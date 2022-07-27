‫GWM TANK300 تصل المحطة الأولى في سوق الشرق الأوسط، وتجذب موجة من التعليقات الإيجابية

باودينج، الصين، 27 يوليو، 2022 / PRNewswire / — في الآونة الأخيرة، اجتذبت GWM TANK300 العديد من التعليقات الإيجابية مع إطلاقها الرسمي الأول في سوق الشرق الأوسط.

في حفل الإطلاق، أدلى العديد من الضيوف بتعليقات إيجابية. وكانت مريم، وهي مدونة لديها ملايين المتابعين، قد تابعت GWM TANK300 على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت: “أنا حقًا أحب ذلك، ويبدو قويًا جدًا”.

وقال السيد فيصل القريشي، وهو ممثل أقدم للوكالة المحلية، إنه من خلال إطلاق TANK ، رفعوا توقعات السوق لشركة GWM وكانوا واثقين من أنها لن تخيب آمال السوق.

وقد حازت السيارة على تقدير كبير من العديد من وسائل الإعلام المحلية بمظهرها الخارجي القوي والعصري وأدائها الممتاز للقيادة على الطرق الوعرة وتصميمها الداخلي الفاخر على الموقع الإلكتروني.

أعرب موقع MOTORY السعودي المتخصص في مجال السيارات عن تقديره للمظهر الخارجي لـ TANK300 . وعلق قائلًا: “تتميز GWM TANK300 بتصميم فريد وجذاب. وتتمتع بمظهر مربع جريء وقوي وكلاسيكي، وقد طورت العديد من الميزات المميزة التي تجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من المغامرات المثيرة”.

“من المتوقع أن تكتسب السيارة شعبية واسعة النطاق في المملكة العربية السعودية”، هذا ما علق به MOTORY.

استنادًا إلى محرك عالي الأداء ومجموعة من الأجهزة المتخصصة على الطرق الوعرة، حصلت السيارة على الكثير من التعليقات الإيجابية.

موقع “مالومستا”، وهو موقع إلكتروني معروف لمراجعة السيارات في الشرق الأوسط، علق قائلًا: “تُظهر GWM TANK300 أداءً قويًا عندما تسير على الطرق غير المعبدة والوعرة. وتتمتع بقدرات ممتازة على الطرق الوعرة وهي واحدة من أكثر السيارات تنافسية في فئتها من حيث الأداء ومتعة القيادة”.

بالإضافة إلى ذلك، عزز التصميم الداخلي من التعرف علىها على الوسائط. وعلقت مالومستا قائلة: “التصميم الداخلي الأنيق لسيارة GWM TANK300 يمكن أن يجعلها خيارًا جذابًا لنمط الحياة الصحراوي”.

بعد نشر أخبار إطلاق السيارة على منصات التواصل الاجتماعي، ترك العديد من مستخدمي الإنترنت في الأسواق المتعددة تعليقات تعبر عن توقعاتهم للسيارة.

وقال ساوث كريس بنتاستار، أحد متابعي TANK300 الأستراليين: “لا أستطيع الانتظار حتى يأتي إلى أستراليا! أريد واحدًا.”

وقال كليم أوان، وهو مستخدم إنترنت من باكستان: “يُرجى الإطلاق في باكستان أيضًا”.

كان جاستن فيشر مهتمًا جدًا بأداء السيارة وسعرها. وقال: “كم عدد المقاعد، ما هي سعة السحب والسعر في أستراليا؟”

في الواقع، بعد إطلاق GWM TANK300 في السوق الصينية في عام 2020، جذبت الكثير من الشعبية والاهتمام. وعلقت XCAR ، وسائل الإعلام الرائدة في مجال السيارات في الصين، بعد اختبار القيادة، قائلة: “إن GWM TANK300 مناسبة لكل من الطرق الوعرة الصعبة والتجربة الفاخرة والمريحة، مما يجعل بداية جميلة جدًا لشركة GWM لدخول سوق السيارات الفاخرة على الطرق الوعرة”.

والآن، سيتوفر هذا الطراز قريبًا في بلدان أخرى في سوق الشرق الأوسط، مثل البحرين والكويت. في المستقبل القريب، سيتم إطلاق السيارة في بلدان أخرى لترقى إلى مستوى توقعات المزيد من المشترين.