‫GameChange Solar تتلقى طلبات شراء 200 ميجاوات من أنظمة Genius Tracker لكولومبيا

وقالت مرسيدس بيريرا بوي، مديرة تطوير الأعمال الدولية في GameChange Solar : “نحن متحمسون لأنه تم اختيارنا لهذه المشاريع الثلاثة المهمة في كولومبيا”. “نتوقع نموًا كبيرًا ومستمرًا في الأسواق الرائدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السوق الكولومبية، كقائدة في الجودة لأجهزة التتبع أحادية المحور على المستوى العالمي. نحن نعمل بجد لتزويد عملائنا بالدعم والتدريب المحليان الممتازان حتى يتمكنوا من تثبيت وتشغيل نظام Genius Tracker المحسن والموثوق به بكفاءة. “

يمكن توجيه الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام والتواصل إلى ديريك بوذا، من خلال الرقم 2125-528 (302) 1+ البريد الإلكتروني: derick.botha@gamechangesolar.com

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