‫ GoodWe تُظهر براعتها في مشروع الطاقة الكهروضوئية 80MW في قانسو بالصين

دونهوانغ وَزهانغي، الصين، 19 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — نظرًا لأن الصين تعمل بنشاط على دفع أجندتها لإزالة الكربون لتصبح اقتصادًا محايدًا للكربون بحلول عام 2060، فمن المهم بشكل خاص تعزيز الابتكار في تطبيق التقنيات ونماذج الأعمال الخضراء. لمواكبة هذه الرؤية، يتم اعتماد مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة والمبتكرة للحصول على مصدر موثوق ونظيف للطاقة. قد مكن GoodWe ، المزود الرائد عالميًا لمحول الطاقة الكهروضوئية، بشكل كبير مشروع الطاقة الكهروضوئية 80MW في مقاطعة قانسو الصينية.

كانت مقاطعة قانسو في الماضي مركزًا مهمًا على طول طريق الحرير الأصلي، وقد شهدت تبادلات تجارية وثقافية بين الشرق والغرب منذ العصور القديمة. بسبب مبادرة الحزام والطريق الصينية الجديدة، تتوهج “لؤلؤة” طريق التجارة السابقة مرة أخرى. إن مشروع الطاقة الكهروضوئية الأخير في مدينتي دونهوانغ وتشانغي في قانسو يعطي بلا شك قوة إضافية لإعادة إحياء هذه المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بحماية البيئة والتنمية الاقتصادية.

تقع مدينة دونهوانغ على حافة صحراء جوبي الشاسعة، وتتميز بساعات طويلة من أشعة الشمس القوية على مدار العام، وبالتالي فهي تتميز بالهواء الجاف وارتفاع درجات الحرارة وانتشار الغبار. الظروف البيئية القاسية مثل هذه تجعل المتطلبات عالية لتقنيات الطاقة الشمسية المتقدمة والقوية. نظرًا للتكنولوجيا المتطورة التي أثبتت جدواها وأداءها الجدير بالثقة، تم استخدام 356 مجموعة من محولات GoodWe GW225K-HT في هذا المشروع، والتي تضمن متوسط توليد طاقة سنوي يبلغ 186.84 مليون كيلو وات في الساعة وتخفيض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 142.800 طن.

بصفتنا شركة رائدة عالميًا في تصنيع أنظمة تخزين الطاقة وعاكس الطاقة الكهروضوئية، لم نتوقف أبدًا عن السعي وراء الابتكار التكنولوجي. من خلال استثمارها المستمر في محطات الطاقة الأرضية وقواعد الطاقة واسعة النطاق، تم الاعتراف بـ GoodWe من قبل المزيد والمزيد من العملاء ويمكنها بالتأكيد أن تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير أسواق الطاقة الشمسية العالمية ومساعدة المزيد من المدن والمناطق على الاستفادة من الطاقة النظيفة المتجددة .

نبذة عن GoodWe

GoodWe هي شركة رائدة عالميًا في تصنيع العاكس الكهروضوئي وحلول تخزين الطاقة وهي مدرجة كشركة عامة محدودة في بورصة شنغهاي (رمز الأسهم: 688390).

من خلال التسليم التراكمي لأكثر من مليوني عاكس وتركيب 35 جيجاواط في أكثر من 100 دولة ومنطقة، تم استخدام محولات الطاقة الشمسية GoodWe في الأسطح السكنية والتجارية وأنظمة الموازين الصناعية والمرافق وتتراوح من 0.7kW إلى 250kW . لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: goodwe.com .