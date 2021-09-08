Credence Security و ACE Lab يعملان على تعزيز شراكتهما لتمكين الشركات الإقليمية من خلال أدوات استعادة البيانات المتطورة‫

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ — عززت شركة Credence Security – الموزع الإقليمي الرائد للحلول المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتحليل الجنائي الرقمي والحوكمة والمخاطر والامتثال – شراكتها الحالية مع شركة ACE Lab – الرائدة في مجال استعادة البيانات وتقنيات التحليل الجنائي الرقمي – لتتوسع بهدف تغطية منطقة الشرق الأوسط وباكستان بأكملها.

هذا وتُعد شركة ACE Lab شركة مُصنِّعة رائدة لمعدات استعادة البيانات الشاملة الاحترافية. يشتمل خط إنتاج جهاز PC-3000 الخاضع لحقوق الملكية على حلول متطورة تسهل من استعادة البيانات بنجاح وإجراء التحاليل الرقمية من محركات أقراص التخزين.

ستوفر شركة Credence Security منتجات PC-3000 المتطورة التي تصنعها شركة ACE Lab إلى وكالات إنفاذ القانون والإدارات الحكومية ومختبرات التحليل الجنائي الرقمي والشركات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط الكبرى. ومن خلال تعزيز جهاز PC-3000، سيتمكن العملاء من استرداد الأصول الرقمية التي بدت غير قابلة للاسترداد من قبل. تعمل أدوات PC-3000 التي أثبتت جدواها على تمكين المؤسسات من استعادة البيانات بنجاح واستخراج الأدلة الرقمية حتى من الأجهزة التالفة لأسباب مادية والمحمية بكلمة مرور.

ستكون شركة Credence Security مسؤولة عن أنشطة ما قبل البيع وعرض المنتجات وتمكين المستخدم النهائي ودعم ما بعد البيع لعملاء PC-3000. سيتيح موزع القيمة المضافة (VAD) للمنظمات الإقليمية إمكانية الوصول إلى الأدوات الرائدة من مجموعة PC-3000 التي تصنعها شركة ACE Lab بما في ذلك:

· نظام PC-3000 المحمول الفائق من الفئة الثالثة هو عبارة عن حل للبرامج والأجهزة يتيح إمكانية الاسترداد السريع والسهل للأدلة الرقمية من محركات الأقراص الصلبة التالفة لأسباب تقنية أو مادية التي تعمل باستخدام وصلة ساتا (SATA)/ باتا (PATA)/يو إس بي (USB)، ووسائط تخزين ذات حالة ثابتة تعمل بوصلة ساتا/منفذ الملحقات الإضافية السريع (PCIe)، ومصفوفة متعددة الأقراص المُستقلة (RAID)، بالإضافة إلى وحدات الذاكرة الوميضية (Flash thumb drives) التي تستخدم واجهة يو إس بي وبطاقة رقمية آمنة (SD)/بطاقة رقمية آمنة دقيقة.

· حزمة PC-3000 الوميضية الشاملة هي عبارة عن مجموعة من الحلول الفعالة والشاملة وسهلة الاستخدام التي توفر أوضاعًا متطورة لاستعادة البيانات المحفوظة على ذاكرة NAND.

· جهاز PC-3000 المحمول هو عبارة عن حل متخصص يسمح باستعادة البيانات بشكل فعال من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويتميز بمجموعة من الوظائف التحليلية، وأدوات التحليل الجنائي الرقمي، ووحدات تحليل المحتوى مما يتيح للمستخدمين استعادة أكبر قدر ممكن من البيانات.

وذكر ماكس بوتيفتسيف، الرئيس التجاري لشركة ACE Lab أن “فقدان البيانات يُعد مشكلة خطيرة بالنسبة للمؤسسات بجميع أحجامها. وقد ينتج ذلك عن عدة عوامل بما يشمل إصابة الأجهزة بالأعطال والأضرار المادية، ويعني فقدان البيانات خسارة الوقت والموارد لاستعادة المعلومات التي تعتبر بالغة الأهمية لأي شركة. وهذا يقود بدوره إلى الحاجة الملحة للأدوات الاحترافية التي تيسر عملية استعادة البيانات بشكل فعال. “تشتهر شركة Credence Security بخبرتها المتميزة في مجالات الأمن السيبراني والتحاليل الجنائية الرقمية، ونحن فخورون بالشراكة معهم لجلب ابتكاراتنا إلى المنطقة”.

