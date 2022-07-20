‫ China Unicom وهواوي يطرحان 1000 MetaAAUs

بكين، 20 يوليو 2022 / PRNewswire / — أنشأت China Unicom Beijing و Huawei أكبر شبكة تجارية في العالم MetaAAU كجزء من مشروع نشر MetaAAUs في أكثر من 1000 موقع شبكة ريفية في ضواحي بكين. وقد شهدت هذه الشبكة الجديدة بالفعل زيادة بنسبة 38% في حركة المرور لكل موقع من خلال تحسين خدمات الجيل الخامس في المناطق الريفية. كما تقلل MetaAAUs التي تستخدمها هذه الشبكة من استهلاك الطاقة في الموقع بنسبة 5% تحت نفس حمل الشبكة مقارنة بالجيل السابق من وحدات الكمية المخصصة ( AAUs) ، مما يعزز كفاءة الطاقة في الشبكة. ويمثل نشرها خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف القرية الخضراء والرقمية لمشروع 5G Capital .

تعد MetaAAUs الجيل الثالث من 5G AAU التي طورتها Huawei . يستخدمون بنية مصفوفة الهوائيات الجديدة الكبيرة للغاية ( ELAA ) الخاصة بالشركة لمضاعفة حجم المصفوفات مقارنة بالجيل السابق من AAU . ينتج عن هذا الابتكار تغطية موسعة لأن حزم القنوات أضيق والطاقة أكثر تركيزًا. تعمل البنية الجديدة، جنبًا إلى جنب مع الخوارزميات المبتكرة، على تحسين أداء الشبكة مع تقليل استهلاك الطاقة. استفادت China Unicom Beijing ‘s من هذه التطورات للوصول إلى أهداف البناء 2022 5G للمدن الصغيرة والمناطق الريفية التي تواجه تحديات فريدة عندما يتعلق الأمر بالمسافة بين المواقع وتجربة مستخدم جيجابت والشبكات الخضراء. نشرت China Unicom Beijing وحدات MetaAAUs هذه في أكثر من 1000 موقع في يوليو في المدن والمناطق الريفية بما في ذلك مقاطعات شوني وهوايرو وبينجو في بكين. حققت وحدات MetaAAUs زيادة بنسبة 40% في مساحة التغطية، وزادت معدلات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة التي يتصورها المستخدم بنسبة 10%، وخفضت استهلاك طاقة الشبكة بنسبة 5% مقارنة بالجيل السابق من وحدات الكميات المخصصة، مما حقق الأداء الأمثل للشبكة وكفاءة الطاقة. منذ نشرها، زادت حركة المستخدمين بنسبة 38% في مناطق تغطيتها وزادت قاعدة مستخدمي الناقل بنسبة 37%.

منذ أن بدأت جهود التسويق منذ ثلاث سنوات ، أصبحت شبكات الجيل الخامس متاحة بشكل متزايد خارج المناطق الحضرية. على سبيل المثال، في فويوكو، وهي قرية خارج بكين، يتوفر للمستخدمين العديد من قنوات البيع الأخرى بفضل البث المباشر عالي الدقة والنشر المباشر للصور على WeChat الممكّن بواسطة 5G . وقد أدى ذلك إلى زيادة المبيعات وتعزيز بناء “القرى الرقمية”. كما تظهر تطبيقات جديدة لـ 5G في مجالات مثل الزراعة الذكية والتعليم عن بعد والتطبيب عن بعد. تتطلب هذه السيناريوهات شبكات جيجابت ذات بصمات كربون أصغر تعمل بمستويات شوهدت في المناطق الحضرية.

قال فان ليكون، رئيس فريق العمل المشترك لبناء الجيل الخامس في China Unicom Beijing ومشاركته، إن شعارهم لهذا المسعى هو: “الجودة أولاً، الخبرة قبل كل شيء. لقد التزمنا لسنوات ببناء شبكة 5G الرائدة عالميًا والمتمحورة حول الخبرة. نحن مندهشون من مدى جودة أداء MetaAAU في أكثر من 1000 موقع على الشبكة التجارية، مما يعزز مكانها في استراتيجيتنا للقرية الرقمية. يمثل هذا الإنجاز معلمًا رئيسيًا في مشروع 5G Capital الخاص بنا، وهو دليل على سعينا المستمر لشبكة 5G عالية الجودة في كل مكان. لقد استكشفنا العديد من السيناريوهات بناءً على عرض النطاق الترددي العالي والتقنيات MIMO المبتكرة بشكل متكرر لضمان أفضل 5G وتجربة رقمية ممكنة لعملائنا”.

قال ريتشي بينغ، رئيس هواوي 5G Product Line، “MetaAAU هو أحد ابتكاراتنا الرئيسية. مع MetaAAU ، نحقق اختراقات كبيرة في أداء الشبكة وكفاءة الطاقة، ويعزى ذلك إلى استثمارنا القوي والابتكار المستمر في MIMO الضخم. يسعدنا التعاون مع China Unicom Beijing في مشروع MetaAAU في الألف موقع، ونفخر برؤية أن MetaAAU تحقق الأداء المطلوب عبر الشبكة بأكملها. نعتقد أن هذا يمكن أن يوفر مرجعًا مفيدًا للمشغلين العالميين في اختيار تقنيات MIMO الضخمة لسيناريوهات مختلفة”.