‫”DIFX” تتعاون مع “كريبتو أويسس” لزيادة حضورها في سوق العملات الرقمية العالمية التنافسية

أعلنت DIFX ، وهي منصة تداول عبر الأصول قائمة على تقنية البلوكتشين، رسميًا عن شراكتها مع “كريبتو أويسس”

نقاط رئيسية:

– تجمع الشراكة بين علامتين تجاريتين تقدِّران الابتكار واللامركزية.

– تنضم DIFX إلى بيئة “كريبتو أويسس” للعمل سوياً على سدّ الفجوة بين الأصول الرقمية والأصول التقليدية.

– “ DIFX ” هي منصة قائمة على تقنية البلوكتشين تهدف إلى حل مشاكل العالم الحقيقي من خلال حلولها الجديدة مثل برنامج الترشيح والمحافظ المؤمنة بالكامل والتداول عبر الأصول .

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 26 يوليو 2022 /PRNewswire/ — تستمر DIFX ، وهي منصة منظمة في الاتحاد الأوروبي لتداول العملات الرقمية، في تشكيل علامة فارقة في قطاع الأصول الرقمية والبلوكتشين. ففي خطوة بارزة، أعلنت المنصة، عن شراكتها مع كريبتو أويسس ، التي تعد واحدة من أسرع البيئات التقنية نموًا في هذه التكنولوجيا في الشرق الأوسط. ستتيح هذه الشراكة لمنصة DIFX الاستفادة من البنية التحتية العالمية المستوى التي توفرها كريبتو أويسس والعمل مع ذوي خبرات ومواهب لتعزيز مكانتها باعتبارها المنصة الرائدة للتداول عبر الأصول في سوق العملات والأصول الرقمية العالمية. يربط التبادل عبر هذه المنصة الأفراد والوسطاء الرئيسيين والشركات ويوفر حلولًا بسيطة وفعالة وآمنة للدفع والتجارة عبر الحدود.

تعتبر هذه الشراكة خطوةً رئيسية لـ” DIFX “، وهي التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد العالمي على تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية عبر منصتها، مع خطط توسع نحو إفريقيا وآسيا وأوروبا.

تتيح DIFX ، من خلال هذا التطبيق المحسن، إمكانية تداول الأصول الرقمية للوافدين الجدد والمخضرمين منهم على حد سواء، وذلك عبر منصة آمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام تنقل تجربة العملاء إلى مستوى متقدم. وهو الأمر الذي يتماشى مع أهداف المنصة لزيادة الاعتماد على تقنية البلوكتشين وفي إنشاء نظام مالي جديد، يوفر للأفراد محافظ متعددة وخاصية التداول بسلاسة عبر الأصول والاستثمار والاحتفاظ بفئات مختلفة منها.

يمكن للمستخدمين مع DIFX ، الوصول إلى محفظة تشفير مؤمنة بالكامل تضمن أن أموالهم آمنة في جميع الأوقات ضد السرقات أو الاختراقات أو الممارسات الخاطئة. بالإضافة إلى ذلك ، تبرز DIFX من خلال برنامج الترشيح الجديد الذي يتيح للمستخدمين ترشيح عائلاتهم وأصدقائهم كمستفيدين من خلال نظام تحويل الأصول القائم على البلوكتشين. مع هذا البرنامج ، يمكن للمستخدمين ترشيح ما يصل إلى 5 أعضاء، بنسب مختلفة لتلقي أموال محفظة DIFX الخاصة بهم عند وفاتهم. وبذلك يؤمنون ثروتهم الرقمية لأجيالهم القادمة. تساعد هذه الميزات الفريدة في مهمة DIFX لتحسين تبني البلوكتشين الشامل وإنشاء نظام مالي جديد حيث يمكن للأفراد الاحتفاظ بمحافظ متعددة الأصول والتداول والاستثمار والاحتفاظ بفئات الأصول المختلفة بسلاسة. تعبِّر هذه الشراكة عن دعم “كريبتو أويسس” لجهود DIFX في الشرق الأوسط، حيث تعمل الأخيرة على زيادة قاعدة مستخدميها إلى أكثر من خمسة ملايين مستخدم بنهاية عام 2023.

