‫ElevenEs تنتج نموذجًا أوليًا لأكبر خلية بطارية LFP في أوروبا

, أكملت شركة ElevenEs برنامج تطوير لمدة عامين وأنتجت نموذجًا أوليًا لأكبر خلية بطارية في أوروبا. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التسليم للعملاء في الربع الأول من عام 2023.

سوبوتيكا، صربيا، 26 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — تم تطوير أول وأكبر خلية بطارية LFP كاملة الحجم (ليثيوم حديد الفوسفات) في أوروبا بواسطة ElevenEs ، وهي شركة رائدة في تطوير خلية البطارية. سيتم شحن دفعاته الأولى لاختبار العملاء في الربع الأول من عام 2023. أعلنت الشركة أنه سيتم عرض خلية بطارية EDGE الخاصة بها في The Business Booster ، وهو الحدث السنوي للتواصل الدولي لشركة EIT InnoE Energy الذي يعرض أكثر من 150 تقنية رائدة في مجال الطاقة المستدامة من جميع أنحاء العالم، والذي عقد في لشبونة بالبرتغال يومي 28 و29 سبتمبر من هذا العام.

تتميز تقنية LFP ، التي وفقًا لـ Bloomberg NEF في عام 2022، بـ 40% من حصة سوق البطاريات العالمية، بمزيد من السلامة وانخفاض التكلفة وزيادة الاستدامة (لا تتطلب النيكل والكوبالت). بالإضافة إلى ميزات السلامة المثبتة في السيارات الكهربائية، تدوم بطاريات LFP ضعف مدة التقنيات المنافسة الأكثر شيوعًا. في الأشهر الأخيرة، قامت شركات السيارات الرائدة مثل Tesla و Volkswagen و BMW و Mercedes و Ford وغيرها بالفعل بإدخال خلايا LFP في أساطيلها.

“بعد إنشاء واختبار أكثر من 500 خلية عينة مختبرية، طوّرنا كيمياء الخلايا النهائية وتصميمها ونمت لتصبح فريقًا دوليًا إلى ما يقرب من 50 شخصًا. قال نيمانيا ميكا، الرئيس التنفيذي لشركة ElevenEs ، “نقدم خدماتنا وفقًا لخططنا ونتوقع إغلاق جولة تمويل السلسلة B في وقت لاحق من هذا العام، وتوسيع قدراتنا الإنتاجية إلى 300-500 ميجاوات، ودمج العديد من المستثمرين الاستراتيجيين لتسريع نمونا بشكل أكبر”. بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على أن ElevenEs ستقدم للسوق 3 أحجام متميزة لخلايا بطاريات EDGE بتنسيق منشوري، والتي ستكون قادرة على المنافسة ضد جميع البطاريات المتاحة حاليًا بكميات كبيرة في السوق العالمية.

“قبل عام، في نفس المؤتمر، كانت هذه الشركة لا تزال مجرد مشروع تطوير مبكر، ولم تكن هذه البطارية موجودة. قال دييغو بافيا، الرئيس التنفيذي لشركة EIT InnoEnergy ، “إنه لأمر مثير للإعجاب أن نرى ما أنجزوه في مثل هذا الوقت القصير “.

تعد ElevenEs مشروعًا صناعيًا فرعيًا لمجموعة Al Pack Group ، وهي شركة رائدة في معالجة الألمنيوم متعددة الجنسيات تتمتع بما يقرب من ثلاثة عقود من الخبرة والدراية الفنية في معالجة الألمنيوم عالية الدقة، وهو مكون رئيسي في إنتاج القطب الكهربائي الذي يشكل الجزء النشط من بطارية LFP .

وقد بدأ تشغيل المختبر ومركز البحث والتطوير منذ يونيو 2021، وسيتم الانتهاء من مصنع إنتاج المرحلة الأولى بحلول يناير 2023. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج على نطاق واسع (8 جيجاوات ساعة)، مع قدرتها على توفير بطاريات لـ 200.000 سيارة سنويًا، بحلول نهاية عام 2025. ومن المتوقع الإعلان قريبًا عن خطة توسع أخرى.

وعلى الرغم من زيادة عدد الشركات الناشئة التي تعلن عن خطط التوسع، إلا أن سوق البطاريات في أوروبا لا يزال يعاني من نقص الخدمات.

بالنسبة للشركات المتقدمة جدًا في تطوير المنتجات، مثل ElevenEs ، سيأتي النمو السريع من التركيز المستمر على المنتجات واستراتيجية التصنيع المنفذة بشكل جيد. إن الطلب الأوروبي على البطاريات المستدامة والمحلية آخذ في الارتفاع، لذلك أصبحت الموثوقية وقيادة المنتج لصانعي البطاريات الأوروبيين أمرًا حتميًا.

نبذة عن ElevenEs

ElevenEs هي شركة رائدة في تكنولوجيا بطاريات كاثود LFP (ليثيوم فوسفات الحديد) ومبتكر أول وأكبر خلية بطارية LFP كاملة الحجم في أوروبا.

وتعد الشركة فرعًا صناعيًا من مجموعة Al Pack ، وهي شركة رائدة في الصناعة متعددة الجنسيات في معالجة الألمنيوم. ومن خلال توفير حلول تخزين الطاقة التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع وفعالة من حيث التكلفة، فإننا نوفر بطاريات للسيارات الكهربائية ووسائل النقل الجماعي، ونجعلها عملية مستقبلية مستدامة شاملة وحتمية.

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