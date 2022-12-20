‫E.C.D. أحدث LT1-Defender لتصميم السيارات يفيض أناقة للرجل المهذب

Press Release

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تتسم المقصورة الداخلية الفريدة لسيارة الطرق الوعرة هذه بسمات قماش صوف التويد، كما تحتوي على مساحة لتخزين الأمتعة في حقيبة مخصصة بالإضافة إلى أرضيات خشبية داكنة اللون.

كيسيمي، فلوريدا، 20 ديسمبر 2022 (جلوب نيوزواير) – E.C.D.تصميم السيارات (E.C.D.)، وهي أكبر شركة لتجديد سيارات اللاند روفر وأشهرها عالميًا بفضل متانة وفخامة أعمالها، تكشف عن مشروع Mr. O. Boasting لمحرك كورفيت LT1 الجبار، حيث تبرز في المقصورة الداخلية الفريدة لسيارة Defender التي تم تشكيلها على هيئة السيارة في تسعينيات القرن الماضي، الحرفية الراقية لـ E.C.D. وقدرتها على تلبية أية مواصفات خاصة يطلبها العملاء. انقر هنا لمشاهدة مجريات مشروع Mr. O.

يقول إليوت همبل، الشريك المؤسس في E.C.D. “كانت خبرة فريق التنجيد صاحبة الفضل في نجاح تخصيص الصالون في E.C.D.” ويضيف همبل “يهتم فريقنا العالمي بكل التفاصيل لكل مقعد، وعجلة قيادة وباب ومقبض. وجلد سبينيبِك كوبنهاغن في مشروع Mr. O، وبفضل درزاته بالأسلوب المخدد، يعطي المقصورة مظهر التماسك والقوة بأسلوب E.C.D. الأنيق”.

تتم عملية الطلاء في مشروع Mr. O بألوان Night Mission اللامعة من الأخضر مع أبيض الأرز الحبيبيّ في السقف الصلب ودرجات الفضي على كامل الهيكل. وتحمل سيارة Defender الكلاسيكية إطارات جوديير رانغلر دوراتراك ذات الـ 16 بوصة من نوع وولف ستيل شديدة التحمّل لأداء مثالي. والسلّم الجانبي المطوي المصنوع من خشب الساج والمختوم بشعار لاند روفر هو واحد من العناصر الخاصة الكثيرة للعمل.

أما أكثر ما يميّز Defender المحدثة فهو مقصورتها الراقية. فكل قطعة جلد بدرزاتها المتقنة تغطي أغلب المقصورة ويبرز جمالها نثرات من قماش صوف التويد باللون الأخضر فوكس موس. وتتسم المقاعد الأمامية من نوع Recaro Cross Sportster CS المدفّأة بمساند رأس تُنقش عليها الحروف الأولى لاسم العميل. أما بابت السائق والراكب الأمامي فيتبعهما ما يشبه الحقائب الجيبية ما يضفي على مشروع Mr. O أناقة الرجل الراقي. تحظى المنصة المركزية المصنوعة بشكل خاص معتق لعشاق Defender بقشرة خشبية، وحاملة نظارات شمسية، وشاحن هواتف لاسلكي ومكيف هواء خلفي من E.C.D. تزدان منطقة التحميل بأرضيات خشبية وينج بلون داكن لتكمل الطلة مع المسامير المعدنية المخصصة للتثبيت، بينما في المقدمة فالسجاد الألماني Relicate German Square Weave هو الملك. ثمة دكتان متجهتان إلى الداخل تستوعبان ركابًا أكثر، وكلاهما مجهزتان بوسائد من جلد مدبوغ.

عجلة القيادة من نوع Exmoor Williams، ومجموعة المؤشرات من نوع Smiths Replica وأحزمة مقاعد مخصصة، من المزايا الفاخرة الأخرى التي يشملها العمل. تحديثات تقنية عصرية – منها مركز معلومات وترفيه Alpine وبرنامج CarPlay وبلوتوث، وشبكة واي فاي، وكاميرا داعمة، وأربعة منافذ شحن USB ونظام صوتي سمعي JL من أحدث طراز – لكي تكتمل الصورة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تصميم سيارتك، تفضل بزيارة ecdautodesign.com.

