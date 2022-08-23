‫Ethio Telecom يختار HyperSense لإدارة الاحتيال

إدارة الذكاء الاصطناعي أولاً من Subex لتحل محل النظام القديم للمشغل

بنغالورئ، الهند، 23 أغسطس 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Subex ، وهي شركة رائدة في قيادة شركة Digital Trust التي تقودها الذكاء الاصطناعي، أنها قد تم اختيارها من قبل شركة Ethio Telecom لنشر حل إدارة الاحتيال الخاص بها. سيحل الحل، الذي تم بناؤه على منصة تنسيق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Subex ، HyperSense محل نظام إدارة الاحتيال القديم الحالي لشركة Ethio Telecom ، وبالتالي تمكينهم من الانتقال من نهج تقليدي قائم على القواعد إلى نهج الذكاء الاصطناعي أولًا. وهذا النهج، بدوره، سيمكنها من اكتشاف التهديدات الجديدة وغير المعروفة في الوقت الحقيقي.

تعد شركة Ethio Telecom المزود الرئيسي لحلول الاتصالات السلكية واللاسلكية المتكاملة في إثيوبيا، حيث تضم أكثر من 50 مليون مشترك. أطلق مشغل الاتصالات مؤخرًا شبكة 5G سابقة للتسويق داخل البلاد. من أجل الحفاظ على ريادة السوق من خلال تقديم عروض عالية الجودة ومبتكرة، أرادت شركة Ethio Telecom تعزيز وتوسيع استراتيجيتها لإدارة المخاطر من خلال وجود آلية دفاع شاملة.

من خلال نظام إدارة الاحتيال الأول في الذكاء الاصطناعي من Subex على HyperSense ، والذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي في كل خطوة من عملية إدارة الاحتيال، ستتمكن شركة Ethio Telecom الآن من تحقيق دقة وتغطية محسنة ووقت للكشف. ستمكن هذه القدرات، بدورها، المشغل من تبني نهج استباقي لمكافحة المخاطر مثل صندوق SIM ، والغش، والاحتيال عبر الرسائل القصيرة، والاحتيال على التجوال، والاحتيال على الاشتراك، والاحتيال على الأجهزة، ومخاطر الأموال المتنقلة، وإدارة مخاطر الائتمان، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، مع نشرها السابق لضمان الأعمال الخاص بشركة Subex ، ستتمكن شركة Ethio Telecom الآن من توحيد نهجها لضمان الإيرادات وإدارة الاحتيال لضمان كسر الصوامع وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

مع حل إدارة الاحتيال من Subex على HyperSense ، ستكون Ethio Telecom قادرة على:

تحسين تغطية الاحتيال عبر خطوط أعمالهم المختلفة

الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير لتعزيز تجربة العملاء

اتخاذ قرارات سريعة قائمة على البيانات مع قدرات متقدمة للتصور ولوحات المعلومات

تلبية متطلبات الأعمال الجديدة مع قابلية النظام للتطوير والمرونة

الاستفادة من التحديثات المتجددة، أي القضاء على دورات الترقية الطويلة والمكلفة

قلل التكلفة الإجمالية للملكية مع مكونات مفتوحة المصدر وبصمة منخفضة للأجهزة

وتعليقًا على تمديد الشراكة، قال شانكار روددام، مدير ورئيس العمليات بدوام كامل، في Subex ، “يمثل هذا الفوز فصلًا آخر في علاقتنا الطويلة الأمد مع شركة إثيو للاتصالات ويقترب من أعقاب نشر ضمان الأعمال لدينا مؤخرًا. مع تنفيذ حل إدارة الاحتيال الخاص بنا جنبًا إلى جنب مع حل ضمان الأعمال الحالي، ستستفيد شركة Ethio Telecom الآن من نهج شامل لإدارة المخاطر أثناء استعدادها لتقديم خدمات 5G . اليوم، تحدد محفظتنا لإدارة المخاطر نفسها من خلال اعتماد نهج الذكاء الاصطناعي أولاً للتخفيف من التهديدات بدقة وأسرع.

كانت شركة Ethio Telecom دائمًا في طليعة اعتماد تدابير استباقية لمكافحة مخاطر الاتصالات وحماية أعمالها وعملائها. ولتحقيق ذلك، يدرك المشغل قيمة النهج الذي يضع الذكاء الاصطناعي في الصميم. نحن في Subex نشعر بامتياز للعمل مع Ethio Telecom لتمكينهم في هذا المشهد سريع التغير “.

وتعليقا على الحل من شركة Subex ، قالت تسيغاي إيمانويل، كبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة Ethio Telecom ، “لأكثر من عقدين، كانت شركة Subex ضمن مجموعة قادة السوق في مجال إدارة الاحتيال. هذه الحقيقة، جنبًا إلى جنب مع النجاح الذي رأيناه من خلال نشر حل ضمان الإيرادات (حاليًا ضمان الأعمال) جعلتهم الشريك المثالي المفضل في كفاحنا ضد مخاطر الاتصالات. أعتقد أنه في المستقبل، مع تطور مشهد التهديد، سيكون نظام إدارة الاحتيال الأول لشركة Subex حيويًا في حماية أعمالنا وعملائنا. نحن نعتبر هذا استثمارًا آمنًا للمستقبل يتوافق مع مبادراتنا للخدمات الرقمية”.

عن شركة Subex :

شركة Subex هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الثقة الرقمية للشركات في جميع أنحاء العالم.

تأسست شركة Subex في عام 1994، وتعمل على مساعدة عملائها على تنمية إيراداتهم وزيادة أرباحهم. وبفضل سمعتها الطيبة في تقديم حلول عالمية المستوى لتحسين الأعمال والتحليلات، تزود الشركة حاليًا الكثير من الشركات بحلول الثقة الرقمية الشاملة لدمجها في أنظمة أعمالهم.

من خلال HyperSense ، وهي منصة تحليلات معززة شاملة، تُمكّن سابكس مزودي خدمات الاتصالات وعملاء المؤسسات من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل من خلال الاستفادة من تحليلات الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة قيمة البيانات. وتعمل Subex على تطوير مجموعة منتجاتها الحائزة على جوائز في مجالات عدة منها ضمان جودة الأعمال، ومكافحة الاحتيال، وذلك عبر منصة HyperSense بهدف مساعدة شركات الاتصالات على تقليل المخاطر ومكافحة الاحتيال، ومن ثمّ ضمان تحقيق الأرباح.

كما توفر Subex لعملائها خدمات مُدارة قابلة للتوسع وخدمات استشارات في مجال الأعمال، وتُستخدم منصة الشركة وحلولها من قبل أكثر من 300 عميل في أكثر من 90 دولة. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.subex.com .