‫Cloud4C تحصد جائزة مايكروسوفت الإمارات لأفضل شريك لعام 2022

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — حصلت شركة Cloud4C المزود الرائد عالميًا للخدمات السحابية وتحديث التطبيقات والمتخصصة في توفير خدمات مُدارة من قبل خبير أزور ‎(Azure Expert)، على جائزة أفضل شريك من مايكروسوفت الإمارات لعام 2022. كما تم اختيارها أيضًا “مرشحًا نهائيًا عالميًا في تقييم الحلول”. وتعد شركة Cloud4C إحدى الشركات المعدودة على مستوى العالم التي حققت 10 تخصصات متقدمة في Azure، وتم تكريمُها عالميًا باعتبارها إحدى أفضل شركاء مايكروسوفت نظرًا للتميز في ابتكار وتنفيذ حلول العملاء استنادًا إلى تقنية مايكروسوفت.

تُمنح جوائز “شركاء” مايكروسوفت للشركات التي طورت وقدمت حلولًا متميزة تعتمد على تقنيات مايكروسوفت خلال العام الماضي. وتم تصنيف الجوائز ضمن عدة فئات، ووقع الاختيار على شركة Cloud4c من بين 3,900 شركة مشاركة من أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتشتهر شركة Cloud4C بقدرتها على تبسيط تقديم خدمات Azure المُدارة للمشاريع شديدة التعقيد كما تتميز Cloud4C بقدرتها على تنفيذ أصعب المهام والخاصة بالترحيل والتحديث، لكافة القطاعات الرئيسية في منطقة الإمارات العربية المتحدة. وتتمتع شركة Cloud4C بخبرة كبيرة في خدمات الاستضافة السحابية الهجينة والمتعددة المُدارة كليًا مما يجعل عملياتها فيما يخص الانتقال والتحديث إلى Azure متاحة دون صعوبات أو عُطل فنية، وآمنة تمامًا ومتوافقة على النحو الواجب مع اللوائح الخاصة بتخزين البيانات والسيادة عليها.

وبهذه المناسبة صرَّح “رودني كلارك”، نائب رئيس الشركة لحلول الشركاء العالميين ومبيعات القنوات ورئيس القنوات في شركة مايكروسوفت قائلاً: «يشرفني أن أعلن عن الفائزين والمتأهلين للمرحلة النهائية لجوائز “شركاء” مايكروسوفت لعام 2022. لقد كان هؤلاء الشركاء متميزين بين مجموعة المرشحين الاستثنائية وأنا معجب باستمرار استخدامهم المبتكر لتقنيات Microsoft Cloud والتأثير في عملائهم.»

ويرتكز هذا الفوز بالجائزة المرموقة على النُهج التي تتبناها شركة Cloud4C والتي تتمحور حول العملاء بشكل كبير، والتي توفر للعملاء اتفاقية مستوى خدمة موحد ومتميز لأطول وقت ممكن من التشغيل المتواصل، بداية من البنية التحتية وحتى تسجيل الدخول إلى التطبيق مع عدم حدوث أي اضطرابات أو فقدان في البيانات. وساعدت هذه المنهجية عالية الأداء العملاء إلى حد بعيد، لا سيما مع الأنظمة المعقدة واسعة النطاق وأعباء الأعمال ذات المهام الحرجة، على التحرك والتحديث بسلاسة على Azure cloud .

وعند استلام الجائزة، قال “سريدهار بينابوردي”، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Cloud4C : «نحن سعداء للغاية بالحصول على هذا التقدير من مايكروسوفت، ويلتزم فريقنا دائمًا بابتكار طرق حول التحديات الحرجة وتقديم النتائج التي تخدم عملاءنا في مختلف المجالات ليس فقط في الوقت الحاضر، ولكن أيضًا في المستقبل. ونحن نؤمن بضرورة توفير التطورات الحيوية للمهام التي تدعمها السحابة».

ويتم الإعلان عن جوائز “شريك العام” سنويًا قبل مؤتمر “مايكروسوفت إنسباير” ( Microsoft Inspire ) للشركاء العالميين، والذي سيعقد في الفترة من 19 إلى 20 يوليو من هذا العام. وتتوفر تفاصيل إضافية عن جوائز عام 2022 على مدونة شبكة شركاء مايكروسوفت : يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للفئات والفائزين والمرشحين النهائيين هنا .

نبذة عن Cloud4C

شركة Cloud4C هي من أكبر مزودي الخدمات السحابية المُدارة و القائمة على التشغيل الآلي تحديث التطبيقات في العالم، كما أنها تعالج عمليات التحول المؤسسي من البداية إلى النهاية. وتقدم شركة Cloud4C ال ترحيل على خدمات سحابية متعددة، وتحديثًا، وخدمات مُدارة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات ( AIOps ) مع ضمان عدم فقدان البيانات، ودعم البيئات السحابية بمناطق متعددة الإتاحة، وبنية DR ذات أربعة اتجاهات، وأمان إلكتروني متقدم، بموجب اتفاقية مستوى خدمة واحدة. وتقدم شركة Cloud4C خدماتها في الوقت الحالي إلى أكثر من 4000 مؤسسة في 26 دولة، بفضل ما تتمتع به الشركة من خبرات تضم أكثر من 2000 خبير في التقنية السحابية و25 مركزًا للتميز. وتُدير الشركة مجموعة ثرية من الشراكات مع كبار الشركاء مثل Microsoft Azure و AWS و Google Cloud و Oracle Cloud بالإضافة إلى بائعي البرمجيات المستقلين الأكثر شهرة في العالم. وتتمتع شركة Cloud4C أيضًا بخبرة كبيرة في حلول SAP المُدارة وأنظمة S/4HANA ، والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات والأتمتة الفائقة والتحليلات والأمن السيبراني و DR ومعاملات المطاوعة، وغيرها.

للتواصل: رافي شانكار كيه، هاتف رقم: +65-87190012

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