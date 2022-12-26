‫CATHETRIX تطلق تثبيت قسطرة Foley الأكثر استقرارًا في العالم في معرض الصحة العربي 2023

يتيح جهاز التأمين الذي تمت ترقيته فصلًا واضحًا وسريعًا لقسطرة الإحليل في Foley في حالات إزاحة القسطرة العرضية وآلية ذكية مضادة للانزلاق يمكن أن تستمر لمدة 14 يومًا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة،26 دجنبر/كانون الأول 2022

/ PRNewswire / — ستطلق شركة CATHETRIX ، المطور المبتكر لأجهزة تثبيت القسطرة البولية الذكية ( Foley) ، تجاريًا مثبت القسطرة للوقاية من التهابات المسالك البولية ( UTIs ) وعمليات الاستخراج العرضي للقسطرة Foley في معرض الصحة العربي 2023 ، والذي سيعقد في الفترة الممتدة من 30 يناير/كانون الثاني إلى 2 فبراير/شباط، 2023، في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

Foley/Safe هو أول جهاز تثبيت وتأمين يحمي من الاستخراج العرضي للقسطرة البولية عن طريق قطع القسطرة وتفريغ بالون الاحتجاز ومنع تلف المثانة والإحليل.

ستقدم CATETRIX في المنصة 5 في الجناح الوطني الإسرائيلي (قاعات سعيد – SA ، كشك H54 ) نسخة مطورة من Foley/Safe ، والتي تتضمن ثلاث طبقات واقية:

التثبيت – تُثبِّت الرقعة اللاصقة القسطرة في مكانها وتمنع نقل حركات القسطرة البسيطة إلى الجهاز البولي.

آلية ذكية مضادة للانزلاق – تكتشف وتمتص حركات القسطرة الطفيفة وتمنع سحب القسطرة. يمكن أن تستمر الرقعة المضادة للانزلاق لمدة 14 يومًا دون استبدال، مما يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية المرتبطة بالقسطرة.

الفصل – عندما تكون قوة السحب كبيرة ودراماتيكية، فإن آلية القطع المتقدمة تعمل بسلاسة في قطع القسطرة. ونتيجة لذلك، فإن بالون احتجاز القسطرة ينكمش مما يتيح إزالته بأمان وسهولة.

تمنع هذه الآليات نقل العناصر الخارجية إلى الجهاز البولي وهي حصرية لـ Foley/Safe 2.0 .

قال تال هداس، كبير مسؤولي التسويق في CATHETRIX : “يوفر لنا معرض الصحة العربي فرصة ممتازة لإطلاق قسطرة Foley الأكثر استقرارًا في العالم تجاريًا”. “يمكن لنظام الرعاية الصحية المتطور للغاية في الخليج العربي الاستفادة من استخدام Foley/Safe 2.0 المبتكر لتحسين رفاهية المريض مع الاستفادة من طبقات الحماية الإضافية.”

تم تعديل جهاز Foley/Safe 2.0 وفقًا لمتطلبات النظام الطبي ويتم تفضيله من قبل الجراحين والممرضات في مجالات المسالك البولية وطب الشيخوخة وجراحة العظام وأمراض النساء.

يمنع Foley/Safe 2.0 بأمان الجراحة والاستشفاء المكلف. تقوم شركة CATHETRIX بتطوير مثبت متقدم جديد لأنابيب فغر الكلية.

حول CATHETRIX

CATHETRIX هي شركة مبتكرة لأجهزة تأمين القسطرة تعمل على تطوير وإنتاج تثبيتات القسطرة الذكية وتقديم حلول السلامة للمستشفيات والرعاية المنزلية.

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