‫Guide Sensmart تعرض أحدث ابتكاراتها مشبك التصوير الحراري في ADIHEX 2022

ووهان ، الصين ، 1 أكتوبر 2022 / PRNewswire/ — ADIHX ، أكبر معرض للصيد والحفاظ على الفروسية والتراث في الشرق الأوسط وأفريقيا، يفتح بكامل قوته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. GUIDE Sensmart ، الشركة الرائدة في مجال الكاميرا الحرارية تضع علامة على مظهرها في القاعة 11 كمنتج ممتاز لأجهزة التصوير الحراري عالية الأداء.

في الطبعة التاسعة عشرة من الحدث، تعرض Guide Sensmart مجموعة منتجاتها لعشاق الصيد. وهي مناظير التصوير الحراري الأحادية Guide TK Gen2 و TD ، ومناظير التصوير الحراري الثنائية من سلسلة TN ، ومناظير التصوير الحراري TS و TU الحرارية وأحدث الابتكارات، مشبك التصوير الحراري من سلسلة TA Gen2 Aquila . سلسلة TK Gen2 و TD هي الأمثل لتلبية الاحتياجات المختلفة للصيادين ومستكشفي الطبيعة والمهنيين. سلسلة TN هي الأداة المثالية للصيادين ومراقبي الحياة البرية ومحترفي البحث والإنقاذ. لا غنى عن TS و TU للصياد الذي يهدف إلى الكفاءة والدقة المطلقة. TA الجديد سيكون مناسبًا جدًا للصيادين

يحول ملحق المنظار الحراري TA Gen2 بصريات النهار إلى جهاز حراري كامل الميزات. يوفر قدرات تصويب فائقة واكتساب هدف ممتاز باستخدام تقنيات التصوير بالتوقيع الحراري لمساعدة المستخدمين على اكتساب الأهداف وتحديد موقعها في ظروف الضوء المنخفض أو الليل. أجهزة الكشف عن التصوير الحراري التي تم ترقيتها 17 ميكرومتر و 12 ميكرومتر بدقة 400×300 و 640 × 480 بكسل على التوالي توفر صورة حادة بشكل استثنائي وحساسية حرارية ممتازة في جميع الظروف القاسية. تعمل الخوارزميات المزدوجة، TDE-Tech و PureIR ، على زيادة وضوح التصوير وتفاصيل الصورة الإجمالية، مما يوفر مجال رؤية أكثر وضوحًا وتفصيلًا وقدرات محسنة لتحديد الكائنات. تضمن البطارية القياسية 18650 ما يكفي من الطاقة لمدة تصل إلى 7 ساعات من التشغيل، وتتيح استبدال البطارية السريع والبسيط إمكانية المراقبة المستمرة دون انقطاع. تمكن أوضاع المشهد الثلاثة ولوحات الألوان الستة المستخدمة من مراقبة مجال رؤيتهم بشكل أكثر فعالية وتكييف الجهاز مع مواقف المراقبة المتغيرة.

باستثناء ADIHX ، من المقرر أن يبدأ كأس العالم FIFA 2022 في قطر في نوفمبر. دعونا نتطلع إلى هذه البطولة.

نبذة عن Guide Sensmart

Guide Sensmart هي شركة تابعة لشركة Guide Infrared (SZ.002414) ، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أنظمة التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء ولديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة في صناعة الأشعة تحت الحمراء وقدرة الإنتاج الضخمة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.guideir.com/ .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1910782/1.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1910783/2.jpg