوت/الرسائل القصيرة/الخدمات المقدمة. وهو يربط الشركات بالمشغلين ويوفر وصولًا فوريًا إلى مخزون كبير من المشغلين لعملائه النشطين في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية (خطط الاستحواذ المستقبلية). يوفر بلوتو تداولًا دون انقطاع، وتوجيهًا، وتسوية للخدمات الصوتية، وإعدادًا سريعًا للحساب، و 10 دقائق من بدء التشغيل، وائتمان اختبار مجاني بقيمة 2 دولار، وخيارات دفع متعددة، ومكتب مساعدة 24*7، وفوترة متعددة اللغات في الوقت الفعلي، وإعداد تقارير شفافة.

وقال السيد بانكيم براهامبهات، الرئيس التنفيذي ل Bankai Group ، “إن الحصول على هذه الجائزة شرف عظيم. نجح خبراؤنا المتخصصون في تطوير وتقديم تخصيص لا مثيل له، وتكرار الشبكة، وآليات التوجيه مع التسعير التنافسي. معنا، يختار العملاء المشغل المفضل لديهم بالسعر المفضل لديهم من مخزون المشغل. تركيزنا على الأتمتة مع التخصيص غير مسموع في صناعة متعددة الأبعاد مثل الاتصالات. نحن نهدف إلى أن نكون أول مزود بتغطية عالمية كاملة للأرقام الفعلية، ومستقلين عن الخدمات متعددة الحلقات والمراوغة مع حل مركز اتصال مضيف يعمل بشكل كامل”.

نبذة عن الجوائز العالمية لـ Carrier Community (CCGA) لسنة 2022:

Carier Community (CC) هو واحد من أهم مجتمعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع أكثر من 2300 مشغل مسجل عبر أكثر من 8000 عضو من أكثر من 120 دولة. CCGA هو الحدث السنوي لجائزة CC الذي يكرم أفضل صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاعتراف بالجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية والاحتفال بالابتكارات والإنجازات في صناعة الاتصالات.

نبذة عن Bankai Group :

على مدى السنوات الـ 33 الماضية، كانت Bankai Group رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات، ومتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات الصوتية وأعمال البيع بالجملة والتجزئة. Bankai Group يساعد على أتمتة أعمال مشغلي الاتصالات وشركات النقل ومقدمي الخدمات من خلال BridgeVoice Pluto ويقدم حلول الاتصالات المطورة محليًا مثل مراقبة الاتصالات وإدارة الإيرادات وحلول تبديل الشبكات والحلول المالية الرقمية من خلال وحدته التكنولوجية Panamax Inc .

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