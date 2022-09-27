‫Flutterwave تمكّن Google Pay للشركات الأفريقية

تقدم شركة تكنولوجيا المدفوعات الرائدة في إفريقيا خيارات دفع إضافية للتجار والعملاء

سان فرانسيسكو, 27 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — أعلنت Flutterwave ، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات في إفريقيا، اليوم عن Google Pay ، وهي خدمة دفع عبر الهاتف المحمول، طورتها Google ، كطريقة دفع على Flutterwave. كجزء من هذا التعاون، سيكون Google Pay بمثابة خيار دفع إضافي للتجار على Flutterwave للأعمال. سيوفر هذا التعاون مدفوعات آمنة وسلسة، بالإضافة إلى تجارب سداد مريحة للعملاء.

يُعد Google Pay طريقة آمنة وبسيطة ومفيدة لإجراء مدفوعات بدون تلامس في المتجر، وكذلك المدفوعات في التطبيقات وعلى الويب. يقوم المستخدمون بتخزين بطاقاتهم لـ Google Pay في Google Wallet ، وهو تطبيق محفظة رقمية متاح على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الساعات التي تعمل بنظام أندرويد Android .

من خلال هذا التعاون، يمكن لمستخدمي Google Pay في البلدان المدعومة في جميع أنحاء العالم الدفع للشركات على Flutterwave عبر إفريقيا. مع متوسط وقت إكمال المعاملة الذي يبلغ 3 دقائق، تم تحديد هذا التكامل لتقليل معدل التخلي عن عربة التسوق للشركات على Flutterwave .

كيفية عمل الخدمة

1. اذهب إلى موقع ويب مدعوم من Flutterwave

2. حدد ما تريد دفع ثمنه

3. املأ نموذج الطلب

4. حدد الدفع باستخدام Google Pay كطريقة الدفع الخاصة بك

5. أكمل الدفع باستخدام تفاصيل Google Pay الخاصة بك

ليتم الدفع لك عبر Google Pay ، يجب على تجار Flutterwave الاشتراك يدويًا في لوحة التحكم الخاصة بهم.

قال أولوجبينجا أغبولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Flutterwave : “يرجع النمو المستمر والسريع لـ Flutterwave إلى التزامنا ببناء منصة ذات مدفوعات مبسطة للجميع. سيؤدي خيار الدفع عبر GooglePay إلى جذب المزيد من العملاء الدوليين وزيادة معدلات النجاح الحالية للشركات على Flutterwave . سيسمح التكامل مع Google pay للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بالمشاركة في نظام التجارة الإلكترونية المزدهر في إفريقيا. وسيمكننا من الوفاء بشكل أكبر بوعدنا بخلق إمكانيات لا نهاية لها للجميع “.

للحصول على معلومات إضافية حول Flutterwave أو طلبات المقابلة، يرجى الاتصال بـ Wimbart العالاقات العامة على flutterwave@wimbart.com .

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