وجاء على لسان كيفين بوشلر، مدير المبيعات – الطب الشرعي الرقمي والتصدي للحوادث بشركة Credence Security، “أن السمعة التي تتمتع بها شركة ACE Lab لا مثيل لها كشركة رائدة في سوق الطب الشرعي الرقمي تجعل حلول البرامج والأجهزة التي توفرها من بين الأدوات الأكثر طلبًا لاستعادة البيانات بشكل احترافي. ويشرفنا أن نضيف قائمة مشاريعهم إلى أجندتنا الحالية من حلول التحاليل الجنائية الرقمية الرائدة عالميًا التي نوزعها في جميع أنحاء المنطقة، ونحن ملتزمون بدعمهم بينما يواصلون تقديم أحدث تقنيات استعادة البيانات.”

نبذة عن شركة CREDENCE SECURITY :

تأسست شركة Credence Security في عام 1999، وهي عبارة عن موزع قيمة مضافة متخصص في الاتحاد الاقتصادي السوقي في أوروبا (PAN-EMEA)، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والتحاليل الجنائية الرقمية والحوكمة والتصدي للمخاطر وتقييم مدى الامتثال. ويقع المقر الرئيسي في دبي والمكاتب الإقليمية في جوهانسبرغ ولندن ونيروبي وحيدر أباد. تعتبر شركتنا جهة تقديم أساسية للحلول الأمنية والطب الشرعي لكل من مؤسسات القطاعيّ العام والخاص في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند من خلال شبكة مختارة من الموزعين المتخصصين.

وعلى عكس معظم الموزعين الآخرين، فإننا نتبع نهجًا استشاريًا لحل “القيمة المضافة”، ونتعاون مع شركائنا وعملائهم لفهم احتياجاتهم من منظور التكنولوجيا والأعمال، ثم نتعاون عن كثب مع شركائنا لتقديم حلول مخصصة حسب الطلب. بفضل التعاون الوثيق مع موردين معترف بهم عالميًا وحائزين على جوائز، بما في ذلك AccessData بصفتها شركة Exterro وEntrust وMagnet Forensics وNetskope وOpenText وOxygen Forensics وTeel Technologies و ZecOps وZeroFox، توفر شركة Credence Security أفضل التقنيات والحلول للأمن السيبراني والتحليل الجنائي الرقمي التي تحمي المنظمات من التهديدات المستمرة المتطورة والهجمات الإلكترونية الفتاكة والأعطال الداخلية.

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نبذة عن شركة ACELAB :

شركة ACE هي شركة رائدة في مجاليّ تطوير الأدوات الاحترافية لإصلاح محركات الأقراص الصلبة (HDD) واستعادة البيانات. وتحت اسم العلامة التجارية ACE Lab، تقوم ACE بتطوير تقنيات استعادة البيانات الخاضعة لحقوق الملكية، وتوفر للعملاء أدوات أكثر احترافية وشمولية وموثوقية لاستعادة البيانات في السوق من خلال خط إنتاج أجهزة PC-3000. لقد أرست شركة ACE المعايير لأدوات استعادة البيانات الاحترافية من خلال إتقانها المستمر، لذا فهي تظل متربعة على عرش هذا المجال.

تجمع حلولنا المصممة لهذا الغرض بين أفضل التقنيات والحلول ذات المستوى العالمي والخبرة الراسخة المكتسبة على مدار التسعة وعشرون عامًا الماضية. تُباع الآن أنظمة PC-3000 في جميع أنحاء العالم، في 124 دولة.

يكمن سر نجاحنا في فريقنا المكون من العقول الماهرة والمبدعة بشكل استثنائي الذين يكرسون حياتهم للبحث والتطوير، وفي عملائنا بالطبع الموهوبين والمخلصين الذين يشاركون معنا في إنشاء أقوى حلول استعادة البيانات المتاحة وأكثرها فعالية.

لمزيد من المعلومات حول شركة ACELab، يُرجى زيارة www.acelab.eu.com