في هذا الإطار صرح الشريك المؤسس ل”كريبتو أويسس” “رالف جلابيشنيغ“، أن الشراكة مع DIFX تتماشى مع مهمة “كريبتو أويسس” لتصبح البيئة التقنية الرائدة في العالم لتقنية البلوكتشين. وأضاف: “نحن متحمسون لانضمام DIFX ، ونأمل في مساعدتها على اغتنام الفرص التي يمكن أن تساهم في تحوّل وتطور التداول بالأصول والعملات الرقمية. تتمتع الشركة برؤية مميزة وبنية تقنية مؤمنة لا مثيل لها ونتوقع أن تؤدي هذه الشراكة إلى تغيير اقتصاد البلوكتشين في المنطقة”.

سيتاح لـ DIFX ، كونها عضو في بيئة “كريبتو أويسس” التقنية، التفاعل مع أعضاء آخرين في القطاع وتوسيع تواجدها في سوق التداول بالأصول الرقمية العالمي. والأهم من ذلك، ستتمكن من إغناء تجربتها بالتواصل مع الكيانات الأخرى ضمن كريبتو أويسس والتي تعمل في مجالات التمويل اللامركزي وعالم الأصول غير القابلة للاستبدال.

هذا ووصف الرئيس التنفيذي لـ” DIFX “، جيتو كاتاريا ، هذه الشراكة بأنها خطوة رائعة تتماشى مع خطط DIFX لمزيد من الوصول الى شرائح جديدة عبر تقنياتها المؤمنة بالكامل ضمن الأطر التنظيمية المعمول بها عالمياً. وأضاف: “تمنحنا “كريبتو أويسس” فرصة للتعاون مع خبراء نتشارك معهم أفكاراً وأهدافاً واحدة، ولنكون عضوًا رائدًا وفاعلاً في رحلة مجتمع الكريبتو نحو التبني الجماعي لتكنولوجيا البلوكتشين”.

وختم كاتاريا: “مع توفر العديد من الموارد، وتكاثف من هم على استعداد لبذل الجهود الإضافية والغوص في المشهد الحالي، سنصل سوياً الى التبني الجماعي لهذه التكنولوجيا، لتصبح حقيقة واقعة”.

حول Crypto Oasis

“كريبتو أويسس”، هي بيئة حاضنة ومنظومة تدعم تقنيات البلوكتشين بدعم من المبادرين في Crypto Valley في سويسرا. العناصر الرئيسية لهذه البيئة هي المواهب ورأس المال والبنية الأساسية، وتضم هذه المنظومة أصحاب المصالح من مستثمرين وجامعي المقتنيات الرقمية، الشركات الناشئة والمشاريع، والشركات ومؤسسات العلوم والبحوث، مقدمي الخدمات والهيئات والجمعيات الحكومية. وتتمثل رؤية “كريبتو أويسس” في أن تكون واحدة من البيئات التقنية الرائدة في العالم في مجال البلوكتشين. وتعتبر اليوم من الأسرع نموًا عالمياً، حيث تضم أكثر من 1000 مؤسسة في الإمارات العربية المتحدة وحدها، وتهدف للوصول إلى أكثر من 1500 مؤسسة تعمل في مجال البلوكتشين في جميع أنحاء المنطقة بحلول نهاية عام 2022. www.cryptooasis.ae

حول DIFX

هي منصة مركزية للتداول عبر الأصول مؤمنة بالكامل تتيح للمستخدمين التداول بين فئات أصول متعددة تشمل المؤشرات والفوركس والعملات الرقمية والمعادن والسلع وغيرها. تأتي محفظتها الرقمية المؤمنة بالكامل من خلال الشراكة مع Fireblocks ، والتي تعد واحدة من أفضل مؤسسات الحفظ الأمين للأصول الرقمية في العالم. تأمل الشركة في زيادة استخدام العملات الرقمية للتعاملات المباشرة بين المستفيد والدافع من خلال القضاء على الوسطاء .

هذا وحصلت DIFX على جائزة “منصة التداول بالأصول الأكثر موثوقية – 2022” من قبل Crypto Expo Dubai و”جائزة أفضل منصة تداول جديدة” في E-Business Awards 2021 من Entrepreneur Middle East . www.difx.io

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1866366/DIFX_Partners_Crypto_Oasi.jpg

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