مشروع Mr. O

تتوفر هنا صور وفيديوهات بوضوح عال.

الطراز – Defender 90

المحرك – GM LT1

ناقل الحركة – أوتوماتيكي 8 سرعات

المحاور – شديدة التحمل مرقية

نظام التعليق – معدات لاند روفر الأصلية

المكابح – EBC FAST

شكمان العادم – عادم ثنائي المخارج رياضي من الإستانلس ستيل Borla

الشكل الخارجي

لون الطلاء – نايت ميشن بلمعان كامل

لون السقف – حبوب الأرز

الدواليب – 16″ دواليب وولف ستيل شديدة التحمل

– الإطارات – جوديير رانغلر دوراتراك

الشبكة الأمامية – شبكة فضية Nakatanenga

المصدات الأمامية – مصد لاند روفر الكلاسيكي مع DRLs

المصدات الخلفية – قياسية

المظاهر الإضافية – حاملة دواليب خلفية، سلّم جانبي مطوي من خشب الساج المخصص

المقصورة

ترتيب المقاعد – بوما 2+2

المقاعد الأمامية – مقعدان Recaro Cross Sportster CS، مساند رأس منقوشة بشكل مخصص مع تدفئة

مقاعد منطقة التحميل – مقعدان متجهان إلى الداخل

لون الجلد – جلد سبينيبِك كوبنهاغن مع درزات باللون الأبيض المطفي

تصميم المقاعد – أسلوب مخدد كلاسيكي

اللوحة الأمامية – لوحة أمامية من نوع Puma ملفوفة في جلد سبينيبِك كوبنهاغن

السجاد – سجاد Relicate German Square Weave

عجلة القيادة – عجلة قيادة Exmoor Williams بدرزات بيضاء اللون

العدادات – عدادات Smiths Replica

المظاهر الإضافية – أحزمة مقاعد مخصصة، منصة مركزية مخصصة مع مكيف خلفي، أرضية من خشب وينج داكن مع مسامير معدنية في منطقة التحميل، بطانة سقف مخصصة ملفوفة بقماش صوف تويد باللون الأخضر Merchant Fox Moss، بطاقات أبواب مخصصة، فتحة باب مخصصة مع حقيبة كيسية مرفقة

الصوتيات والإلكترونيات

المعلومات والترفيه – راديو ألباين مع بلوتوث وبرنامج CarPlay لاسلكي

النظام الصوتي – سماعات JL صوتية ومخمّدات صوت KENWOOD eXcelon

السمات الإضافية – كاميرا داعمة، تشغيل عن بعد، شبكة لاسلكية، USB، شاحن لاسلكي

نبذة عن E.C.D . تصميم السيارات

E.C.D مصممة السيارات E.C.D. تعمل على تجديد مركبات فاخرة تجمع ما بين الجمال الإنكليزي الكلاسيكي والأداء العصري. كل سيارة يتم إنتاجها لدى E.C.D. هي مخصصة بالكامل، لا شبيه لها وهي مصممة حسب تفضيلات العميل من خلال تجربة تصميم فاخرة غامرة وعمل يدوي من الصفر لما يصل إلى 2,200 ساعة عمل من قبل حرفيين كبار معتمدين من ASE. تأسست الشركة عام 2013 من قبل ثلاثة بريطانيين من “عشاق السيارات” شغفهم الوحيد للسيارات الكلاسيكية هو القوة الدافعة وراء المعايير العالية بلا منافس في مجالات الجودة والفخامة للسيارات الفاخرة المخصصة. المقار الرئيسية العالمية لـ E.C.D.، تُعرف باسم “روفردوم” هي منشأة تمتد على مساحة 100,000 قدم مربع في كيسيمي، فلوريدا، وهي مقر لـ63 حرفيّ وفني موهوب، يحملون مجتمعين 61 شهادة من ASE وخمسة شهادات ماجستير. E.C.D. هي مركز لوجستيات في المملكة المتحدة، يعمل فيه سبعة موظفين على توريد ونقل مركبات عمرها 25 عامًا من الولايات المتحدة للترميم.

جهات الاتصال الإعلامي

العلاقات العامة Uproar PR لدى E.C.D. تصميم السيارات

إيريكا ريفيرا

erivera@uproarpr.com

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